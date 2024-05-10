Крупнейший итальянский судостроитель Fincantieri объявил о приобретении бизнеса "Системы подводного вооружения" у компании Leonardo S.p.A, специализирующейся на аэрокосмической отрасли, обороне и безопасности.

Крупнейший итальянский судостроитель Fincantieri, занимающийся производством как коммерческих, так и военных судов, объявил о подписании соглашения о приобретении бизнеса "Системы подводного вооружения" ("Underwater Armaments Systems" - UAS) у итальянской транснациональной компании Leonardo S.p.A, специализирующейся на аэрокосмической отрасли, обороне и безопасности. В пресс-релизе итальянский судостроитель пояснил, что это приобретение ускоряет и укрепляет позиции группы как лидера в секторе подводной и военно-морской обороны в соответствии с ее стратегией.

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Стоимость приобретения составляет 300 миллионов евро в качестве фиксированной стоимости предприятия с учетом обычных механизмов корректировки цен, в дополнение к максимальной сумме в 115 миллионов евро в качестве переменной составляющей, основанной на определенных предположениях о росте, связанном с эффективностью бизнес-направления UAS в 2024 году, при общей максимальной стоимости предприятия в размере 415 миллионов евро.

Как отмечают западные военные эксперты, в результате такого приобретения Fincantieri также получит контроль над итальянскими технологиями подводной акустики. Они станут фундаментальным элементом стратегии роста Fincantieri в подводном секторе с акцентом на новые области применения в военной области, инновационные решения для обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры и новые продукты в гражданском секторе.

Бизнес-направление “Системы подводного вооружения” первоначально было создано как Whitehead Alenia Sistemi Subacquei S.p.A., историческая 100 % дочерняя компания Leonardo S.p.A. Оно было основано как компания, специализирующаяся на создании систем защиты подводных лодок и, в частности, торпед, средств противодействия и гидролокаторов. В начале 2016 года компания объединилась в Leonardo S.p.A., превратившись в бизнес-направление, и была переименована в “"Системы подводного вооружения” (UAS). Бизнес-направление также включает в себя 50-процентное участие в GEIE EuroTorp (созданной совместно с Naval Group и Thales), которая занимается проектированием и изготовлением легких торпед MU90 и расположена в двух городах - Ливорно и Поццуоли. В 2023 году выручка направления UAS составила около 160 миллионов евро.

Ожидается, что сделка по приобретению будет окончательно завершена в начале 2025 года.

Примечательно, что после приобретения в 2013 году бизнеса у норвежской компании Vard, являющейся одним из мировых лидеров в строительстве специализированных судов-платформ для оффшорного рынка и паромов, работающих на сжиженном природном газе, Fincantieri group удвоилась в размерах и стала четвертой по величине в мире в 2014 г. И это, несмотря на высказывавшуюся в 2023 году гендиректором компании Pierroberto Folgiero критику указанного приобретения. В своих отчетных документах Fincantieri указывает, что, благодаря Vard, уже завоевала значительную долю рынка, также будет курировать производство не менее четырнадцати роботизированных судов, оснащенных беспилотными навигационными технологиями.



