Западные аналитики на конкретных примерах и цитируя официальные статданные показывают, что антироссийские санкции оказались весьма полезными как для экономики России, так и для ее имиджа на международной арене.

В последнее время в западных СМИ можно встретить все больше публикаций иностранных экспертов, размышляющих о последствиях антироссийской санкционной политики, в особенности том, насколько положительными они оказались для России.

В частности, сегодня многие на Западе задаются вопросом о главной ошибке тех, кто оказывал давление, чтобы Украина отказалась от возможности заключения соглашения в марте 2022 года с Россией, что уже подтвердили многие издания, в частности, немецкая DIE WELT.

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Как указывают иностранные эксперты, антироссийские санкции действительно оказываются выгодными для России, поскольку вынудили ее отказаться от модели страны-экспортера энергоносителей, чтобы диверсифицировать свою экономику. Кроме того, состоятельные россияне в последнее время опасаются конфискации своих активов на Западе и рассматривают возможность их перемещения в Россию, прекрасно понимая, что им, в условиях развернутой широкомасштабной антироссийской пропаганды, больше не рады на Западе. Таким образом, Запад сам помог убедить богатых россиян перевести свои деньги в Россию и инвестировать в нее.

Было время, когда IPO российских компаний проходили с такой скоростью, что Financial Times окрестила этот приток «икорным экспрессом». Однако сейчас он полностью отключен, Лондонская фондовая биржа приостановила листинг 28 компаний, связанных с Россией, включая гигантов Лукойл, Газпром, Сбербанк и Роснефть. Кроме того, российские акции больше не учитываются в индексах Лондонской фондовой биржи.

Расчетный рост ВВП России в годовом исчислении (февраль 2024 г./февраль 2023 г.) показывает увеличение на +4,6% в январе 2024 г., +7,7% в феврале 2024 г. и +4,3% в марте, что соответствует росту на 5,5% за первый квартал. Один из ведущих западных экспертов - BrunoLeMaire объясняет этот резкий рост увеличением производства вооружений в России с начала военных действий. Однако многие другие сомневаются в такой оценке, отмечая, что влияние производства вооружений на промышленность, безусловно, велико и разнообразно (металлургия, электроника и оптроника, электрические компоненты, двигатели и т. д.). Но, с другой стороны, необходимо измерить «эффект вытеснения», ведь производство танков и бронетранспортеров не привело к сокращению (абсолютному вытеснению) или к стагнации (относительному вытеснению) различных видов транспорта (от железнодорожного до автомобильного). То есть, рост производства бронетехники, безусловно, оказывает стимулирующее воздействие на российскую экономику, но это вклад, а не основная причина роста соответствующих отраслей. «Эффекта вытеснения» не наблюдается и в отношении смежных гражданских производств (бытовая электроника, гражданская электроника). Воздействие несомненно, но оно остается умеренным, поскольку не вызывает спада производства в гражданском секторе. Это означает, что из 5,5% роста ВВП в 1 квартале военное производство составляет не более 2,2% , а гражданское производство - 3,3%, что является очень хорошим результатом по сравнению с показателями Германии или Франции.

Кроме того, рост гражданского сектора объясняется, по сути, двумя факторами: импортозамещение и замещение западных компаний, покинувших Россию. Как указывают западные эксперты, эти инвестиции в основном финансируются за счет прибыли (57,5%), а затем за счет государственных субсидий (19,5%). Банковские кредиты под 8,7% объясняют нечувствительность к политике Центрального банка, который резко повысил ставки. Именно этим объясняется значительный рост инвестиций в России: +6,2% в 2022 году, +9,8% в 2023 году. Компании придерживаются логики, согласно которой увеличение активности приносит прибыль, которая немедленно реинвестируется с новым ростом. Распределение этого роста инвестиций является значительным: +85,5% в металлургии, +22% в химии, +72% в электронике, +37% в машинах и оборудовании, + 65,3% в автомобилестроении. Итого +19,2% для обрабатывающей промышленности. В результате - Россия проводит реиндустриализацию, но, прежде всего, прилагает усилия по модернизации, как никогда раньше. При таких инвестициях естественно, что рост производства будет сильным. Это показывает качественную трансформацию обрабатывающей промышленности (и экономики России), что обычно игнорируется западными пропагандистами.

И такая динамика, кстати, привела к возвращению значительной части россиян, покинувших страну в 2022 году. Это, по оценкам западных аналитиков, требует увеличения внешнего притока рабочей силы с 300 тыс. до 500 тыс. в год. Необходимо в этой связи отметить, что, помимо иммигрантов из стран Центральной Азии, в настоящее время в России растет китайская иммиграция, вплоть до Москвы.

В результате Запад и, прежде всего, НАТО, натолкнулись на стабилизировавшуюся Россию, которая снова стала великой державой, обнадеживающей для остального мира, который не хочет следовать за Западом в его авантюре.