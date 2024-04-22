Исследователями из Бристольского университета предлагается инновационный метод оснащать будущие летательные аппараты канальными двигателями воздушных потоков для снижения шума от самолетов.

В целях поиска решения проблемы снижения шума от самолетов, исследователи из Бристольского университета в Великобритании предлагают инновационный метод оснащать будущие летательные аппараты канальными двигателями воздушных потоков, всасывающими пограничный слой (BLI). Такие двигатели всасывают воздух как спереди, так и с поверхности корпуса самолета и работают с высокой эффективностью, снижая расход топлива по сравнению с традиционными двигателями. Проекты с такими двигателями, в частности, Bell X-22A, Embraer X, Airbus E-fan, Lilium Jet, Green Jet и Hybrid Air Vehicle, уже являются лидерами в разработке этих систем воздухозаборников для самолетов нового поколения и становятся все более популярными, по сообщениям британских исследователей.

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В ходе работы над указанным проектом команда ученых из Бристольской школы гражданского строительства, аэрокосмической промышленности и проектирования определила различные источники шума, исходящие от воздуховода, вращающегося вентилятора и воздушного потока над изогнутой поверхностью планера. “Наше исследование путем раскрытия физических процессов, стоящих за шумом, направлено на решение актуальной проблемы шума, которая представляет собой серьезное препятствие при получении сертификатов на самолеты. Разобравшись в механизмах шума, создаваемого канальными вентиляторами BLI, можно будет разработать промышленные рекомендации для более тихих силовых установок самолетов, в будущих концепциях самолетов, от крупногабаритных обычных самолетов до небольших электрических самолетов вертикального взлета и посадки, известных как eVTOL”, - пояснил руководитель исследований Фероз Ахмед.

В указанных условиях, по словам Ахмеда, возникает необходимость понимания того, как канальные вентиляторы поглощают воздух вокруг изогнутых поверхностей планера. “В связи с растущим спросом на приятные впечатления от полета при минимальном воздействии на окружающую среду возникает потребность в более тихих самолетах. Это исследование может быть использовано при разработке стратегий снижения уровня шума в авиационном секторе”, - подчеркнул он.

Это исследование Бристольского университета, финансируемое программой исследований и инноваций Европейского союза Horizon 2020 в рамках инициативы ENODISE (Enabling optimized disruptive airflame-propulsion integration concepts), представляет собой, по оценкам европейских экспертов, значительный шаг вперед в понимании сложностей канальных вентиляторов, поглощающих пограничный слой (BLI). Кроме того, это исследование потенциально может направить значительные усилия на изучение физики механики жидкости и газа, способствовать лучшему пониманию и постоянному изучению аэроакустических явлений в канальных вентиляторах, подверженных воздействию широкого спектра турбулентных потоков.

В ходе проведенных работ исследователи Бристольского университета спроектировали канальный вентилятор BLI, провели испытания в аэродинамической трубе, разработали методологию использования предложенной ими инновации, подготовили визуализацию исследований. Исследование ученых Бристольского университета опубликовано в научном издании Journal of Fluid Mechanics.