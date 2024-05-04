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vizir47
Nokia 3210 возвращается на рынок
Согласно появившихся в информационном пространстве сведений, старейшина современных телефонов мифическая Nokia 3210 с крошечным дисплеем очень скоро появится в улучшенной версии.

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Ожидается, что старейшина современных телефонов очень скоро появится в улучшенной версии. Эта мифическая Nokia 3210 с крошечным дисплеем и резиновыми клавишами вполне может обрести вторую молодость через двадцать пять лет после своего запуска.

Во всяком случае, так предполагает  онлайн-издание Gizmodo после появления загадочной публикации финской компании Human Mobile Devices (HMD) в социальной сети в середине марта. Официальный аккаунт производителя телефонов Nokia объявил о возвращении фирменной иконки в мае этого года по случаю годовщины. И все это с хэштегом #Nokiaphones . Официально на данный момент дополнительной информации нет, но все подсказки, похоже, указывают в одном направлении.

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https://nokiamob.net/wp-content/uploads/2024/05/Nokia-3210-scaled.jpg?x44014

Нет ничего удивительного в том, что HMD/Nokia выходит из архивных залежей телефонов. Бренд уже сделал это в 2017 году, возродив свою легендарную модель Nokia 3310. Конечно, это можно расценить как способ сыграть на ностальгии пользователей, но также и выступить против чрезмерного спроса, вызванного использованием наших смартфонов.

Nokia 3210 имела феноменальный успех после своего выпуска, разошедшись тиражом 160 миллионов копий. В его опциях была знаменитая игра Snake, а также значительные улучшения дизайна, которые были в общих чертах воспроизведены 3310 годом позже, в 2000 году.

Статья на специализированном сайте Nokiamob, основанная на информации, предоставленной финским дилером, указывает на возможный возврат модели Nokia 3210 с 15 мая в обновленной версии со скидкой и за небольшую сумму. На этот раз он будет предлагаться в двух цветах (голубой, желтый или золотой), со сверхпрочным корпусом и аккумулятором длительного действия, которого хватит на целый месяц.

Как указывается, HMD планирует выпустить ремейк классического мобильного телефона Nokia 3210. Он получит поддержку связи 4G, увеличенный дисплей, 2-мегапиксельную камеру и аккумулятор, который обеспечит несколько дней автономной работы. Больше нет 1,5-дюймового монохромного дисплея, вместо него используется 2,4-дюймовый ЖК-дисплей. На этот раз обновленная модель будет включать камеру, порт для карты Micro SD, порт USB-C, возможность подключения по Bluetooth и 4G и даже разъем.

Эта модификация согласуется с предыдущей информацией, которой компания поделилась на недавней выставке, и которая была опубликована в социальной сети, правда быстро удалена. Судя по фотографиям, ремейк действительно напоминает Nokia 3210, по крайней мере, по силуэту. Однако, как поспешили отметить поклонники Nokia, на самом деле он больше похож на Nokia 6310, еще один обновленный телефон, который получил более крупный 2,8-дюймовый экран по сравнению со старым крошечным монохроматическим дисплеем. Тем не менее, согласно тизерам, у нового 3210 будет “ретро-интерфейс”.

В старом 3210 не было камеры. У него даже не было разъема для наушников. В нем было три игры и возможность отправлять SMS-сообщения. Если новый Nokia 3210 будет хоть немного похож на 6310, то у нового телефона будет Bluetooth 5 и функция обмена MMS-сообщениями. Судя по описанию, он также будет оснащен камерой заднего вида, хотя, если вы ищете модель 1999 года выпуска, вам следует полностью отказаться от объектива с разрешением 2 МП и F2.8. Кроме того, он также будет поддерживать USB-C для зарядки аккумулятора емкостью 1450 мАч.

Как отмечают знатоки сотовых телефонов, компания HMD повторно выпустила Nokia 3310 более семи лет назад, и, по сути, это было именно то устройство, которое вам нужно, если вы отчаянно хотите избежать тирании смартфонов, отвлекающих внимание. С тех пор бренд выпустил множество новых телефонов, в том числе тонкие флип-телефоны, такие как Nokia 2660 Flip.

Финский ритейлер Giganti сумел раскрыть и другие подробности о будущих устройствах HMD.  По данным розничного продавца, телефон должен появиться в продаже 8 мая и, как ожидается, поступит в продажу по цене 89 евро (по крайней мере, у этого розничного продавца в Финляндии) 15 мая. При ближайшем рассмотрении корпус телефона действительно напоминает оригинал, но он все же  больше похож на Nokia 6310.

#nokia 3210
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Стали известны характеристики нового телефона Nokia 3210
Gizmochina: Nokia 3210 вернется в мае на рынок спустя 25 лет после релиза культового телефона
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