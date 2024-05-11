Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Германия и Норвегия предлагают Канаде стратегическое партнерство для защиты Арктики
Германия и Норвегия активно предлагают Канаде «стратегическое партнерство» для защиты арктических и Североатлантических морских путей. Особым аспектом в этом предложении является стремление заключить совместный заказ на новые подводные лодки.

Опубликованные в апреле новые руководящие принципы оборонной политики Канады ставят Арктику на первое место в списке приоритетов Оттавы и подчеркивают ее «стратегическую важность», которая усиливается из-за последствий изменения климата и особого интереса к ней со стороны «деструктивных держав», таких как Россия и Китай. 

В этом нет ничего принципиально нового: во время Холодной войны этот регион уже был стратегическим, поскольку он рассматривался Соединенными Штатами в качестве отправной точки для нападения на СССР. «Самая важная и неотложная задача, стоящая перед нами, - это защита суверенитета Канады в арктических и северных регионах, где меняющаяся геополитическая обстановка и природные ландшафты создали новые угрозы для Канады и ее населения. Для этого мы должны улучшить наши возможности континентальной обороны, чтобы сдерживать угрозы или при необходимости побеждать их», - говорится в этом канадском документе, озаглавленном «Наш Север, сильный и свободный».

реклама

Эти руководящие принципы оборонной политики Канады предусматривают инвестиции в размере 8,1 миллиарда канадских долларов в течение следующих пяти лет для модернизации и укрепления потенциала канадских вооруженных сил. Это позволит увеличить военные расходы страны до 1,76% ВВП к 2029-2030 годам, что, тем не менее, будет ниже целевого показателя в 2% ВВП, установленного НАТО, членом которого является Канада. Но речь идет о том, чтобы впоследствии активизировать эти усилия, выделив 73 миллиарда канадских долларов в течение двадцати лет.

Кроме того, Канада рассматривает возможность приобретения новых подводных лодок, чтобы заменить четыре из имеющихся типа "Виктория", находящиеся в эксплуатации Королевского военно-морского флота Канады (MRC).

https://www.opex360.com/wp-content/uploads/u212-20180220.jpg


Однако на данный момент ничего не решено, в руководящих принципах подчеркивается только необходимость изучения «возможностей обновления и расширения подводного флота», чтобы MRC продолжал действовать в качестве сдерживающего фактора на трех побережьях за счет подводных лодок с обычными двигателями, способных плавать подо льдом.

Как отмечают западные военные эксперты, несмотря на публикацию руководящих принципов оборонной политики Канады, планы Оттавы все еще неясны. Единственная определенность на данный момент заключается в том, что MRC хотели бы иметь 12 новых подводных лодок и получить на эти цели бюджет в 60 миллиардов канадских долларов, чего ему в данный момент не было предоставлено.

С другой стороны, если в руководящих принципах упоминается «классическая силовая установка», то премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство «рассмотрит целесообразность покупки подводных лодок с ядерной установкой, чтобы лучше гарантировать свою способность защищать суверенитет Канады в Арктике», как это было предусмотрено в конце 1980-х гг. Кроме того, не исключена возможность присоединения Оттавы ко второму этапу пакта AUKUS, заключенного Австралией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами.

Однако в Канаде признают, что, в условиях таяния льдов навигация в Северном Ледовитом океане постепенно облегчается, однако у Северо-Западного морского пути есть проблемы, связанные с его правовым статусом.

В то же время, и явно не без задней мысли, как отмечают западные обозреватели, Германия объединилась с Норвегией, чтобы предложить Канаде «стратегическое партнерство» для защиты арктических и Североатлантических морских путей.

«Сотрудничество Германии с Канадой имеет стратегическое значение, будь то на суше, на море или под водой», - заявил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи со своим канадским коллегой Биллом Блэром в Оттаве 10 мая.

В то время как интерес Норвегии к Арктике очевиден, для Германии он менее очевиден… Тем не менее, эти две страны установили партнерские отношения, во многом вокруг совместного заказа на 5,5 миллиардов евро  шести подводных лодок с обычным двигателем U212CD компании ThyssenKrupp Marine Systems (TMKS), из которых 4 - для ВМС Норвегии, а 2 - для ВМС Германии. «Программа U212CD представляет собой важный первый шаг в установлении передовых стандартов НАТО в области подводных лодок», - заявил Оливер Буркхард, генеральный директор TKMS, в сентябре прошлого года.

Кроме того, партнерство, предложенное Канаде, могло бы быть реализовано через сотрудничество в области вооружений, особенно в области подводных лодок. Это позволило бы Оттаве, а также Берлину и Осло, снизить затраты на закупку U212CD за счет эффекта масштабного заказа.

