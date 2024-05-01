Министерство вооруженных сил Франции заключило первый контракт на заказ атомной силовой установки для авианосцев нового поколения PANG.

Министерство вооруженных сил Франции заключило первый контракт на заказ атомной силовой установки для авианосцев нового поколения PANG. Согласно пресс–релизу Министерства обороны Франции, контракт, заключенный 26 апреля Генеральным управлением по оборонным закупкам (DGA), посвящен двигательной установке будущего авианосца: ядерному реактору, конструкции его защитной оболочки и вторичного контура, который преобразует энергию ядерного реактора в электричество.

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Этот заказ, который был выдан трем подрядчикам, предусматривает изготовление указанных элементов до начала строительства всего авианосца. Тремя подрядчиками являются:

- Судостроительная компания Naval Group, отвечающая за индустриализацию и производство основных компонентов ядерных реакторов;

- Судоверфь Chantiers de l'Atlantique, отвечающая за адаптацию своих производственных мощностей к этапу строительства в Сен-Назере;

- Компания TechnicAtome, главный подрядчик по строительству ядерных реакторов, отвечает за их проектирование.

Как следует из публикуемых сведений, будущий французский авианосец имеет следующие проектные характеристики:

- полное водоизмещение: ~ 75 000 тонн

- общая длина: 310 м

- длина по ватерлинии: 305 м

- ширина по ватерлинии: 39 м

- площадь взлетной палубы: ~ 17 000 м2

- максимальная осадка: 10,8 м

- три 90-метровые электромагнитные катапульты (EMALS) производства General Atomics

- будет оснащен примерно 30 истребителями нового поколения (NGF) и Rafale M

- максимальная скорость: 30 узлов (больше, чем у "Шарля де Голля")

Технические и концептуальные исследования в рамках создания нового французского атомного авианосца PANG начались в 2018 году и завершились в 2019 году. С января 2021 по декабрь 2023 года были проведены “исследования по снижению рисков и внедрению инноваций”. В то же время, “предварительные проектные исследования” начались в первом квартале 2021 года и закончились в первом квартале 2023 года.

В настоящее время программа PANG находится на “этапе определения”. Планируется, что она завершится в декабре 2025 года этапом “функциональной проверки системы”. Решение о начале этапа разработки и производства должно быть принято в конце 2025 - начале 2026 года, после чего этап “разработки и производства” продлится 10 лет (с 2026 по 2036 год). Этап строительства авианосца начнется в начале 2031 года в Сен-Назере. Поскольку Chantiers de l'Atlantique в Сен-Назере не является ядерной верфью, заправка активной зоны ядерной силовой установки и дивергенция (первый запуск реактора) будут осуществляться в Тулоне в середине 2035 года, с тем, чтобы завершить работы по оснащению до конца 2036 года.