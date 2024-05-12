Новые сообщения СМИ о строительстве саудовского города будущего Neom рассказывают о дополнении этого проекта созданием крупнейшего в мире порта Jaumur для частных яхт с впечатляющей инфраструктурой.

В хорошо известном всем саудовском проекте города будущего Neom, стоимостью 1,5 трлн долларов, появилось новое дополнение под названием “Jaumur”. Это крупнейший в мире космополитический элитный комплекс с пирсом для частных яхт, расположенный на побережье залива Акаба.

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Эксклюзивный жилой комплекс будет расположен вокруг пристани для яхт, и, по прогнозам, в нем смогут разместиться более 6000 жителей в 500 апартаментах на пристани для яхт и в 700 роскошных виллах с выходом на набережную и частный причал. Кроме того, проект будет включать в себя два роскошных отеля на 350 номеров люкс, что позволит жителям находиться в непосредственной близости от своих суперъяхт.

Согласно заявлению Совета директоров Neom, отличительной особенностью “Jaumur” является его пристань для яхт, оснащенная аэродинамическим профилем протяженностью 1,5 километра, который не только обеспечит защиту владельцев яхт от палящего солнца, но и будет служить центром притяжения для жителей и гостей пристани. Помимо размещения некоторых из крупнейших в мире суперъяхт, там будут проводиться различные аттракционы, развлечения и культурные мероприятия, художественные мероприятия, представления. “Стремление Jaumur к инновациям и обучению воплощено в современном центре глубоководных исследований и международной школе-интернате высшего уровня, - говорится в заявлении Совета директоров Neom. - Научно-исследовательский институт будет заниматься глубоководными исследованиями, приглашать признанных экспертов и амбициозных первопроходцев, которые будут способствовать открытию, познанию и сохранению морской среды, превращению NEOM в ведущий мировой центр океанографических исследований”.

Как отмечают западные обозреватели, таким образом, “Jaumur” дополнит множество других новых проектов Саудовской Аравии, таких как закрытый клуб Xaynor, оздоровительный центр Elanan и гольф-курорт Gidori, стилизованный под "Бегущего по лезвию бритвы".

Несмотря на то, что появилось множество новых интересных объявлений о проекте Neom, в британских СМИ стали появляться критические статьи по поводу того, что власти Саудовской Аравии якобы разрешили применение силы для расчистки территории для этого футуристического города в пустыне. По словам бывшего офицера саудовской разведки полковника Рабих Аленези, выступавшего на Би-би-си, этот шаг саудовских властей вызвал серьезные дебаты и обеспокоенность по поводу прав человека и методов, используемых в процессе переселения из этого района проживавших здесь жителей. Полковник Рабих Аленези сообщил, что ему было приказано переселить жителей племени хувайтат из деревни Аль-Хурайбы, однако, к сожалению, один из жителей был смертельно ранен во время акции протеста против выселения. По словам Аленези, директива властей королевства от апреля 2020 года назвала хувайтат “повстанцами” и разрешила применение силы против любого, кто сопротивлялся выселению.

В заявлении службы государственной безопасности Саудовской Аравии того времени утверждалось, что житель деревни Аль-Хурайбы открыл огонь по силам безопасности, что потребовало их реагирования.

В строительстве Neom принимают участие многочисленные мировые компании, в том числе несколько из Великобритании. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман назвал район, где строится Neom, идеальным “чистым холстом”. Однако, по сообщениям Би-би-си, несмотря на правительственные сообщения о том, что в рамках проекта было переселено более 6 000 человек, британские правозащитные организации подсчитали гораздо более высокую цифру.