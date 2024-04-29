Бельгийское правительство приняло решение о присоединении в качестве наблюдателя к европейскому проекту SCAF (Система воздушного боя будущего).

Как сообщило бельгийское правительство, объявленное в июне прошлого года в кулуарах авиационно-космического салона в Ле Бурже вступление Бельгии в европейский проект SCAF (Система воздушного боя будущего) в качестве страны-наблюдателя будет официально оформлено в ближайшее время. «Совет министров сегодня дал разрешение подписать административное соглашение о статусе наблюдателя Бельгии в SCAF», - указывается в опубликованном 26 апреля заявлении правительства Бельгии.

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С учетом того, что еще в ноябре 2023 года министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявляла, что это соглашение должно было быть заключено до конца 2023 года, вполне очевидно, что переговоры по SCAF с Францией, Германией и Испанией оказались более продолжительными, чем ожидалось. Как указывают западные военные эксперты, Бельгия не скрывает своей заинтересованности проектом европейского истребителя шестого поколения SCAF. Однако, возможное участие бельгийской промышленности в проекте SCAF явно вызвало некоторые опасения, особенно у французской аэрокосмической компании Dassault Aviation - генерального подрядчика боевого самолета будущего NGF, на котором будет основана будущая «система систем».

Напомним, что первая Фаза 1B проекта, состоящего из предварительной работы над будущими демонстраторами, была официально запущена в апреле 2023 года. Рассчитанный на тридцать шесть месяцев, она является объектом инвестиций в размере 3 миллиардов евро, финансируемых в равных долях тремя участвующими странами: Францией, Германией и Испанией. Фаза 2 должна начаться в 2026 году с объемом финансирования в 5 миллиардов евро. В любом случае, подчеркнула бельгийский министр Дедондер, «статус наблюдателя позволит Бельгии внимательно следить за развитием этой программы, имеющей решающее значение для будущего бельгийской, но прежде всего европейской обороны, и принять обоснованное решение о бельгийском возможном участии в последующих этапах разработки». Кроме того, бельгийское правительство также одобрило запуск с этого года «специальной программы исследований и разработок» с бюджетом в 60 миллионов евро. Речь идет об «оптимальном позиционировании бельгийской промышленной и технологической базы с точки зрения возможностей сотрудничества в рамках программы развития SCAF», - пояснила она. По словам Людивин Дедондер, «эти инвестиции позволят Бельгии поддержать развитие технологий в национальных компаниях, а также расширить наш опыт, чтобы играть ведущую роль в этой европейской программе».

Тем не менее, необходимо напомнить, что ранее Людивин Дедондер заявила, что Бельгия «официально присоединится к программе SCAF» лишь в июне 2025 года, отмечая пока преждевременным принятии такого решения о присоединении к этой программе, поскольку еще ничего окончательно не решено. Со стороны бельгийских властей также еще недавно указывалось, что "решение об участии в различных этапах программы будет принято Советом министров в зависимости от развития программы». Однако, чувствуется, что, в конечном счете, переговоры Брюсселя с Парижем, Берлином и Мадридом, хотя и затянулись, тем не менее убедили Бельгию примкнуть к SCAF.