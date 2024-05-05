Группа сопротивления Бахрейна "Бригады Аль-Аштара" взяла на себя ответственность за атаку беспилотника на контролируемый Израилем порт Эйлат.

Базирующаяся в Бахрейне группа сопротивления "Бригады Аль-Аштара" взяла на себя ответственность за атаку беспилотника на контролируемый Израилем порт Эйлат (Умм-эр-Рашраш). Согласно опубликованному заявлению, атака, которая произошла 2 мая, была направлена против жизненно важной инфраструктуры в порту, что стало первой подобной операцией группировки. Исламское сопротивление в Бахрейне объявило, что оно нацелено на самые глубины израильского вооруженного образования с помощью беспилотников в поддержку палестинского дела и сопротивляющегося народа в Газе. Политика движения "Бригады Аль-Аштара" заключается в разрушении опорных пунктов противника в поддержку народа Газы и в ответ на преступления, совершенные израильским режимом против палестинских мирных жителей.

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В подтверждение опубликованной информации, "Бригады аль-Аштар" заявили 2 мая, что они атаковали штаб-квартиру компании, ответственной за наземный транспорт в оккупированном образовании Trucknet, в городе Умм-Аль-Рашраш, Эйлат, на юге Палестины. При этом, в "Бригадах аль-Аштар" пояснили, что «аналогичный обстрел произошел во вторник, 27 апреля, с помощью беспилотников».

Некоторые СМИ объединили эти два инцидента, в то время как другие утверждали, что 2 мая было первое из двух отдельных нападений.

Группа "Бригады аль-Аштар" заявила, что "удары по целям были нанесены в поддержку народа Газы в его борьбе против оккупационного государства". В заявлении также говорится, что операции против Израиля будут продолжаться до тех пор, пока не прекратятся война и блокада Газы.

Как отмечают обозреватели, за всю историю конфликта в секторе Газа исламское сопротивление в Бахрейне "Бригады аль-Аштар" впервые публикует информацию об атаке на Эйлат на юге Израиля с использованием беспилотников . За последние месяцы этот же порт стал мишенью других группировок "оси сопротивления", в частности, вооруженных сил Йемена, связанных с "Ансараллой", ливанской "Хезболлой" и Исламского сопротивления в Ираке.

Морская блокада, введенная “Ансараллой", также известной как хуситы, нарушила работу порта до такой степени, что в марте Гидеон Голбер, генеральный директор порта Эйлат, заявил: "Каждый месяц к нам приходило и уходило от 12 до 13 судов, и теперь у нас есть 0.”

Названные в честь сподвижника имама Али Малика Аль-Аштара, "Бригады аль-Аштара", военизированное подразделение исламского сопротивления в Бахрейне признано правительством Бахрейна террористической организацией, действующей за пределами королевства. Это определение также разделяют США и Великобритания. В то время как кадры подготовки к апрельской операции распространились в Интернете, Вашингтонский институт сообщает: “Открытая местность и неторопливая последовательность запуска беспилотника делают практически невозможным запуск этого беспилотника из Бахрейна, где Ирану и "Бригадам аль-Аштара" трудно тайно переправлять даже людей и легкие грузы, в результате чего оружие или взрывчатые вещества ввозятся в страну”. “Более вероятно, что иракские ополченцы способствовали (и, возможно, полностью взяли на себя) запуск, посвятив усилия "Бригадам аль-Аштара", чтобы помочь сохранить свой тускнеющий бренд”.



