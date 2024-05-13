На что направлены последние усилия США в оказании военной помощи украинской армии.

10 мая Вашингтон подтвердил 57-ю передачу оружия и боеприпасов украинским войскам. Стоимость этой сделки составляет 400 миллионов долларов. Среди оборудования, которое будет поставлено, ракеты Patriot, Stinger и Javelin, бронеавтомобили Bradley, M113 и MRAP, а также артиллерийские боеприпасы.

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Но интересно сравнить информационный бюллетень о военной помощи США Украине от 26 апреля 2024 года и информацию от 10 мая. Сравнение этих информационных сообщений наглядно показывает, на что направлены усилия США в оказании военной помощи украинской армии и верит ли Вашингтон в возможность наступательных действий ВФУ и изменение военной тактики Киева.

Как показывает такой сравнительный анализ, в 57-м пакете военной помощи Вашингтона будут поставлены артиллеристские ракетные зенитные комплексы HIMARS: их количество увеличилось с 39 до "более 40". Будут поставлены дополнительные речные суда, их количество увеличится с 62 до "более 70".

Наиболее заметные усилия видны на увеличении поставки бронированных автомобилей Bradley и M113. Так, для автомобилей Bradley увеличение составляет примерно с 200 до 300; для M113 происходит также увеличение на сотню (с 300 до 400). Таким образом, налицо явные усилия по оснащению украинских механизированных бригад. Указанные усилия США по увеличению этого парка также явно свидетельствует об удовлетворенности украинских вооруженных сил этими двумя типами бронетехники. В то же время, указанные поставки бронетехники подтверждают информацию о явной потребности ВСУ восполнить значительные потери, произошедшие всего за несколько месяцев. Ведь из 200 Bradley и 300 М113, поставленных год назад, более половины уже уничтожено.

При этом обращает на себя внимание, что никаких дополнительных поставок американских танков не происходит и это явно обусловлено плохой репутацией, которую американские танки заслужили в ходе СВО. Запад вынужден признать, что Украина потеряла четверть своих танков Abrams с момента их развертывания на фронте в середине февраля. Некоторые из них были уничтожены, другие сильно повреждены и брошены на полях боев. «Эти 25 % потерь менее чем за три месяца, очевидно, могут быть пугающими...», указывают западные СМИ.

Как заявил, в ходе обсуждения нынешней ситуации в Украине и развития СВО, 10 мая Жан Люка, бывший высокопоставленный сотрудник французских спецслужб: "американцы знают, что конфликт на Украине проигран". Собственно это подтвердил на днях и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на мероприятии, организованном газетой The Financial Times в Вашингтоне, указав, что «недавно одобренный Конгрессом США новый пакет военной помощи Киеву не сможет в корне изменить ситуацию на поле боя».

Проще говоря, Вашингтон дает понять Украине, что необходимо продержаться еще немного. Однако это будет практически невозможно сделать Киеву, с учетом усилившегося в последние дни давления российских вооруженных практически на всех фронтах в Украине: в центральной части Донбасса, но также и на юге, а теперь и в направлении Харькова.