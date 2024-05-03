Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
The Economist: Макрон по-прежнему допускает вероятность отправки войск на Украину
В последнее время в высказываниях ряда европейских политиков, особенно французского президента Макрона, можно услышать предложения о направлении в Украину для противодействия России западных войск.

реклама

В канун празднования победы над фашизмом во Второй мировой войне, на Западе активизировались обсуждения событий в Украине. Причем, западными комментаторами и политиками умышленно смещается акцент с первопричины начала Россией в феврале 2022 года Специальной военной операции. Откровенно умалчивается, что эти события возникли из-за нетерпимости России к возрождению нацизма в Украине, чествованию там при поддержке Запада нацистских преступников типа Бандеры и Шухевича, усилению размаха преступных действий нынешних украинских властей в отношении русскоязычного населения, особенно на востоке Украины.

С самого начала СВО объединенный Запад, не скрывая своей поддержки политики Киева, начал оказывать активную финансовую и военную поддержку Украине, которая, по истечении уже более чем двух лет, становится все большей. Причем, не только происходит нарастание финансовой поддержки Киева и увеличение поставок ему снарядов и военного оборудования. Все чаще в высказываниях ряда европейских политиков можно услышать предложения о направлении в Украину для противодействия России помимо  «обезличенных наемников» в качестве «инструкторов украинской армии», также и регулярных воинских подразделений стран НАТО. И явным «лидером» в такой политике стал в последние месяцы французский президент Макрон, который в своих публичных выступлениях даже не скрывает, что «он не допустит победы России в Украине».

реклама

О возможности направления западных войск в Украину Макрон, в частности, на днях вновь заявил в интервью британскому изданию The Economist.  «У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не должна победить на Украине», - подчеркнул он и в этой связи вновь высказался за направление в Украину европейских солдат. В более широком смысле он увязал этот вопрос с необходимостью достижения "европейской военной убедительности" во время дебатов, которые он с энтузиазмом призвал провести неделю назад в Сорбонне.

При этом французские СМИ советуют  своим читателям не забывать, что глава французского государства уже вызвал разногласия в политическом истеблишменте Запада в конце февраля, заявив, что отправку западных войск на украинскую землю не следует "исключать" в будущем. Большинство европейских стран, а также Соединенные Штаты откровенно усомнились тогда в оправданности такого шага.

Что же касается очередного призыва Макрона к «возможному использованию европейских солдат в Украине», то четкий ответ ему дал в своем интервью изданию CNEWS известный французский генерал Бруно Клермонт, заявивший: «Это никогда не произойдет без согласия американцев, а Соединенные Штаты не хотят этого».

#франция #макрон и россия #отправка европейских солдат в украину
+
Написать комментарий (0)
Франция заказывает первую атомную силовую установку для авианосцев PANG
Франция и Германия подписали соглашение о начальном этапе создания будущего танка MGCS
Макрон допустил введение войск на украинские территории, если Россия прорвёт оборону ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
16
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
85
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Спутники обнаружили в Белгородской области возведённый всего за несколько месяцев новый военный аэродром
+
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
3
Американские компании отказываются заключать контракты с Пентагоном в рамках помощи Украине
1
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
20
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
1
Фанаты пересоздали трейлер GTA 6, но добавили в него Франклина, Тревора и Майкла
1
Команда Apeks готовится к кардинальным изменениям: весь состав CS2 выставлен на трансфер
+
Times of Israel: Израиль отказывается от американских ЗРК Patriot, отдавая предпочтение своему ПВО
1
Boston Dynamics показала робота-собаку Spot Mini в костюме Sparkles
+
Samsung подтверждает, что линейка Galaxy Watch 7 будет иметь три модели
+
Россия-матушка: в Steam стартовал фестиваль Games from Russia, посвящённый отечественным играм
+
ХАМАС отказывается от сделок с Израилем относительно пленных
+
Сирия вводит электронные визы для иностранных граждан
+
САУ "Мста-С" оснастили "бревенчатой избой" для защиты от гранатомётов и дронов
1
Разработчики Helldivers 2 извинились за ошибки в патче и обещают изменения в следующем обновлении
2

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
47
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
54
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
70
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
4
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
15
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
11
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
2
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
19
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
4

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
21:10
Ужасно
Украинские СМИ признают успешность тактики российской армии на Донбассе
slikts
21:07
+++
Reuters: Российские войска вошли на базу в Нигере до того, как её покинули американцы
salexa
20:47
ЗеленSSкий
Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
Алексей Кузнецов
20:46
Ноут хорош когда есть несколько квартир, дач, или забугорных квартир в теплых краях. Если же сидеть безвылазно, то большой гроб рулит.
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
Dark_Cloud
20:45
Погодите, как это аккумуляторы для ХРАНЕНИЯ энергии могут снизить зависимость от источников ее поступления? или теперь, чтобы стать профессором Стенфордского университета, достаточно просто уметь что-...
Natron Energy представляет натриево-ионные аккумуляторы
kaissa
20:34
При озвученных ценах 7600 оптимальный вариант...
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Александр Ломакин
20:19
Лучше просто автор:) Думаю, достойна внимания минимум 7700XT, а это полтос!
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
Роман Холод
20:18
Ранее в старой машинке стоял Corsair TX750W. Собирал с нуля новую машинку и решил на БП не экономить, и купил ASUS ROG Loky 850W. И не смотря на то что немного "дороговато" не пожалел. Полностью бесшу...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
kaissa
20:18
Enhance норм были БП.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
dimkahon
20:18
Пх, мой комент не прошел модерацию))) Автор, к чему оставлять обсуждение открытым на заведомо ниочемную статью, если не готов к критике?
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем