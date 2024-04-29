По появившимся сведениям, вертолеты Black Hawks армии США получат к 2025 году более мощные двигатели следующего поколения T901.

Согласно появившихся в американском информационном пространстве сведений, к 2025 году активно используемые вертолеты Black Hawks армии США получат более мощные двигатели следующего поколения T901. В сообщениях по этому вопросу указывается, что новые двигатели разработаны в рамках программы усовершенствования турбинных двигателей (ITEP), что обещает повысить дальность полета боевого летательного аппарата.

Как сообщается, новый двигатель позволит увеличить мощность самолета на 50 %, а его сокращенный на 25 % расход топлива будет способствовать уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу.

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Ожидается также, что двигатель будет иметь более прочную конструкцию, что приведет к снижению затрат на поддержание его жизненного цикла.

Двигатель T901 разработан для замены устаревшего T700, выпускавшегося с 1970-х годов. Как сообщается, выпуск двигателя T901 часто задерживался из-за технических проблем, в том числе с цепочкой поставок, и армия США даже ожидала, что поставка двигателей для вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk будет отложена как минимум на 2 года.

С установкой на усовершенствованного турбинного двигателя нового двигателя вертолет армии США UH-60 Black Hawk станет первым армейским вертолетом, получившим обновление. Как сообщают в Пентагоне, вскоре за ним последует обновление флота вертолетов AH-64 Apache.

Пентагон намеревался использовать обновленный двигатель ITEP в своем будущем ударном разведывательном вертолете, также известном как FARA. Однако в этом году указанная вертолетная программа была отменена после того, как Bell и Sikorsky получили двигатель для своих прототипов, которые они разрабатывали.

Как заявил бригадный генерал Дэвид Филлипс, руководитель авиационной программы ВВС США, который, выступил на недавнем мероприятии Ассоциации армейской авиации Америки (AAAA), после стендовых испытаний нового двигателя, два из них будут поставлены компании Sikorsky в конце мая или июне. Затем потребуется порядка шести месяцев на интеграцию и наземные испытания, после чего вертолет UH-60 Black Hawk уже сможет летать с новым двигателем.