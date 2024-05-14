Китай продолжает испытания своего рельсотрона, явно стремясь быстрее внедрить такое оружие в Народно-освободительную армию Китая.

В последнее время все чаще в новостных сообщениях и аналитических материалах западных военных аналитиков можно увидеть информацию и попытках Китая реализовать свой проект электромагнитной рельсовой пушки. Правда, Китай не делает из этого какого-либо секрета, так как подобные испытания в последнее время проводятся не только в этой стране.

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Американские военные эксперты уже несколько последних лет весьма ревностно отслеживают исследования китайской армии в этой области, задаваясь вопросом: может ли военно-морской рельсотрон Китая быть готов к 2025 году и опередит ли Пекин в этой области США. При этом, в американских СМИ даже публиковались прогнозы разведки США, что уже к 2025 году Китай может обладать самым мощным таким военно-морским оружием в мире. В частности, сообщалось, что Китай проводит испытания корабельного рельсотрона, “способного поражать цель на расстоянии 124 миль со скоростью до 1,6 мили в секунду”.

Рельсотрон - это своего рода экзотическая помесь катапульты и пушки, которая использует электромагнитную энергию вместо пороха для метания снарядов с гиперзвуковой скоростью до 7 Махов. Электрические токи генерируют магнитные поля, которые ускоряют движение снаряда по двум рельсам. Теоретически, рельсотрон должен быть намного дешевле, чем, скажем, ракета Tomahawk стоимостью 1,4 миллиона долларов, которая обладает большей дальностью полета, но может быть сбита многими современными ПВО. Военный корабль, оснащенный таким оружием, может нести огромное количество небольших, но высокоскоростных рельсотронных снарядов, причем, по сведениям американской разведки, каждый патрон и выстрел китайского рельсотрона может стоить от 25 000 до 50 000 долларов.

Как сообщало ранее американское новостное агентство CNBC, “китайский рельсотрон был впервые представлен в 2011 году и прошел испытания в 2014 году”. В последние годы в Китае ведутся дополнительные испытания по совершенствованию и улучшению как источника электроэнергии для такого оружия, так и по расширению зоны использования рельсотрона, в том числе и для поражения целей в космосе.

Недавно в СМИ появились очередные сообщения о проведении Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) очередных испытания новой электромагнитной рельсовой пушки для запуска интеллектуальных бомб. Согласно сообщениям, рельсотрон запустил бомбу на 9 миль (15 км) в стратосферу со скоростью более 5 Махов. Однако в ходе испытаний были выявлены некоторые проблемы, связанные со стабильностью полета снаряда, из-за которых бомба не попала в цель. В этой связи, как указывается, НОАК теперь будет проводить дополнительные исследования для устранения проблемы.

По данным South China Morning Post, китайский снаряд rail gun Smart bomb оснащен парой скользящих крыльев для управляемого снижения. Теоретически, эти крылья позволяют бомбе описывать плавную траекторию и поражать цель примерно через 3 минуты после запуска. Однако во время испытательного пуска что-то пошло не так, и бомба ушла далеко от намеченной цели.

“Снаряд не следовал по ожидаемой траектории, а максимальная дальность и высота полета не соответствовали расчетным значениям”, - говорится в сообщении команды военно-морского инженерного университета во главе с Лу Цзюньеном в рецензируемой статье, опубликованной в академическом журнале Transactions of China Electrotechnical Society. Команда Лу обнаружила, что "умная бомба" вращалась слишком быстро во время подъема, что, по-видимому, привело к ее непредсказуемому наклону. Согласно информации китайских СМИ, исследовательская группа обнаружила, что проблема, по-видимому, связана с “зависанием скорости вращения”. Это явление не проявилось в аэродинамической трубе и компьютерном моделировании, поэтому до начала испытаний не предполагалось, что это будет проблемой. Как сообщают эксперты, вращение стабилизирует траекторию снаряда, но его частота должна быстро уменьшаться по мере увеличения скорости полета. Если этого не сделать, боеголовка может наклониться, что приведет к увеличению лобового сопротивления и потенциально повлияет на скорость и направление полета.

Используя технологию искусственного интеллекта, Лу и его коллеги не только определили, что, по их мнению, стало причиной сбоя, но также смогли найти решения для преодоления технических трудностей, препятствующих практическому применению рельсотронов.

Согласно данным механических датчиков, полученным в ходе испытаний, снаряд в течение примерно 5 секунд после запуска испытывал ускорение, примерно в 35 раз превышающее силу тяжести. Это, как утверждают исследователи, подтверждает, что он превысил сверхскорость в 5 Махов. Никаких подробностей о времени и месте проведения теста предоставлено не было. Расчетная скорость и дальность полета гиперзвуковой планирующей управляемой бомбы также не разглашались, но военно-морские ученые в своих недавних работах наметили достижение скорости в 124 мили (200 км) при 7 Махах.