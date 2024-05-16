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vizir47
MBDA приступает к этапу проектирования европейского перехватчика гиперзвукового оружия HYDIS2
Европейская транснациональная компания-разработчик и производитель ракет MBDA объявила о начале концептуальной фазы проекта по исследованию гиперзвуковых оборонительных перехватчиков HYDIS2.

В 2022 году Европейская комиссия, не имея у себя гиперзвукового оружия, ко всеобщему удивлению, как отмечают западные военные эксперты,      поручила испанской группе Sener Aerospacial координировать программу европейского гиперзвукового оборонительного перехватчика ЕС HYDEF. Эта программа, стоимостью 100 миллионов евро, должна была продолжить работы, проводимые в рамках проекта TWISTER (Своевременное предупреждение и перехват ракет с использованием космоса) под эгидой MBDA.

Напомним, что TWISTER, выбранный тремя годами ранее для получения европейского финансирования в рамках Постоянного структурированного сотрудничества (CSP или PESCO), должен был заложить основы системы защиты от гиперзвуковых угроз на базе многоцелевой эндо-атмосферной ракеты-перехватчике, а также на космическом компоненте системы раннего предупреждения, разработка которого должна была координироваться немецкой группой OHB в рамках проекта ODIN's EYE (Многонациональная инициатива по разработке архитектуры раннего предупреждения о ракетах космического базирования).

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Кроме того, выбор Sener Aerospacial в качестве руководителя проекта EU HYDEF удивил многих, поскольку в то время недостаточные навыки испанского промышленника в области противовоздушной обороны были очевидны… Но, как отмечают отдельные военные эксперты, по всей видимости участие немецкой компании Diehl Defence в этом проекте оказалось достаточной гарантией в глазах Европейской комиссии для принятия такого решения.

Что же касается расположенной в Париже европейской транснациональной компании-разработчика и производителя ракет MBDA (была создана в декабре 2001 года после слияния основных французских, британских и итальянских компаний по производству ракетных систем), то она не признала себя побежденной, тем более, что у группы было несколько аргументов, которые она могла выдвинуть. В том числе ее проект ракеты-перехватчика «AQUILA». И он выиграл, поскольку Европейская комиссия в конечном итоге запустила второй проект под названием HYDIS2 (Исследование гиперзвуковых оборонительных перехватчиков) стоимостью 80 миллионов евро. «Цель состоит в том, чтобы изучить различные концепции перехватчиков и довести до совершенства соответствующие критические технологии, чтобы предоставить наилучшее решение для гиперзвукового и противоракетного перехвата, которое устраивало бы потребности четырех государств-членов (Франция, Италия, Германия и Нидерланды), принимая во внимание европейскую программу ПРО по проекту TWISTER», - резюмировала MBDA в августе 2023 года.

С тех пор управление проектом EU HYDEF было передано совместной организации по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR). И то же самое будет и с HYDIS2, как только что официально объявила   MBDA о подписании грантового соглашения Европейского оборонного фонда от имени партнеров Консорциума по исследованию гиперзвуковых оборонных перехватчиков (HYDIS2) и связанный с этим контракт на закупки (совместное финансирование государствами-членами), запуская концептуальную фазу HYDIS2. «Эти контракты касаются соглашения о финансировании (Grant Agreement). Их подписание знаменует собой начало трехлетнего этапа разработки концепции, основной целью которого является выбор наилучшей для противовоздушного и противоракетного перехватчика и в целом для европейской противовоздушной обороны, а также соответствующей системной архитектуры для удовлетворения потребностей европейских стран». Как указывается, этот новый этап, координируемый MBDA, позволит партнерам согласовать определение оперативные сценарии и интерфейсы систем вооружения с учетом дорожных карт Европы и НАТО, разработать совместное определение каждой угрозы на основе знаний и опыта всех вовлеченных партнеров, консолидировать требования к системам вооружений и интеграцию во всю цепочку взаимодействия, создать промышленную сеть для разработки будущих систем противодействия гиперзвуковым ракетам

MBDA координирует деятельность консорциума HYDIS2, объединяющего 19 партнеров и более 20 субподрядчиков в 14 европейских странах. Наряду с MBDA во Франции, Германии, Италии и Испании партнерами являются ArianeGroup, AVIO, Avio Aero, Bayern-Chemie, CIRA, DLR, GKN Fokker, LYNRED, OHB System AG, ONERA, ROXEL France, THALES LAS France, TDW, THALES Netherlands и TNO.

Со своей стороны, OCCAR уточнила, что грант, предоставленный программе HYDIS2, составляет около 140 миллионов евро, из которых 80 миллионов «софинансируются Европейским фондом обороны».

#еврокомиссия #mbda #hydis2 #европейский перехватчик гиперзвуковых ракет
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