В американских СМИ стало появляться в последнее время все больше комментариев на разрабатываемый КНР бомбардировщик шестого поколения Xi'an H-20, являющийся ответом Пекина на американские бомбардировщики-невидимки B-2 и B-21.

В последнее время в американских СМИ стало появляться все больше комментариев относительно создаваемого в Китае сверхсекретного бомбардировщика-невидимки под названием Xi'an H-20.

Бомбардировщик КНР шестого поколения под названием Xi'an H-20 является ответом Пекина на американские бомбардировщики-невидимки B-2 “Spirit” и готовящиеся к выпуску бомбардировщики-невидимки B-21 “Raider”.

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О H-20 известно мало конкретных подробностей, но, согласно официальным расследованиям Пентагона, его радиус действия, вероятно, составляет около 10 000 км. Он будет нести обычную и ядерную полезную нагрузку более 45 тонн и должен быть способен к дозаправке в воздухе.

Его появление китайскими властями было обещано в течение нескольких лет, но до сих пор никакой информации о его испытательных полетах не публиковалось. “Это скоро произойдет, просто подождите”, - заявил заместитель командующего военно-воздушными силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ван Вэй в интервью газете Hong Kong Commercial Daily в марте, добавив, что “это того стоит”.

В ответ в американских СМИ можно встретить сообщения, что официальные лица США довольно пренебрежительно отнеслись к китайскому бомбардировщику-невидимке H-20. Согласно отдельным оценкам, новый китайский бомбардировщик “на самом деле не вызывает беспокойства у Пентагона”. “Они хотят показать, что они великая военная держава”, - заявил представитель министерства обороны США во время одной из недавних пресс-конференций. Но “это не обязательно означает, что у них действительно имеются те возможности, которые им нужны, или в том количестве, в котором они нуждаются”, - добавили представители американских военных. По мнению официальных лиц США, новый китайский H-20, вероятно, далеко не так эффективен, как существующие в США бомбардировщики-невидимки B-2 или планируемые к выпуску бомбардировщики-невидимки B-21. Отчасти это связано со сложной инженерной разработкой, необходимой для воплощения этих идей в жизнь. “Они столкнулись с множеством инженерных проблем, связанных с проектированием, с точки зрения того, как на самом деле заставить эту систему функционировать аналогично B-2 или B-21”, - добавил чиновник.

Однако, по заявлениям европейских военных экспертов, такая реакция Пентагона на скорое появление китайского H-20 - не первый случай, когда официальные лица США публично выражают недоумение по поводу заявлений Китая о военных технологиях. В недавнем заявлении один из представителей Пентагона указал, что другой китайский истребитель-невидимка J-20, являющийся ключевой частью китайского плана модификации ВВС, “является высокоэффективной системой, но не полностью соответствует первоначальным параметрам и заявленным Пекином целям”. В сентябре 2022 года бывший командующий военно-воздушными силами Тихоокеанского региона генерал Кеннет Уилсбах отметил журналистам, что J-20 - это “не то, из-за чего стоит терять много времени”.

В такой реакции США на военно-воздушные инновации Китая европейскими наблюдателями видится нескрываемое ревностное их отношение к успехам военных китайских изобретателей.