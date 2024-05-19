Многочисленные СМИ обсуждают последние события в Грузии, оценивая их как управляемую Западом очередную цветную революцию в этой стране.

Последние события в Грузии активно обсуждаются в СМИ и оцениваются многими из них как очередная «цветная революция» Запада против закона о прозрачности иностранного финансирования политических движений, СМИ и НПО, принятого правительством Тбилиси во главе с партией "Грузинская мечта". При этом отмечается, что Запад и соросовские чиновники не чужды этой революции.

Так, популярное на Западе французское издание Medias-presse.info отмечает, что в Грузии происходит очередное возвращение цветных революций или смены режима, при дистанционном управлении Запада и соросовских чиновников. С риском Майдана в грузинском стиле, поскольку Соединенные Штаты и Европейский Союз в значительной степени встали на сторону оппозиции, оказывая надлежащее и неоправданное давление, чтобы гарантировать отмену закона о прозрачности иностранного финансирования политических движений, СМИ и НПО. Потому что это выявило бы щедрое финансирование, которое уже давно поступает в страну из Вашингтона и Брюсселя.

реклама

Итальянское издание Inside Over очень точно анализирует нынешнюю ситуацию в этой стране: «Грузия находится в полном смятении. Конфронтация между правительством и оппозицией рискует ввергнуть ее в пучину нового Майдана. Как и в Украине в 2014 году, действительно, площади заполняются, даже если они не очень загружены. Недавно принятый закон Грузии предусматривает, что НПО, СМИ и профсоюзы, которые получают более 20 % своих доходов из иностранных источников, должны под надзором Министерства юстиции Грузии зарегистрироваться в качестве организаций, обслуживающих интересы иностранного государства». Издание подчеркивает, что этот реестр действительно позволит узнать обо всех финансовых поступлениях, поступающих в страну из Соединенных Штатов и ЕС в фонды местных НПО, СМИ, партий и т. д. Указанный Закон выявит вмешательство Запада. Издание также указывает, что «Растущее возмущение Запада, достигло апогея с визитом министров иностранных дел Латвии, Эстонии, Исландии и Литвы, которые перед встречей с уходящим президентом Грузии Саломе Зурабишвили присоединились к протестующим, демонстрируя явное вмешательство в чужую страну».

Это иностранное вмешательство свидетельствует о стремлении Запада к конфронтации, «которая может перерасти в эскалацию, - пишет Inside Over. - Перспектива - еще один Майдан, на этот раз в грузинском стиле, со всем, что с этим связано».

Однако, напоминает Inside Over «правящая партия "Грузинская мечта" вовсе не пророссийская. Она активно добивался членства в ЕС и в НАТО, хотя и с меньшей решимостью. Настолько, что в декабре 2023 года ЕС предоставил Грузии статус кандидата, после чего Тбилиси осудил российское вторжение в Украину и предоставил Киеву гуманитарную помощь. Но у него также хватило предусмотрительности избежать конфронтации с Москвой, не в последнюю очередь потому, что он прекрасно помнит, как во время предыдущей войны, в августе 2008 года,Соединенные Штаты, несмотря на обещания помощи и неизменной поддержки, пальцем не пошевелили, оставив их одних, чтобы противостоять России».

Издание аналитического центра «Институт ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне» - Responsible Statecraft отмечает, что «Партия мировой войны пытается использовать грузин как пушечное мясо», стремясь разрушить плодотворные отношения Тбилиси с Москвой, наказать "Грузинскую мечту" за отказ присоединения к некоторым санкциям, введенным против Москвы, с которой она активизировала свою торговлю, а также заключила соглашение о сотрудничестве, крупномасштабное торговое соглашение с Китаем в 2023 году.

По поводу закона, который вызвал такое большое неодобрение на Западе, Responsible Statecraft дает весьма резкий комментарий: «Мы должны помнить, что большинство американцев сочли бы абсолютно неприемлемым, чтобы иностранные институты, особенно если они связаны с иностранными государствами, играли фундаментальную роль в финансировании политических групп, действующих в Соединенных Штатах». При этом напоминается, что в самих Соединенных Штатах существует аналогичный закон, FARA, который требует, чтобы организации, получающие иностранные гранты, регистрировались аналогичным образом.

И, по иронии судьбы, в то время как Соединенные Штаты выступают против грузинского законодательства, они, как указало недавно издание Politico, готовятся внести более жесткие поправки в свое собственное законодательство в рамках подготовки к выборам 2024 года. В частности, первый законопроект на этот счет был внесен в сентябре прошлого года.

Однако, как подчеркивает французское издание Réseau international: дядя Сэм приучил отстраненный, декадентский, аморальный западный мир без позвоночника к этому феноменальному лицемерию: «Делайте то, что я говорю, а не то, что я делаю».