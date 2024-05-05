Планы Китая по строительству плавучих ядерных реакторов, способных питать энергией военные объекты в спорном Южно-Китайском море, вызывают повышенную критику со стороны США.

Планы Китая по строительству плавучих ядерных реакторов, способных питать энергией военные объекты в спорном Южно-Китайском море, потенциально могут подорвать региональную безопасность и стабильность, предупредили представители высшего военного командования США в Тихоокеанском регионе и Госдепартаменте.

Официальные лица США считают, что Китай якобы готов приступить к реализации своих планов, несмотря на отсутствие установленных международных стандартов безопасной эксплуатации плавучих реакторов.

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Хотя до любого подобного развертывания плавучих ядерных реакторов еще несколько лет, адмирал Джон Аквилино, бывший командующий Индо-Тихоокеанским командованием США, выступил с предостерегающим заявлением, сообщает The Washington Post. “Предполагаемое использование Китаем плавучих атомных электростанций имеет потенциальные последствия для всех стран региона”, - сказал адмирал Аквилино, который 3 мая сложил с себя полномочия главы Индо-Тихоокеанского командования США. Государственный департамент поддержал опасения Аквиллино, а высокопоставленный чиновник заявил, что “чем ближе Китай будет к развертыванию плавучих атомных электростанций, тем быстрее он будет использовать их в целях, противоречащих национальной безопасности Соединенных Штатов и безопасности в регионе в целом”.

Концепция плавучих атомных электростанций возникла из-за необходимости Пекина усилить возможности радаров и перехвата сигналов на контролируемых Китаем островах, где потребление электроэнергии для военных объектов и помещений персонала на этих островах представляет серьезную проблему. Эта идея, появившаяся в конце 2016 года, в первую очередь была направлена на поиск альтернативных источников энергии. Два прототипа ядерных энергетических реакторов, каждый мощностью 60 мегаватт и весом 30 000 тонн, уже подготовлены к развертыванию и в настоящее время проходят этапы испытаний в Бохайском море. Как сообщает Modern Diplomacy, не исключено, что Китай может развернуть 3 плавучих ядерных реактора в Южно-Китайском море к 2025 году.

В этих условиях западные СМИ стали публиковать сообщения, что использование плавучих ядерных реакторов для обеспечения жизни на отдаленных островах и нефтяных вышках - проект, реализуемый китайской национальной ядерной корпорацией, - якобы сопряжен со значительными трудностями. В подтверждение такого мнения издание Modern Diplomacy приводит проблемы, с которыми столкнулась Россия, около десяти лет назад пытавшаяся продать аналогичные плавучие атомные электростанции, изготовленные из частей подводных лодок, таким странам, как Нигерия и некоторым другим африканским государствам.

По мнению западных экспертов, проблемы с атомными электростанциями, разрабатываемыми Китаем, более серьезные и в первую очередь связаны с подключением необходимой инфраструктуры к электросети и, следовательно, к плавучей атомной электростанции, а также с проблемой охлаждения активной зоны, поскольку морская вода будет вредна для охлаждения электростанции. Второй аспект заключается в том, что, несмотря на рекультивацию земель Китаем, многие из этих островов являются низменными, и даже если атомная электростанция будет размещена на судне, остается проблема, связанная с опасностью возможного заражения окружающей среды и трудностями в обслуживании этих плавучих атомных электростанций. При этом напоминается, что совсем недавно было много споров по поводу сброса загрязненной воды в море в результате аварии на атомной электростанции "Фукусима". Многие тихоокеанские островные страны выступили решительно против этого, и поэтому высказывается мнение, что размещение атомной электростанции Китаем на контролируемых им островах в Южно-Китайском море также вызовет протесты. В частности указывается, что «сопротивление будет исходить от международных экологических групп». В этой связи сообщается, что такие организации, как Greenpeace и многие другие международные НПО, уже выступают категорически против этой инициативы.

Кроме того США указывают, что они, вместе с Индией, Японией и Австралией намерены противостоять этой инициативе Китая, поскольку это вызовет ряд проблем, связанных с возможным разрушением реактора и загрязнением морской флоры и фауны. В этой связи заявляется, что лучшим вариантом было бы соединить эти острова с помощью электросети, протянутой с материкового Китая, или создать солнечные энергосистемы и тем самым изучить возможности подключения этих отдаленных островов.