Однако пока еще неизвестно, как Оттава воспримет это предложение... которое не было прокомментировано в коммюнике, опубликованном министерством обороны Канады по итогам визита мистера Писториуса, поскольку последний уделял особое внимание «поддержке Украины и укреплению восточного фланга НАТО». 

#германия #канада #арктика #норвегия #стратегическое партнерство в арктике
+
Написать комментарий (0)
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
Норвежская компания предлагает всем желающим выкупить земельный участок в Арктике за $323 млн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Российские РЭБ превращают высокотехнологичное оружие из США на Украине в малоэффективное
1
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
1
В США провели испытания новой беспилотной ракетной системы AML
+
Intel обеспечивает технологическое превосходство, заказав всю партию литографических машин ASML
16
В Калининградской области строят импортозамещающий металлургический комплекс
1
В городе Ровно прошёл «День без повесток», который закончился массовой раздачей повесток
+
В Амурской области идет подготовка к строительству одного из крупнейших ГОКов Дальнего Востока
+
Литовские пограничники перехватили два Tesla Cybertruck на пункте пропуска с белорусской границей
+
Galaxy S25 Ultra будет иметь больший объем оперативной памяти
+
Стала известна предварительная стоимость складного смартфона Motorola Razr 50 Ultra
+
Сэм Альтман вывел Oklo на публичный рынок с целью решения растущего спроса на энергию для ИИ-систем
+
Мозговой чип Neuralink Илона Маска частично отсоединяется у первого пациента-человека
+
Российские войска продвигаются вперед на границе ДНР и Запорожской области
+
США аннулирует лицензии Intel и Qualcomm на продажу чипов китайской компании Huawei
+
Очередная GeForce RTX 4090 сгорела во время игры, Manli отказалась принимать видеокарту по гарантии
10
Партнёр NVIDIA отказал пользователю в ремонте карты RTX 4090 со сгоревшим коннектором 12VHPWR
6
Defense Post: Армия Великобритании испытывает мобильное оружие направленной энергии
+
Житель Симферополя выкупил на интернет-аукционе украденный у своего деда орден Красной звезды
+
LG переходит на OLED и прекращает производство ЖК-дисплеев
2
По времени загрузки игр SATA SSD отстал от M.2 всего на 8%, а HDD — на 728%
7

Популярные статьи

Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
245
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
85
Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
17
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
39
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
44
Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade
7
Мое мнение о Atomic Heart на PS5 (PushSquare)
1
Мое мнение о Star Wars Jedi: Survivor на PS5 (PushSquare)
4
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
6
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
11

Сейчас обсуждают

Евгений Шрайнер
20:26
А тоесть вот вы уже забыли, что уже были и прям под Харьков и все про взятие трындели скорое. А умные люди уже тогда говорили, что город не взять. Не хватает сил в этом районе. Ну, нечего от вашего тр...
Сырский считает, что наступление на Харьковскую область является лишь отвлекающим манёвром
Hivi77
20:25
Боевая часть Искандера умеет сама целится в системы ПВО.
Метким попаданием «Искандер-М» в Запорожской области уничтожены ЗРК Patriot и радиолокационная станция
HREN
20:23
За скобками осталось самое главное - важна не шина, а тип памяти и реализация + контроллер. До сих пор 970 прошки считаются лучшими для системного диска (pci-e 3.0), а по тестам ни линейке они в 4 раз...
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
Сергей Кругляк
20:16
Это статья из прошлого, раз говорится о новом 888, современном Android 11 и Motorola как ведущему бренде?)
Motorola представляет обновленный Moto G Stylus 5G
Anton Zelenko
20:14
Как не попасть на удочку Нвидиа? Да легко. Просто покупаешь зеленую карту и спокойно наслаждаешься качественным геймингом с использованием современных технологий. Профит.
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
Андрей Богданов
20:12
Западная чушь от людей ничего никогда не бравших. Сегодня без света и воды люди и неделю не выдержат. А биться за подвалы как в Мариуполе больше никто с бандеровской стороны не будет.
Сырский считает, что наступление на Харьковскую область является лишь отвлекающим манёвром
Андрей Богданов
20:11
Куда идти, шаровары уже трещат по швам, мяса не хватает.
Сырский считает, что наступление на Харьковскую область является лишь отвлекающим манёвром
Anton Zelenko
20:07
Как это закон будет работать? Ну, если в краце, то в какой нибудь Европа Аниверсалис Масковию переименуют в Русское царство в нашей локализации. Не вижу тут никакого повода, для байта и воплей.
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
Андрей Богданов
20:07
Пилите Шура, пилите (с).
В США закончили строительство моста «из ниоткуда в никуда»
Антон Тутынин
20:04
Дичь какая-то...
Xiaomi выпустила умный дверной замок Smart Door Lock с технологией сканирования подкожных вен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем