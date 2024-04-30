Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Великобритания хочет иметь «суверенную» гиперзвуковую крылатую ракету к 2030 году
Великобритания, несмотря на предыдущие обсуждения в рамках альянса AUKUS о создании совместными усилия гиперзвукового оружия, решила действовать автономно и создавать собственную гиперзвуковую крылатую ракету к 2030 году.

реклама

В апреле 2022 года Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Австралия заявили о своем намерении совместно разработать гиперзвуковое оружие, то есть способное летать со скоростью более 5 Маха, в рамках пакта AUKUS. Это объявление не было неожиданным, учитывая, что высокопоставленный сотрудник Пентагона уже упоминал о такой возможности. «Мы хотим быть уверены, что в полной мере используем таланты и промышленную базу не только в Соединенных Штатах, но и среди наших союзников. А затем предоставить им возможности для потенциальных будущих применений», - так объяснил Майк Уайт, руководитель отдела разработки гиперзвукового оружия Министерства обороны США.

Вне всякого сомнения, что Австралия и Соединенное Королевство тогда получили наибольшую выгоду от этого альянса. В частности, учитывая, что в рамках программы Conventional Prompt Global Strike, начатой в 2001 году, у Соединенных Штатов уже было несколько горячих проектов. Например, проект ВМС США «Common Hypersonic Glide Body» (C-HGB), "Крылатая ракета гиперзвукового поражения - HACM», «Гиперзвуковое зенитное наступательное средство - HALO», а также «Оружие быстрого реагирования с воздуха – ARRW» (еще называемый AGM-183). Кроме того, недавно американская компания Lockheed-Martin представила опытный образец гиперзвуковой ракеты Mako, размеры которой достаточно малы, чтобы разместить ее в грузовом отсеке истребителя-бомбардировщика F-35.

реклама

Тем не менее, Соединенное Королевство даже несмотря на то, что оно могло бы воспользоваться пактом AUKUS и уже наладило сотрудничество по созданию гиперзвукового самолета с Соединенными Штатами в рамках проекта Thresher, намерено сыграть свою собственную партию. Таким образом, в то время как премьер-министр Великобритании Риши Сунак недавно пообещал выделить 2,5% ВВП на оборону в течение следующих 6 лет, The Sunday Telegraph сообщила, что Лондон намерен создать гиперзвуковую крылатую ракету суверенной конструкции до конца этого десятилетия. «Министерство обороны настаивало на том, чтобы новое оружие было полностью спроектировано и построено в Великобритании, и, как сообщается, установило крайний срок ввода его в эксплуатацию в 2030 году», - сообщает газета. Однако перспектива этого проекта все еще неясна. «До сих пор не принято никакого решения о том, будет ли эта гиперзвуковая ракета  запущена с суши, моря или с воздуха, сообщает The Sunday Telegraph. Однако, по информации издания, в настоящее время ведутся работы над «британской версией» прямоточного воздушно-реактивного сверхзвукового двигателя, а также над материалами, которые должны быть "разработаны с нуля".

https://www.opex360.com/wp-content/uploads/hypersonique-uk-20240429.jpg

Таким образом, в 2022 году в партнерстве с Лабораторией оборонной науки и технологий (Dstl) и Фондом стратегических инвестиций в национальную безопасность (NSSIF) Управление по оперативным возможностям (RCO) Королевских ВВС (RAF) обсудило программу «Экспериментальный гиперзвуковой летательный аппарат» (HVX), которая может быть реализована в будущем на основе разработок компаний Rolls Royce и Reaction Engines, чей двигатель SABRE показался многообещающим.

 Наконец, в декабре прошлого года британское Управление оборонного оборудования и поддержки (DE&S) запустило инициативу «Hypersonic Technologies & Capability Development Framework» (HTCDF), которая с бюджетом в 1 миллиард фунтов стерлингов в течение семи лет намерена пригласить представителей британской промышленности и академических кругов присоединиться к «кампании для усиления гиперзвуковых возможностей Соединенного Королевства».

В любом случае, как отмечают западные военные эксперты, цель, поставленная Лондоном, кажется амбициозной… Во Франции, например, крылатая ракета ASN4G, которая, как предполагается, будет сверхскоростной, не придет на смену ASMP-A в стратегических военно-воздушных силах страны до 2035 года, несмотря на то, что ее разработка ведется уже несколько лет.

