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vizir47
Буркина-Фасо, Мали и Нигер завершают работу над проектом Конфедерации
На встрече 17 мая в столице Нигерии министров иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера была завершена разработки проекта текста, касающегося институционализации и приведения в действие альянса Конфедерация государств Сахеля

Последний период наглядно демонстрирует миру растущую тенденцию стран Сахеля придерживаться суверенного дискурса и стремления к освобождению от влияния западных держав. Геополитические изменения, постепенный возврат к старым глубоким реалиям, существовавшим до колонизации, реконфигурация границ и упадок Запада - все это становится визитной карточкой корректировки сегодняшней Африкой ее политики.

Буркина-Фасо, Мали и Нигер, три страны Сахеля, в которых в последние годы произошли государственные перевороты, все придерживаются суверенного дискурса и стремятся дистанцироваться от иностранного влияния. Эта тенденция отражает провал демократизации в западном стиле и требует прекращения вмешательства в регион бывших метрополий. Указанные страны Сахеля сталкиваются с общими проблемами, такими как географические и климатические реалии, а также с аналогичными этническими проблемами.

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Внедрение индивидуалистических политических решений западными странами, особенно Францией, не помогло решить эти проблемы, а напротив - привело к резкому обострению ситуации. Кроме того, страны Сахеля в настоящее время отвергают новые стандарты, которые страны Севера пытаются навязать Африке, тем самым положив конец культурному и экзистенциальному вмешательству.

Указанные тенденции полностью подтверждают результаты состоявшейся 17 мая встречи в столице Нигерии Абдулая Диопа, Карамоко Жан-Мари Траоре и Бакари Яу Сангаре, министров иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера соответственно. Целью этой встречи было «завершение разработки проекта текста, касающегося институционализации и приведения в действие альянса Конфедерация государств Сахеля (AES)», - пояснил  Сангаре, зачитывая итоговое коммюнике. Этот проект текста, содержание которого пока не разглашается, будет “представлен главам трех государств для принятия на следующем саммите”, дата которого не была указана, указал он. “Сегодня мы можем очень четко считать, что возникла Конфедерация альянса государств Сахеля (AES)”, - сказал Абдулай Диоп после аудиенции с генералом Абдурахаманом Тиани, главой нигерийского военного правительства.

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Буркина-Фасо, Мали и Нигер, бывшие французские колонии, отвернулись от Парижа и сблизились с Москвой, прежде чем создать AES в сентябре прошлого года.

 В отместку за внешние экономические санкции три страны недавно решили хлопнуть дверью экономического сообщества западноафриканских государств ЭКОВАС,  которым, по их мнению, управляет Франция, заявив, что их решение «необратимо».

 “AES работает”, - говорится в заявлении малийской дипломатии. "Этап в Ниамее завершает подготовительный процесс к саммиту глав государств ЕАЭС, AES может иметь свою собственную валюту", - говорится в пресс-релизе.

Лидеры трех стран также продемонстрировали решимость их стран бороться с терроризмом через организацию AES и уничтожить последние остатки колониализма. «Мы больше не готовы мириться с тем, что являемся колонизированными странами, странами, управляемыми другими государствами», - добавляет Идрисса Уэдраого, генеральный директор буркинской Метакомпании. «Эта Конфедерация получит определенный правовой статус для совершения ряда действий. Это позволит нам быть услышанными и более суверенно продвигаться к созданию валюты альянса государств Сахеля», - пояснил буркинийский представитель.

#африка #нигер #мали #буркина-фасо #конфедерация государств сахеля
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