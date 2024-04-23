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vizir47
Китай запустил серийное производство углерода-14 с использованием коммерческого ядерного реактора
Исходя из значительной потребности Китая в изотопе углерод-14, властями страны принято решение о его производстве внутри страны, в частности, на базе АЭС Циньшань.

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Согласно сообщениям китайских СМИ, этой стране удалось добиться успеха в запуске массового производства радиоактивного изотопа углерод–14, который широко используется в науке и медицине. При этом указывается, что массовое производство углерода-14 осуществляется на коммерческом ядерном реакторе в восточной провинции Чжэцзян.

По мнению китайских экспертов, это положит конец почти полной зависимости Китая от импорта указанного изотопа углерод-14: в прошлом страна получала этот изотоп из таких стран, как Россия, Канада, Южная Африка и Австралия.

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Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) сообщила, что изотоп углерод-14 будет произведен на атомной электростанции Циньшань, которая находится в ведении одного из ее дочерних предприятий. Ежегодная потребность Китая в изотопе углерод-14, используемом в медицине (например, для выявления хронического воспаления желудка helicobacter pylori и рака желудка) составляет около 40 кюри, а общая потребность в научных исследованиях - около 100 кюри. Представитель атомной электростанции Циньшань сообщил СМИ, что они могут “полностью удовлетворить текущий внутренний спрос, а конечный продукт из изотопа углерод-14 будет поставлен на внутренний рынок к концу 2024 года”.

Photo: Courtesy of Qinshan Nuclear Power Plant

Импорт изотопа углерода-14 был сложной задачей для Китая, поскольку в 2009 году поставки из Канады были приостановлены из-за остановки там  его производства, вызванной обнаружением радиоактивной утечки. Позже реактор возобновил производство, но это показало, как это может повлиять на регулярность поставки изотопа. Этот инцидент  привел к тому, что Управление по атомной энергии Китая совместно с другими министерствами запустило программу, направленную на то, чтобы сделать страну независимой в области производства медицинских изотопов.

В указанных условиях внимание китайских властей было направлено на атомную электростанцию Циньшань, которая является единственным в стране объектом с коммерческим реактором на тяжелой воде. Технология для этого была предоставлена Канадой. Как сообщила CNNC, технология использования тяжелой воды обеспечивает более стабильную работу при производстве изотопа углерод-14 при высокой мощности в течение более длительного времени, чем реакторы других типов.

Атомная электростанция Циньшань сотрудничает с Шанхайским научно-исследовательским и проектным институтом ядерной инженерии и другими ведущими институтами страны, чтобы обеспечить успех принятого властями страны плана по производству указанного изотопа.

Как сообщается, в ходе производства углерода-14 АЭС Циньшань также начала подготовку к массовому производству других изотопов, включая лютеций–117 и иттрий-90, что еще больше расширило возможности Китая по поставкам медицинских изотопов.

По сообщениям китайских СМИ, массовое производство изотопа углерод-14 - хорошая новость не только для медиков, но и для сельского хозяйства, химиков, биологического сектора страны. Именно они широко используют этот элемент для фармакокинетических исследований. Чэнь Чжи, профессор Школы ядерных наук и технологий Китайского университета науки и технологий, рассказал, что это достижение приведет к снижению стоимости соответствующих медицинских тестов и исследований новых лекарств.

#китай #инновации #производство изотопов в китае #углерод-14
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