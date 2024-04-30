Бельгия начала строительство искусственного острова "Принцесса Елизавета", первого энергетического острова в мире. Он обеспечит обмен энергией между странами ЕС, к нему будут подключены морские ветряные электростанции в северной части Северного моря.

Европейский парламент называет энергетический переход «зеленым переходом» и призывает все страны включиться в эту программу. Франция, например, склоняется к выбору развития использования морских ветряных турбин, как в Сен-Назере, или гидроэлектростанций, как в Альпах.

Бельгия, являясь довольно небольшой страной и имея ограниченные возможности по использованию ограниченной по площади принадлежащей ей морской территории, для достижения устойчивого энергетического перехода решила найти для себя другое решение. Вот почему бельгийское правительство не поскупилось на средства и начало строительство искусственного острова, первого энергетического острова в мире.

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Так, через некоторое время в Северном море Бельгией будет построен искусственный остров под названием «Принцесса Елизавета». В честь Елизаветы Баварской — королевы Бельгии в 1909 - 1934 годах, супруги короля Альберта I, матери короля Бельгии Леопольда III и королевы Италии Марии Жозе.

Строительная площадка огромных кессонов, которые станут структурной основой искусственного острова, находится в Нидерландах и принадлежит компании Яна де Нуля. Эта компания направила на работу 300 человек, которые в течение нескольких месяцев будут работать над созданием искусственных кессонов для острова.

Один такой кессонный блок строится в пять этапов, каждый из которых длится около двадцати дней. В частности, сначала формуются бетонные стенки одного кессона, который затем будет погружен в Северное море, чтобы сформировать внешние стены искусственного острова. Каждый бетонный блок имеет длину 57 м, ширину 30 м и высоту 30 м, весит 22 000 тонн. На строительство одного кессона уходит около трех месяцев. Наиболее впечатляющим этапом строительства является второй, на котором для создания стенок кессона используется слипформинг. Каждый час в течение примерно десяти дней добавляется по десять сантиметров стенок кессона.

23 кессона сформируют внешние стены энергетического острова. Для создания самого острова будет использовано около 2,3 млн м3 песка, добытого на месте.

Эта титаническая стройка началась в сентябре 2023 года и должна быть завершена к концу 2026 года, после чего можно будет приступить к монтажу электрооборудования. По мнению бельгийских властей, остров «Принцессы Елизаветы» станет важным поворотным моментом в энергетических технологиях. Он не только повысит энергоэффективность, но и послужит ключевым узлом для будущих взаимосвязей соседних стран, облегчая обмен энергией в рамках ЕС и объединяя новые морские ветряные электростанции.

23 апреля делегация в составе премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, министра энергетики Тинне Ван дер Стретен и государственного секретаря по экономическому возрождению Томаса Дермина посетила строительную площадку Яна де Нуля во Флашинге (Нидерланды), где завершается строительств одного из 23 кессонов, которые затем начнут погружаться с этого лета в 45 километрах от морской береговой линии Бельгии в Северном море.

Проект "Энергетический остров" частично финансируется фондом ЕС по борьбе с COVID-19, который в консультации с правительством Бельгии выделил грант в размере около €100 миллионов. Бельгия и Европа также пообещали оказать поддержку в реализации ряда природоохранных мероприятий. В консультации с экспертами по охране природы и морской среды был разработан дизайн, учитывающий особенности природы, который повысит биоразнообразие на острове и вокруг него.

Остров «Принцессы Елизаветы» станет первым в мире искусственным энергетическим островом, который будет использовать как постоянный ток (HVDC), так и переменный ток (HVAC). Высоковольтная инфраструктура на острове объединит электрические кабели от ветряных электростанций в зоне расположения «Принцессы Елизаветы». Остров также станет центром для будущих интерконнекторов. Фактически, эти "гибридные" интерконнекторы будут выполнять две функции, что приведет к повышению эффективности. Они не только будут обеспечивать обмен энергией между странами, но и будут подключены к новым морским ветряным электростанциям в северной части Северного моря, которые в конечном итоге обеспечат Бельгию большим количеством экологически чистой электроэнергии.