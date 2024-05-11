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vizir47
Британская армия получит усовершенствованных роботов обезвреживателей бомб T4 EOD
Британская армия до конца 2024 года получит в свое распоряжение усовершенствованных роботов-обезвреживателей бомб T4 EOD, которые помогут нейтрализовать взрывчатые и отравляющие вещества.

Согласно официальному сообщению британских властей,  национальная армия получит в свое распоряжение усовершенствованных роботов-обезвреживателей бомб T4 EOD, которые помогут нейтрализовать опасные для общества угрозы, включая взрывчатые и отравляющие вещества. Сообщается, что первые агрегаты T4 из 50 высокотехнологичных роботов среднего размера для обезвреживания взрывоопасных предметов (EOD) от компании L3Harris Technologies будут поставлены в армию до конца этого года. Указанные роботы будут помогать солдатам выполнять тысячи задач по всей стране.

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/663cdb64b7249a4c6e9d31cd/s300_T4_Disruptor.jpg

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“Роботы T4 EOD - это самые эффективные роботы в мире для работы в условиях большого скопления людей и в сложных условиях, таких как метро, аэропорты и даже больницы”, сказал Эд Зойсс, президент подразделения космических и бортовых систем L3Harris, в своем заявлении. Контракт предусматривает поставку роботов, поддержку в стране, техническое обслуживание и обучение, основываясь на достижениях L3Harris в Project STARTER. Ранее, в рамках этой инициативы устаревший парк крупных роботов EOD был заменен на 122 системы T7 компании L3Harris, которые полностью функционируют с 2019 года.

При весе чуть более 100 кг роботы T4 значительно меньше и манёвреннее своего старшего брата – 300 килограммового T7 UGV, они будут использоваться в качестве системы быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, поскольку благодаря компактным размерам его можно перевозить в стандартном автомобиле 4x4. Благодаря прочным гусеницам повышенной проходимости и подвижному манипулятору T4 может маневрировать в стесненных городских условиях. Он может подниматься по лестнице, проходить даже через короткие проходы в автобусах, поездах и самолетах. T4 выделяется как первый робот среднего размера, оснащенный тактильной обратной связью - передовой технологией, позволяющей операторам точно определять, с чем сталкивается или за что хватается роботизированная рука.

По данным компании-производителя L3Harris, отличительный интерфейс робота-манипулятора имитирует движение руки пользователя, что снижает требования к обучению и повышает эффективность выполнения задач. Интуитивно понятное тактильное управление T4 облегчает быстрое и легкое выполнение сложных манипуляционных задач, таких как расстегивание молний на сумках и открытие  ящиков, коробок, обеспечивая безопасность операторов, не допуская их в опасные зоны. Используемая "усовершенствованная тактильная обратная связь" позволяет операторам "на ощупь" ориентироваться в сложном процессе обезвреживания устройств с безопасного расстояния, снижая риск для жизни операторов, работающих с неразорвавшимися боеприпасами.

T4 может похвастаться впечатляющими техническими характеристиками, включая время работы более 7 часов с 6 батареями BB-2590, систему полозьев для маневренности, возможность подниматься по лестницам и преодолевать крутые склоны. Робот также оснащен несколькими камерами для улучшения видимости. Он обеспечивает дальность прямой видимости (LOS) более 3300 футов, а дальность без LOS превышает 660 футов. Он работает при температурах от -4°F до +140°F, защищен от электромагнитных помех для использования с активными глушителями и герметичный корпус со степенью защиты IP66 для обеспечения долговечности в различных условиях окружающей среды.

После тщательного тестирования роботы T4 были приобретены по контракту отделом закупок Министерства обороны Великобритании Defence Equipment and Support (DE&S) с первоначальным трехлетним обязательством по техническому обслуживанию и ремонту в процессе эксплуатации.

Роботы T4 поступят на вооружение 29-й разведывательно-поисковой группы и группы по поиску и эксплуатации подводных лодок, Королевского Гибралтарского полка (RG) и Кипрского подразделения оперативной поддержки (COSU).

 

#великобритания #оснащение британской армии роботами #робот-обезвреживатель бомб т4
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