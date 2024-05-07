На выставке Defence Services Asia 2024 в Куала-Лумпуре турецкая компания Koç Savunma, занимающаяся разработкой оборонных решений, представила свою новую интеллектуальную морскую мину Malaman в камуфляжной форме.

Согласно информации, предоставленной британским изданием Naval News, турецкая компания Koç Savunma, занимающаяся разработкой оборонных решений, представила свою новую интеллектуальную морскую мину Malaman в камуфляжной форме на выставке Defence Services Asia 2024 (DSA 2024), которая проходила в Куала-Лумпуре.

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Как указывается, проект Malaman smart naval mine направлен на то, чтобы исключить зависимость турецких ВМС от иностранных источников для ведения противоминной войны. Турецкая компания Koç Savunma, выступающая в качестве главного координатора этого проекта, разрабатала интеллектуальную часть мины и ее общий дизайн. Другая турецкая компания TÜBITAK, оказывающая поддержку проекту, занимается вопросами контроля взрывчатых веществ, в то время как еще одна вспомогательная компания, MKE, производит взрывчатые материалы для снаряда.

Согласно информации, предоставленной Naval News, продемонстрированная на выставке DSA 2024 мина уже успешно прошла этап функциональной демонстрации, включая фактический подрыв в море и в ближайшие месяцы она будет принята в эксплуатацию.

Как указывают британские военные эксперты, Malaman - это современная, адаптируемая и масштабируемая интеллектуальная донная мина, которая может обнаруживать и классифицировать свои цели на больших расстояниях и в открытом море с помощью акустических, магнитных датчиков и датчиков давления. Морская мина Malaman может устанавливаться подводными лодками, военными кораблями, самолетами и беспилотниками. По словам представителей компании, единственным ограничением для беспилотных транспортных средств при установке этой морской мины являются размеры и вес Malaman.

Оснащенная электронным модулем компании KoçSavunma и интеллектуальным механизмом подрыва, эта мина обнаруживает корабли и классифицирует их по целевым категориям, а затем взрывает свою боеголовку в оптимальной точке, эффективно пробивая киль и потопляя судно-цель. Используя программное обеспечение Malaman, мину можно запрограммировать на подрыв под определенным судном среди тех, что движутся в составе конвоя, что обеспечивает возможность точного наведения на цель. Интеллектуальные возможности Malaman, включая программное обеспечение и датчики, позволяют ей распознавать и выборочно поражать конкретные цели, сводя к минимуму риск детонации под непреднамеренными или малоценными судами. Это не только вводит противника в заблуждение, заставляя его недооценивать минную зону, но и усложняет усилия кораблей по борьбе с минами, увеличивая время, необходимое для операций по разминированию.

Сообщается, что Malaman обладает визуальной (в виде маскировочного чехла) и акустической незаметностью, гармонирующей с обстановкой на морском дне. Мина оснащена подводной взрывчаткой, изготовленной из пластика. Malaman не подвержена быстрому нагреву и ударам пуль, способна работать в диапазоне температур от -2,5°C до +36°C. Она оснащена системой подводной акустической идентификации "свой-чужой" (IFF) и датчиками давления, вибрации, магнитных аномалий и звука. В случае тяжелой боеголовки для нейтрализации поражающего элемента в мине будет использоваться метод объемного заряда (повреждение при расширении/разбухании).

Дальнобойная версия Malaman, известная как UÇA, представляет собой значительное усовершенствование возможностей наступательных мин, усиливающее общее стратегическое преимущество. Таким образом, UÇA представляется ее турецким производителем как технология, меняющая правила игры на военно-морской арене, поскольку она позволит ограничить передвижение вражеских военных кораблей и подводных лодок в спорных водах без какого-либо риска.

Издание Naval News приводит технические характеристики мины Malaman:

Рабочая глубина: более 100 м

Вес: более 600 кг

Диаметр: 533 мм

Длина: более 1800 мм

Как отмечает британский военный эксперт, недавнее применение Украиной морских мин во время СВО на Черном море показало непреходящую эффективность этой, казалось бы, устаревшей минной технологии, напомнив нам о ее значительном влиянии на ограничение свободы мореплавания. Хотя удаление этих мин из моря является отдельной проблемой, их размещение служит суровым напоминанием об их способности установить контроль над стратегическими районами. Как стратегический актив, мины предназначены для того, чтобы лишить противника доступа к определенным районам, позволяют эффективно контролировать территорию без необходимости постоянного активного присутствия. Мины могут использоваться как в наступательных, так и в оборонительных целях, и, учитывая огромное влияние мин старой технологии, которые были продемонстрированы во время СВО на Черном море, очевидно, что Malaman будет исключительно эффективна в этом отношении.