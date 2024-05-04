Согласно заявлению лидера йеменской революции, йеменское движение "Ансар Аллах" будет стремиться помешать судам, связанным с Израилем, следовать в Индийском океане.

Согласно появившейся информации со ссылкой на заявления лидера йеменской революции Сайеда Абдула Малика Бадреддина Аль-Хути, йеменское движение "Ансар Аллах" работает над расширением доступа страны к Индийскому океану, стремясь помешать судам, связанным с Израилем, следовать по маршруту к мысу Доброй Надежды или в Красное море.

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"Йеменский фронт останется открытым, и операции йеменских вооруженных сил (YAF) в поддержку Палестины будут продолжены", - подчеркнул Сайед аль-Хути во время выступления 2 мая, в котором он рассказал о последних событиях в регионе.

Лидер движения "Ансар Аллах" подчеркнул, что «расширение операций YAF в Индийском океане никогда не принималось во внимание властями США, Великобритании и Израиля», а также теми, кого Сайед аль-Хути называет «триадой зла».

Первоначально йеменские военные начали поддерживать палестинский народ и его сопротивление, нанося удары по израильским вооруженным силам на дальних дистанциях с помощью заграждений из баллистических ракет, крылатых ракет и ударных беспилотников. Однако, отвечая на указания Сайеда аль-Хути и призывы населения Йемена, которое участвовало в еженедельных маршах численностью в миллион человек, YAF расширило свои операции, нацелившись на корабли, связанные с Израилем, в Красном и Аравийском морях, на критически важных морских маршрутах. Это оказало пагубное влияние на морские операции Израиля, почти обанкротив израильский порт Эйлат.

Выступая 2 мая с очередным обращением к народу, Сайед аль-Хуси заявил, что операции YAF привели к сокращению израильского экспорта на 22 % и импорта более чем на 40 % из-за блокады, введенной Йеменом в отношении Израиля. Лидер Сопротивления указал на признание Гидеона Голбера - генерального директора порта Эйлат, построенного на территории бывшей палестинской деревни Ум аль-Рашраш, назвавшего 21 марта этого года объекты в порту Эйлат "нефункциональными".

После вмешательства в регион военно-морских сил коалиции во главе с США, вооруженные силы Йемена расширили свои операции, нацелившись на враждебные американские и британские корабли на водных путях. Поскольку израильские военные действия в секторе Газа усилились, и израильские корабли вернулись к использованию маршрута мыса Доброй Надежды, который огибает Африканский континент, чтобы достичь восточного Средиземноморья, Сайед аль-Хути объявил, что ВВС Израиля начнут наносить удары по израильским кораблям в Индийском океане, по сути, стремясь перекрыть путь к мысу Доброй Надежды. Единственному оставшемуся маршруту, связывающего Израиль с Восточной Азией.

В своей речи 2 мая Сайед аль-Хуси обнародовал последние данные о боевых действиях Йемена за 202 дня, прошедшие с начала войны в Газе. Он сообщил, что за указанный период военно-морские силы YAF нанесли удары по 102 судам различного происхождения и типов. В среднем это означает, что военно-морские силы YAF наносят удары по 1 судну каждые 2 дня. Однако наблюдатель отмечают, что, с учетом начала Вооруженными силами Йемена своих операций в конце ноября 2023 года, они могли бы поразить и большее число кораблей, чем было объявлено.