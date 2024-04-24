Израильские и западные СМИ обсуждают возможные новые отставки в военном истеблишменте Израиля.

После обнародованной израильскими СМИ отставки главы военной разведки Аарона Халивы, может последовать, по мнению израильских обозревателей, отставка и ряда других ответственных представителей военного истеблишмента Израиля за неудачи армии сионистского государства 7 октября. В частности, называются имена начальника генштаба израильской армии Авива Кохави и главы Шин Бет Ронен Бара, а также ряда генералов и представителей руководства Южного командования, причастных к неудачному реагированию на действия Ирана.

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Однако, по оценкам западных обозревателей, отставка Кохави и Бара может тогда привлечь внимание к премьер-министру Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галланту, которые также несут ответственность за огромные неудачи, приведшие к массовым жертвам среди израильского населения 7 октября, и, следовательно, к новым выборам в Израиле.

Как отмечают израильские обозреватели, Аарон Халива - ключевое звено в израильских неудачах 7 октября, в течение нескольких месяцев или даже лет. Он «неверно истолковывал» намерения ХАМАС, несмотря на многочисленные предупреждения, и делился этими ложными оценками со всей иерархией военной разведки, Генеральным штабом, Шин Бет. Только Моссад поставил под сомнение эти оценки Халивы.

Через полторы недели после начала конфликта Халива признал провал внезапного нападения: «Как глава военной разведки я несу полную ответственность за этот провал». Ситуацию усугубляет то, что в ту роковую ночь 7 октября Халива отдыхал в Эйлате со своей семьей.