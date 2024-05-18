Американские военные эксперты обнаружили на одной из судостроительных верфей Китая новый небольших размеров авианосец, Они не исключают, что это может быть авианосец для беспилотников Китая.

Сегодня военные эксперты признают, что в настоящее время Китай обладает крупнейшим флотом военных кораблей в мире. В стране есть три авианосца, и самым последним из них является внушительный Type-003 Fujian, который в настоящее время проходит испытания.

Однако, по сообщениям отдельных СМИ, недавно на китайской судостроительной верфи на Янцзы, расположенной далеко вверх по течению от основных верфей в Шанхае, западными обозревателями был обнаружен еще один загадочный авианосец. В частности, специализированный западный сайт Naval News сообщил, что это четвертый китайский корабль, о существовании которого ранее не сообщалось.

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Naval News совместно с Дж. Майклом Дамом, старшим научным сотрудником Института Митчелла, проанализировали этот спущенный на воду в декабре 2022 года корабль и пришли к выводу, что он может являться первым в мире авианосцем, специализированным под беспилотники.

По конструкции он меньше обычных авианосцев, а взлетная палуба составляет примерно треть длины и половину ширины китайских или американских авианосцев. Он немного короче, но шире, чем эскортные авианосцы времен Второй мировой войны. С него можно было бы управлять самолетами той эпохи, но его взлетная полоса является откровенным анахронизмом, не позволяющим самолетам взлетать и садиться одновременно. Кроме того, здесь нет места для обычного авиационного ангара, поэтому количество самолетов на борту значительно ограничено. Однако в качестве авианосца для беспилотников он явно соответствует, отмечает издание.

Дроны все чаще используются в морской войне. Ведущие военно-морские силы уже проводят их испытания с обычных авианосцев. А некоторые военно-морские силы, в частности Ирана и Турции, разрабатывают планы создания ‘беспилотных авианосцев’, но это направление все еще находится в зачаточном состоянии.

Кроме того, как отмечают эксперты Naval News, он необычен во многих отношениях. Его корпус представляет собой широко расставленный катамаран. Хотя катамараны часто используются в концепциях авианосцев, поскольку они имеют большую площадь палубы, но на самом деле никто раньше таких не строил. Кроме того, анализ спутниковых снимков показывает, что взлетная палуба расположена очень низко. Маловероятно, что под ней есть ангарная палуба. Если она и есть, то ее потолок очень низкий. Следовательно, она не предназначена для выполнения полетов в высоком темпе обычных самолетов.

Взлетная площадка достаточно широка, чтобы с комфортом управлять самолетами или беспилотными летательными аппаратами с размахом крыльев около 20 метров, такими как китайские аналоги беспилотника Predator. Однако само наличие взлетной площадки говорит о том, что самолеты намереваются на нее садиться. Для запуска было бы достаточно катапульты или направляющей какой-либо формы, если бы не требовалось приземление.

Майкл Дам отмечает, что верфь Jiangsu Dayang Marine, на которой он строился, ранее уже создавала корабли с имитацией противника для ВМС Китая. Китай проводит обширную программу по моделированию кораблей западных военно-морских сил в рамках своей программы испытаний вооружений. Его противокорабельные баллистические ракеты проходят испытания на полноразмерных очертаниях авианосцев ВМС США.

На этой верфи уже построено несколько высокотехнологичных барж-мишеней и два больших корабля-носителя для беспилотных летательных аппаратов. Все они выполняют роль противоборствующих сил на тренировках, роль, известную как ‘Electronic Blue Force’. Так что не исключается, что этот корабль тоже может быть предназначен для выполнения такой миссии.

Однако отмечают американские эксперты, это судно не имитирует ни один известный западный военный корабль. Если он тоже беспилотный, т.е. без наличия на борту команды, то им, отмечают эксперты, можно было успешно управлять с берега.

В то же время эксперты не исключают, что этот корабль может быть своего рода экспериментальной платформой, которая будет тестировать и развивать работу беспилотников в море.

Хотя похожего корабля нет в других военно-морских силах остального мира, несколько стран рассматривают возможность создания беспилотных авианосцев. Например, Турция построила авианосец TCG Anadolu, первоначально предназначенный для перевозки F-35B. В отсутствие соглашения с США о приобретении этих самолетов, Анкара решила использовать TCG Anadolu в качестве носителя дронов и вертолетов.

В этих условиях американские эксперты говорят, что США намерены продолжить выяснение истинных целей и предназначение обнаруженного ими нового китайского военного корабля.