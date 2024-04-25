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vizir47
ВВС США выбрали General Atomics в качестве создателя будущего беспилотника Wingmen
ВВС США объявили о выборе компании General Atomics и оборонного стартапа Anduril Industries Inc. в качестве производителя будущих беспилотных летательных аппаратов Wingmen.

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Военно-воздушные силы США объявили о выборе производителя будущих беспилотных летательных аппаратов Wingmen, которым стала компания  General Atomics, и оборонного стартапа Anduril для создания и тестирования первой партии беспилотных летательных аппаратов-ведомых для следующей части программы совместных боевых самолетов и беспилотников (CCA). Как сообщается, указанный выбор был сделан из пяти участников конкурса.

Anduril, General Atomics step closer to building wingmen drone for US

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Производителями беспилотников, выбывшими из конкурса, являются компании Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Военно-воздушные силы США также указали, что компании, не прошедшие отбор для участия в программе CCA, по-прежнему будут частью “более широкого отраслевого пула поставщиков-партнеров”, который состоит из более чем 20 компаний, и могут конкурировать за будущие проекты.

Определившись со своим выбором, военно-воздушные силы США решили “продолжить финансирование компаний  Anduril и General Atomics для детального проектирования, производства и тестирования серийных образцов беспилотников-ведомых”.

CCA является частью семейства программ Air Dominance по созданию летательных аппаратов следующего поколения, которые представляют собой попытку Пентагона оснастить вооруженные силы пилотируемыми и неуправляемыми платформами, способными решать сложные задачи в воздушном пространстве, включая и программу «роя беспилотников». "Об этом было объявлено еще два года назад, и действительно отрадно наблюдать за быстрым выполнением этой программы", - сказал Фрэнк Кендалл, министр военно-воздушных сил США. Эта программа направлена на создание серии беспилотных летательных аппаратов с использованием автономного программного обеспечения, которые будут летать бок о бок с пилотируемыми истребителями, такими как F-35 и, по задумкам Вашингтона, позволит создать систему господства в воздухе с использованием летательных аппаратов следующего поколения.

В этой связи военно-воздушные силы США заявили, что они находятся на пути к принятию “конкурентоспособного производственного решения по увеличению программы  CCA в 2026 финансовом году и обеспечению полной готовности к ее полной реализации до конца десятилетия”. Целью программы является поставка не менее 1000 беспилотных летательных аппаратов с акцентом на экономичную масштабируемость. Также ведется планирование разработки программы CCA Increment 2, первоначальные работы в рамках которой начнутся в этом году. Военно-воздушные силы США указали, что они хотят, чтобы беспилотники были дешевле, чем пилотируемые самолеты, но при этом имели возможность наносить удары, вести разведку, а также иметь возможности радиоэлектронной борьбы.

В феврале 2024 года General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) успешно провела первый полет прототипа самолета XQ-67A CCA, подтвердив концепцию, впервые предложенную Исследовательской лабораторией ВВС (AFRL) в рамках программы совместного использования недорогостоящих авиационных платформ (LCAAPS).

В дополнение к контракту CCA, компания General Atomics заявила, что продолжит проведение серии испытаний автономности и систем управления полетами на беспилотных летательных аппаратах MQ-20 Avenger и XQ-67A для ускорения готовности к их эксплуатации в автономном режиме.

“Программа CCA по–новому определяет будущее авиации и сформирует модель закупок ВВС США, которая позволит обеспечить доступную боевую массу для истребителей с максимальной скоростью”, - сказал Майк Этвуд, вице-президент по передовым программам General Atomics - Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI).

Американская военная технологическая компания Anduril Industries Inc., специализирующаяся на автономных летательных аппаратах,  также приветствовала выбор военно-воздушных сил США относительно производителя беспилотных летательных аппаратов и указала, что “нельзя терять времени”, поскольку успех США и их союзников в будущем зависит от того, насколько быстро, с учетом затрат и масштаба, будут доставлены будущие беспилотники нового поколения американской армии, чтобы противостоять растущей угрозе. “Компания Anduril гордится тем, что прокладывает путь другим оборонным компаниям к конкуренции и реализации крупномасштабных программ”, - сказал Брайан Шимпф, генеральный директор и соучредитель Anduril Industries Inc.

 

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