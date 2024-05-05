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vizir47
Корпус морской пехоты США намеревается развернуть три новых системы ПРО
Корпус морской пехоты США к 2025 году планирует развернуть три мобильные системы противовоздушной обороны, и как минимум две из них будут направлены в Индо-Тихоокеанский регион.

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Согласно появившейся информации, Корпус морской пехоты США к  2025 году  планирует развернуть  три мобильные системы противовоздушной обороны, включая модифицированную пусковую установку "Железный купол", и как минимум две из них будут направлены в Индо-Тихоокеанский регион.

Marines to field a new trio of air defenses to guard against missiles

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Новая тройка систем противовоздушной обороны для защиты от ракет будет включать: систему перехвата средней дальности (MRIC), интегрированную систему противовоздушной обороны морской пехоты (MADIS) и легкую ПРО MADIS, которые должны пройти испытания до 2025 года. По словам полковника Эндрю Коницки, руководителя программы наземной противовоздушной обороны (GBAD),  морская пехота США сегодня находится на пути к развертыванию этих систем. “Это не то, что мы делаем с точки зрения program office, это, по сути, производное от угрозы. Угроза постоянно меняется и эволюционирует”, - сказал Коницки на прошлой неделе на выставке Modern Day в Марино, сообщает Breaking Defense.

Ожидается, что MRIC будет интегрирована в арсенал корпуса морской пехоты для усиления защиты от современных угроз, таких как крылатые ракеты и более крупные беспилотные летательные аппараты.  Эта мобильная система основана на израильском "Железном куполе" и использует установленную на грузовике пусковую установку с перехватчиками "Tamir". Он включает в себя Общую авиационную систему командования и контроля (CAC2S), систему мини-управления боем (BMC) и радар наземного и воздушного базирования AN/TPS-80 (G/ATOR).

В ходе предыдущих испытаний  прототип MRIC подвергался воздействию многочисленных воздушных объектов, каждый из которых имел свою уникальную траекторию полета и скорость. Как сообщалось, во время стрельбы MRIC успешно поразил  каждую цель с помощью перехватчиков "Tamir". “Корпус морской пехоты и Министерство обороны в целом удовлетворены превосходством в воздухе”, - сказал майор Джеймс Слокум, руководитель группы перехвата средств средней дальности MRIC в PEO Land Systems, еще в июле 2022 года во время испытания прототипа.

Американскими военными экспертами указывается, что эта система также необходима для проекта Force Design 2030, восполняя критический пробел в ПРО Корпуса морской пехоты США. Коницки рассказал о плане проведения оценки быстрого реагирования с помощью MRIC в сентябре с.г., после чего морские пехотинцы будут обучены ее использованию и развертыванию. Кроме того, в 2024 году служба намерена закупить у Израиля 80 перехватчиков "Tamir".

Морская пехота США рассматривает также возможность пополнения своего арсенала ПРО двумя видами оборонительного вооружения на базе транспортных средств: MADIS и LMADIS. Планируется, что оба они пройдут эксплуатационные испытания и в случае успеха будут развернуты в Индо-Тихоокеанском регионе в следующем году.

MADIS состоит из двух транспортных средств для перевозки тяжелых орудий Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), предназначенных для работы в тандеме. Первая машина оснащена радаром с обзором на 360 градусов, комплексом командования и контроля, дистанционным боевым постом, электронно-оптической/инфракрасной оптикой и системой радиоэлектронной борьбы. На втором транспортном средстве установлена дистанционная боевая станция Kongsberg RS6, ракеты Stinger, 30-мм пушка XM914, средства радиоэлектронной борьбы и дополнительные функции.

LMADIS использует  электронное оружие на легкой и компактной платформе Polaris MRZR, что позволяет использовать его в удаленных и сложных условиях с помощью воздушного транспорта. Морские пехотинцы США утверждают, что LMADIS удовлетворяет их потребность в экспедиционной системе, способной эффективно противостоять нынешней угрозе беспилотников, предоставляя решение, которое может быть быстро развернуто и придано подразделениям, нуждающимся в средствах борьбы с беспилотниками.

#сша #морская пехота сша #про сша
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