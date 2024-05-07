В условиях пробуксовки реализации совместного франко-германского проекта морского патрулирования в Европе MAWS, Германия приняла решение о дальнейшей работе в этом направлении самостоятельно.

В 2018 году Франция и Германия заключили соглашение о намерениях с целью изучения «условий разработки европейского решения, позволяющего иметь автономный и эффективный потенциал морского патрулирования в Европе», в рамках проекта MAWS (Морская воздушно-десантная боевая система). Тогда речь шла о разработке к 2030 году «системы систем» с морским патрульным самолетом нового поколения в сочетании с использованием сети датчиков (семафоров, спутников, беспилотных летательных аппаратов и т. д.). Это также предполагало использование радаров, акустических буев, радиоэлектронной борьбы, а также совершенствование противодействию подводным лодкам и надводным кораблям противника.

Для военно-морских сил Франции этот проект должен был позволить модернизировать восемнадцать патрульных морских самолетов Atlantic 2 до стандарта 6. То же самое касалось MarineFlieger (военно-морская авиация Германии), чьи P-3C Orion должны были «продержаться» до 2030 года.

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Два года спустя технико-экономическое обоснование и «системная архитектура» были поручены группе, в состав которую вошли французская Thales Group и три немецкие компании, а именно Hensoldt, ESG (Elektroniksystem-und Logistik-GmbH) и Diehl. С этой целью в немецком Велизе было открыто «техническое бюро».

Однако Берлин решил вывести P-3C Orion из состава MarineFlieger раньше, чем планировалось, объяснив это тем, что их модернизация и техническое обслуживание будут слишком дорогими... хотя они уже были перепроданы Португалии. Чтобы заменить их, министерство обороны Германии остановило свой выбор на P-8A Poseidon компании Boeing, пообещав, что это «временное решение». Но после первоначального заказа на пять самолетов этого типа оно объявило о приобретении еще трех экземпляров в ноябре прошлого года.

"P-8A Poseidon американского производителя Boeing заменит P-3C Orion для охоты на подводные лодки и морской разведки в качестве промежуточного решения с конца 2024 года», - подтвердило немецкое министерство обороны по этому поводу. И уточнило, что «в конечном итоге такие возможности будут развиваться в рамках франко-германского проекта сотрудничества MAWS».

Тем не менее, французская сторона не поверила, что P-8A Poseidon является временным решением… Кроме того, «техническое бюро» в Велизе было демонтировано, главное управление вооружений Франции (DGA) уведомило Dassault Aviation и Airbus о проведении исследований по подборе модели преемника Atlantic 2, склоняясь к выбору между Falcon 10X и A320neo.

В течение восемнадцати месяцев планировалось проведение исследований по «совершенствованию датчиков и средств связи, а также использованию искусственного интеллекта и интеграции вооружений в организации будущего морского патрулирования», - пояснили во французском DGA в январе 2023 года. Они «будут способствовать размышлениям о будущем морском патрульном самолете, запуск которого запланирован на 2026 год с перспективой выхода на новый уровень в 2030-2040 годах», добавило DGA. Однако во французском законе о военном программировании (LPM) на 2024-30 гг. об этом ничего не говорится.

В этих условиях три немецкие компании объединились для дальнейшего исследования в рамках проекта MAWS. Эта группа, получившая название MAWS GbR, состоит из ESG, Hensoldt Sensors GmbH и Diehl Defence GmbH & Co. Проще говоря, это те же участники, которым было поручено провести технико-экономическое обоснование в 2020 году… С той лишь разницей, что французской Thales Group среди них нет. «MAWS стремится создать систему сетевых систем для морской разведки, охоты на подводные лодки и поражения морских целей с использованием пилотируемых и беспилотных платформ в координации с наземными станциями. Ключевые элементы этого проекта включают расширенные каналы передачи данных для сетей и облачное решение на основе искусственного интеллекта для анализа данных датчиков», - пояснили ESG, Hensoldt и Diehl Defense в совместном заявлении, опубликованном 6 мая с.г. При этом указанная группа MAWS GbR добавила: «исследование направлено на то, чтобы предложить конкретные решения для немецких военно-морских летчиков [ ... ] в дополнение к резервному решению, основанному на P-8A Poseidon компании Boeing». Также базо заявлено, что обсуждается разработка «облака военно-морской информации, которое должно гарантировать суверенитет и защиту таких данных». «Благодаря этой перспективной технологии проект MAWS позволит немецкому флоту решать ожидаемые задачи в области политики безопасности», - заключила группировка MAWS GbR.