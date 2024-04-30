Великобритания, несмотря на предыдущие обсуждения в рамках альянса AUKUS о создании совместными усилия гиперзвукового оружия, решила действовать автономно и создавать собственную гиперзвуковую крылатую ракету к 2030 году.

В апреле 2022 года Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Австралия заявили о своем намерении совместно разработать гиперзвуковое оружие, то есть способное летать со скоростью более 5 Маха, в рамках пакта AUKUS. Это объявление не было неожиданным, учитывая, что высокопоставленный сотрудник Пентагона уже упоминал о такой возможности. «Мы хотим быть уверены, что в полной мере используем таланты и промышленную базу не только в Соединенных Штатах, но и среди наших союзников. А затем предоставить им возможности для потенциальных будущих применений», - так объяснил Майк Уайт, руководитель отдела разработки гиперзвукового оружия Министерства обороны США.

Вне всякого сомнения, что Австралия и Соединенное Королевство тогда получили наибольшую выгоду от этого альянса. В частности, учитывая, что в рамках программы Conventional Prompt Global Strike, начатой в 2001 году, у Соединенных Штатов уже было несколько горячих проектов. Например, проект ВМС США «Common Hypersonic Glide Body» (C-HGB), "Крылатая ракета гиперзвукового поражения - HACM», «Гиперзвуковое зенитное наступательное средство - HALO», а также «Оружие быстрого реагирования с воздуха – ARRW» (еще называемый AGM-183). Кроме того, недавно американская компания Lockheed-Martin представила опытный образец гиперзвуковой ракеты Mako, размеры которой достаточно малы, чтобы разместить ее в грузовом отсеке истребителя-бомбардировщика F-35.

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Тем не менее, Соединенное Королевство даже несмотря на то, что оно могло бы воспользоваться пактом AUKUS и уже наладило сотрудничество по созданию гиперзвукового самолета с Соединенными Штатами в рамках проекта Thresher, намерено сыграть свою собственную партию. Таким образом, в то время как премьер-министр Великобритании Риши Сунак недавно пообещал выделить 2,5% ВВП на оборону в течение следующих 6 лет, The Sunday Telegraph сообщила, что Лондон намерен создать гиперзвуковую крылатую ракету суверенной конструкции до конца этого десятилетия. «Министерство обороны настаивало на том, чтобы новое оружие было полностью спроектировано и построено в Великобритании, и, как сообщается, установило крайний срок ввода его в эксплуатацию в 2030 году», - сообщает газета. Однако перспектива этого проекта все еще неясна. «До сих пор не принято никакого решения о том, будет ли эта гиперзвуковая ракета запущена с суши, моря или с воздуха, сообщает The Sunday Telegraph. Однако, по информации издания, в настоящее время ведутся работы над «британской версией» прямоточного воздушно-реактивного сверхзвукового двигателя, а также над материалами, которые должны быть "разработаны с нуля".

Таким образом, в 2022 году в партнерстве с Лабораторией оборонной науки и технологий (Dstl) и Фондом стратегических инвестиций в национальную безопасность (NSSIF) Управление по оперативным возможностям (RCO) Королевских ВВС (RAF) обсудило программу «Экспериментальный гиперзвуковой летательный аппарат» (HVX), которая может быть реализована в будущем на основе разработок компаний Rolls Royce и Reaction Engines, чей двигатель SABRE показался многообещающим.

Наконец, в декабре прошлого года британское Управление оборонного оборудования и поддержки (DE&S) запустило инициативу «Hypersonic Technologies & Capability Development Framework» (HTCDF), которая с бюджетом в 1 миллиард фунтов стерлингов в течение семи лет намерена пригласить представителей британской промышленности и академических кругов присоединиться к «кампании для усиления гиперзвуковых возможностей Соединенного Королевства».

В любом случае, как отмечают западные военные эксперты, цель, поставленная Лондоном, кажется амбициозной… Во Франции, например, крылатая ракета ASN4G, которая, как предполагается, будет сверхскоростной, не придет на смену ASMP-A в стратегических военно-воздушных силах страны до 2035 года, несмотря на то, что ее разработка ведется уже несколько лет.