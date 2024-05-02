Компания Sony выпустила на рынок свое инновационное изделие Reon Pocket 5, являющееся портативным носимым на одежде индивидуальным кондиционером.

Согласно прогнозам ученых, в 2024 году ожидается сильная жара во многих регионах на Земле. По их оценкам, с вероятностью в 90 %, ожидается особенно рекордная жара в регионе Амазонки, Аляски, территории Южно-Китайского моря.

В указанных условиях привлекает к себе внимание представленное недавно компанией Sony носимое устройство Reon Pocket 5, которое обещает индивидуальную регулировку температуры, по типу портативного индивидуального кондиционера. Как отмечает производитель этого устройства, указанный интересный гаджет отличается от традиционных методов, таких как вентиляторы и громоздкая одежда, предлагает потенциально более удобное решение для управления температурой тела человека в различных условиях.

реклама

Reon Pocket 5 - это не просто вентилятор. Устройство оснащено термоэлектрическим модулем и набором датчиков для создания микроклимата вокруг него. Его датчики отслеживают температуру тела, влажность и даже движения, чтобы определить потребности человека в комфорте.

Устройство обеспечивает пять уровней охлаждения в жаркие дни и четыре уровня обогрева в прохладных условиях. Для оптимизации производительности его можно подключить к Reon Pocket Tag - небольшому датчику, который определяет температуру и влажность окружающей среды и отправляет эти данные на шейный блок. Это позволяет Reon Pocket 5 заранее регулировать уровень комфорта до того, как вы почувствуете жару или холод.

Для тех, кто предпочитает ручное управление, есть специальное приложение (iOS и Android), позволяющее регулировать уровни охлаждения и обогрева через Bluetooth. Это позволяет настраивать систему на ходу, что делает ее подходящей для таких видов активного отдыха, как пешие прогулки, где температура может колебаться. Компания Tech Radar сообщает о многообещающем 17-часовом режиме автономной работы Reon Pocket 5 от одного заряда, что идеально подходит для длительного использования.

Переносная система климат-контроля Sony доступна в Японии с 2019 года, а более поздние версии успешно продаются на азиатских рынках. Reon Pocket 5, по сообщению компании Sony, обладает в 1,5 раза большим теплопоглощением и значительно улучшенной производительностью охлаждения по сравнению с предыдущей моделью этой серии. Он работает примерно 4 часа при 5-м уровне охлаждения (максимальный уровень охлаждения) и примерно 7,5 часов при 4-м уровне охлаждения, что примерно в 2 раза дольше, чем у предыдущей модели. Производитель указывает, что Reon Pocket 5 представляет собой глобальное решение, и первым рынком этого изделия за пределами Азии стала Великобритания.

Предварительные заказы на Reon Pocket 5 уже доступны на веб-сайте Sony по цене примерно 170 долларов США.

Как отмечают обозреватели, Reon Pocket 5 представляет собой уникальный подход к персональному контролю температуры. Правда, оправдает ли он надежды на то, что обеспечит бесперебойный комфорт в течение всего дня, еще предстоит выяснить по отзывам пользователей. Тем не менее ими отмечается, что он, безусловно, предлагает интересную альтернативу традиционным методам контроля температуры тела в условиях прогнозируемой в ближайшее время жары.