#великобритания #инновации #британская гиперзвуковая крылатая ракета
+
Написать комментарий (0)
Самый смертоносный танк Европы Challenger 3 прошел испытания в Германии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия примет участие в масштабном проекте Трансафганской железной дороги
1
Армия США представила последнюю разработку техники – 12-тонный тяжелый танк RACER Heavy Platform
7
Композитор Жан-Мишель Жарр стал первым пассажиром во время полета аэромобиля AirCar
1
Reuters: Вторую атомную электростанцию ​​в ОАЭ построят «молниеносно»
+
Российские инженеры запатентовали малозаметный реактивный БПЛА в аэродинамической схеме "утка"
1
Рост платежей через СБП снижает востребованность банковских карт
12
Компания HMD возродит телефон 1999 года выпуска Nokia 3210 в 2024 году
2
Из-за проблем при разработке Samsung Galaxy Tab S10 Ultra может быть отложен
+
Китайский производитель электрокаров BYD рассчитывает на увеличение продаж
+
Xiaomi представила новую модель пауэрбанка с доступной емкостью 20000 мАч
1
В Кисловодске начались съемки семейного фэнтези «Армариус. Тайна Красной планеты»
1
Производители микросхем инвестируют свыше 300 миллиардов долларов на производство в США
+
NikiStudio опубликовала документальный фильм о создании Baldur's Gate 3 на русском языке
+
В России началось строительство корпуса реактора для расширения АЭС «Пакш»
+
БАМ связали с крупнейшей речной артерией России
+
США готовятся начать восстановление своих закрытых атомных электростанций
+
Financial Times позволила OpenAI использовать свои материалы
+
ВС РФ впервые доставили трофейный танк Abrams в Москву
3
Renault Duster нового поколения выйдет на мировой рынок уже в мае: «дизелей» больше нет, зато есть «гибриды»
+
На рынках США и Европы появились видеокарты GeForce RTX 4090 с удалённым графическим чипом
4

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
6
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
46
Как понять, что пришло время переустановить Linux
102
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
91
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
37
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
3
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
8
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
4
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
2

Сейчас обсуждают

Maxim Maximus
19:05
На все ваши сопли есть один лишь ответ, У Нвидия драйверы есть, а у АМД - нет.
Почему видеокарты AMD покупают только разумные геймеры, а NVIDIA полагается на неопытных обывателей
ev_rus
18:53
Ты где видел, чтобы пользователи НВ по поводу игр где то плакали, ну серьезно? Базарить то все можно. Вчера только в Стиме по поводу игры Протокола пишу в комментах, а там один пишет, типа до сих пор ...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Oltaviro Oltaviro
18:51
Вы правы. Ваши бредовые перлы лучше не читать
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
aleximus777
18:43
Все-таки нельзя судить о минимально необходимой видеопамяти таким образом, можно говорить лишь что памяти явно хватает. Опять приведу многострадальный непропатченый Control. На 1080 постепенно отъедал...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
ALFik
18:39
Текстура на картинке слева выглядит естественней.
NVIDIA RTX Remix получает поддержку DLSS 3.5 с «реконструкцией лучей» Ray Reconstruction
Ezdiumno_ru
18:36
Чем переустанавливать Linux, лучше переустановить самого Chimbal. Причём, сразу с головы на ноги. :))
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Nvidia&Intel Hater
18:34
аналогично.читать не стал.единицу пейсателю поставил
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
Китя
18:32
Пукнул так пукнул смотри на фпс все карты при таких настройках не играбельны. особенно когда много движухи придется занижать настройки будут большие просадки. пример играл в Metro: Exodus со всеми улу...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
ev_rus
18:32
Кстати тени в играх на "ультра" и на "высокие" всегда отличались, на ультра были четче границами. А 3080 в 2к везде позволит все на макс и рт играть в играбельные фпс. Не позволит только A.Wake2, ибо...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
vl
18:30
Сочувствую тем бедолагам, которым бублик каждые полгода систему переустанавливал, бсоды были от "железа", а не операционки. XP-ка вполне стабильная система, если "железо" нормальное.
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем