На состоявшейся в Куала-Лумпуре выставке DSA & NASTEC Asia, французский производитель военно-морской техники и кораблей Naval Group активно продвигал ранее разработанную им революционную концепцию субмарины SMX-31.

Выставка Euronaval, проводимая раз в 2 года, дает возможность крупному французскому оборонному подрядчику и промышленной оборонной компании с государственным участием Naval Group представить концепции новых кораблей и продемонстрировать, чего технологически возможно достичь, предвидя при этом, какими могут быть будущие военно-морские операции.

Из всех концепций, представленных Naval Group за последние несколько лет, субмарина SMX Ocean с классической силовой установкой получила заметное дальнейшее развитие, чтобы соответствовать тендерам, объявленным Австралией и Нидерландами. Представленная в 2014 году, она стала основой разработки версии ударной атомной подводной лодки SNA Barracuda (или класса «Suffren»).

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С тех пор экспертами подводного флота очередной инновационной моделью рассматривалась версия SMX-31, которая была представлена на выставке Euronaval 2018 года. Особенно ее инновационность заключалась в отсутствии рубки, традиционно возвышавшейся ранее сверху корпуса субмарины, что придавало ей форму кашалота с «почти идеальной гидродинамической формой».

В подходе к концепции SMX-31, для конструкторского бюро Naval Group идея заключалась в том, чтобы спроектировать очень малозаметную подводную лодку. Отсюда отсутствие рубки для уменьшения акустической характеристики и замена традиционного гребного винта двумя боковыми подруливающими устройствами. Обладая способностью легко ложиться на морское дно, такое судно должно быть оптимизировано для сбора разведывательной информации благодаря мощным акустическим, оптронным и электромагнитным датчикам, встроенным, как и у некоторых субмарин, в ее обшивку.

При водоизмещении 3000 тонн, длине 70 метров и ширине 13 метров, SMX-31 должна нести беспилотные летательные аппараты, роботов и до 46 единиц вооружения, включая крылатые и противокорабельные ракеты. Что касается ее силовой установки, то она должна была использовать литий-ионные батареи.

Тем не менее, с 2018 года о субмарине SMX-31 больше не было и речи, пока на выставке Euronaval 2020 Naval Group не представила эволюционную модель этой концепции, получившую название SMX-31E (E – то есть электрическая). Но амбиции в области ее потенциала были пересмотрены в сторону понижения, особенно в части вооружения. Кроме того, была отброшена идея встраивания датчиков в безэховое покрытие. Эволюция в основном касалась автономии, которая должна была приблизиться к автономии атомной подводной лодки.

Но концепция SMX-31 не была убрана обратно в долгий ящик... потому что Naval Group снова представила ее в этом году на выставке DSA & NASTEC Asia, которая состоялась в начале мая в Куала-Лумпуре (Малайзия). Об этом, в частности, свидетельствуют фотографии, распространенные через социальные сети.

Как указывают сегодня французские эксперты по подводным лодкам, они уверены в оправданности продвижения Францией революционной концепции подводной лодки SMX-31, так как, по их убеждению, для военно-морских операций в скором времени будет характерно увеличение количества еще более эффективных средств наблюдения (беспилотные летательные аппараты, спутниковые наблюдения, акустические буи, гидрофоны, гидролокаторы и т. д.). Отсюда они считают, что интерес к концепции субмарины SMX-31 будет только расти.