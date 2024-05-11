Германия и Норвегия активно предлагают Канаде «стратегическое партнерство» для защиты арктических и Североатлантических морских путей. Особым аспектом в этом предложении является стремление заключить совместный заказ на новые подводные лодки.

Опубликованные в апреле новые руководящие принципы оборонной политики Канады ставят Арктику на первое место в списке приоритетов Оттавы и подчеркивают ее «стратегическую важность», которая усиливается из-за последствий изменения климата и особого интереса к ней со стороны «деструктивных держав», таких как Россия и Китай.

В этом нет ничего принципиально нового: во время Холодной войны этот регион уже был стратегическим, поскольку он рассматривался Соединенными Штатами в качестве отправной точки для нападения на СССР. «Самая важная и неотложная задача, стоящая перед нами, - это защита суверенитета Канады в арктических и северных регионах, где меняющаяся геополитическая обстановка и природные ландшафты создали новые угрозы для Канады и ее населения. Для этого мы должны улучшить наши возможности континентальной обороны, чтобы сдерживать угрозы или при необходимости побеждать их», - говорится в этом канадском документе, озаглавленном «Наш Север, сильный и свободный».

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Эти руководящие принципы оборонной политики Канады предусматривают инвестиции в размере 8,1 миллиарда канадских долларов в течение следующих пяти лет для модернизации и укрепления потенциала канадских вооруженных сил. Это позволит увеличить военные расходы страны до 1,76% ВВП к 2029-2030 годам, что, тем не менее, будет ниже целевого показателя в 2% ВВП, установленного НАТО, членом которого является Канада. Но речь идет о том, чтобы впоследствии активизировать эти усилия, выделив 73 миллиарда канадских долларов в течение двадцати лет.

Кроме того, Канада рассматривает возможность приобретения новых подводных лодок, чтобы заменить четыре из имеющихся типа "Виктория", находящиеся в эксплуатации Королевского военно-морского флота Канады (MRC).





Однако на данный момент ничего не решено, в руководящих принципах подчеркивается только необходимость изучения «возможностей обновления и расширения подводного флота», чтобы MRC продолжал действовать в качестве сдерживающего фактора на трех побережьях за счет подводных лодок с обычными двигателями, способных плавать подо льдом.

Как отмечают западные военные эксперты, несмотря на публикацию руководящих принципов оборонной политики Канады, планы Оттавы все еще неясны. Единственная определенность на данный момент заключается в том, что MRC хотели бы иметь 12 новых подводных лодок и получить на эти цели бюджет в 60 миллиардов канадских долларов, чего ему в данный момент не было предоставлено.

С другой стороны, если в руководящих принципах упоминается «классическая силовая установка», то премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство «рассмотрит целесообразность покупки подводных лодок с ядерной установкой, чтобы лучше гарантировать свою способность защищать суверенитет Канады в Арктике», как это было предусмотрено в конце 1980-х гг. Кроме того, не исключена возможность присоединения Оттавы ко второму этапу пакта AUKUS, заключенного Австралией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами.

Однако в Канаде признают, что, в условиях таяния льдов навигация в Северном Ледовитом океане постепенно облегчается, однако у Северо-Западного морского пути есть проблемы, связанные с его правовым статусом.

В то же время, и явно не без задней мысли, как отмечают западные обозреватели, Германия объединилась с Норвегией, чтобы предложить Канаде «стратегическое партнерство» для защиты арктических и Североатлантических морских путей.

«Сотрудничество Германии с Канадой имеет стратегическое значение, будь то на суше, на море или под водой», - заявил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи со своим канадским коллегой Биллом Блэром в Оттаве 10 мая.

В то время как интерес Норвегии к Арктике очевиден, для Германии он менее очевиден… Тем не менее, эти две страны установили партнерские отношения, во многом вокруг совместного заказа на 5,5 миллиардов евро шести подводных лодок с обычным двигателем U212CD компании ThyssenKrupp Marine Systems (TMKS), из которых 4 - для ВМС Норвегии, а 2 - для ВМС Германии. «Программа U212CD представляет собой важный первый шаг в установлении передовых стандартов НАТО в области подводных лодок», - заявил Оливер Буркхард, генеральный директор TKMS, в сентябре прошлого года.

Кроме того, партнерство, предложенное Канаде, могло бы быть реализовано через сотрудничество в области вооружений, особенно в области подводных лодок. Это позволило бы Оттаве, а также Берлину и Осло, снизить затраты на закупку U212CD за счет эффекта масштабного заказа.

Однако пока еще неизвестно, как Оттава воспримет это предложение... которое не было прокомментировано в коммюнике, опубликованном министерством обороны Канады по итогам визита мистера Писториуса, поскольку последний уделял особое внимание «поддержке Украины и укреплению восточного фланга НАТО».