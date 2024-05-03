В последнее время в высказываниях ряда европейских политиков, особенно французского президента Макрона, можно услышать предложения о направлении в Украину для противодействия России западных войск.

В канун празднования победы над фашизмом во Второй мировой войне, на Западе активизировались обсуждения событий в Украине. Причем, западными комментаторами и политиками умышленно смещается акцент с первопричины начала Россией в феврале 2022 года Специальной военной операции. Откровенно умалчивается, что эти события возникли из-за нетерпимости России к возрождению нацизма в Украине, чествованию там при поддержке Запада нацистских преступников типа Бандеры и Шухевича, усилению размаха преступных действий нынешних украинских властей в отношении русскоязычного населения, особенно на востоке Украины.

С самого начала СВО объединенный Запад, не скрывая своей поддержки политики Киева, начал оказывать активную финансовую и военную поддержку Украине, которая, по истечении уже более чем двух лет, становится все большей. Причем, не только происходит нарастание финансовой поддержки Киева и увеличение поставок ему снарядов и военного оборудования. Все чаще в высказываниях ряда европейских политиков можно услышать предложения о направлении в Украину для противодействия России помимо «обезличенных наемников» в качестве «инструкторов украинской армии», также и регулярных воинских подразделений стран НАТО. И явным «лидером» в такой политике стал в последние месяцы французский президент Макрон, который в своих публичных выступлениях даже не скрывает, что «он не допустит победы России в Украине».

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О возможности направления западных войск в Украину Макрон, в частности, на днях вновь заявил в интервью британскому изданию The Economist. «У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не должна победить на Украине», - подчеркнул он и в этой связи вновь высказался за направление в Украину европейских солдат. В более широком смысле он увязал этот вопрос с необходимостью достижения "европейской военной убедительности" во время дебатов, которые он с энтузиазмом призвал провести неделю назад в Сорбонне.

При этом французские СМИ советуют своим читателям не забывать, что глава французского государства уже вызвал разногласия в политическом истеблишменте Запада в конце февраля, заявив, что отправку западных войск на украинскую землю не следует "исключать" в будущем. Большинство европейских стран, а также Соединенные Штаты откровенно усомнились тогда в оправданности такого шага.

Что же касается очередного призыва Макрона к «возможному использованию европейских солдат в Украине», то четкий ответ ему дал в своем интервью изданию CNEWS известный французский генерал Бруно Клермонт, заявивший: «Это никогда не произойдет без согласия американцев, а Соединенные Штаты не хотят этого».