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vizir47
В Китае объявлено о формировании нового рода войск – сил информационной поддержки.
Пекин объявил о формировании в НОАК нового рода войск – сил информационной поддержки

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Китай объявил о формировании в НОАК  нового рода войск – Сил информационной поддержки.

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Заявление было сделано У Цянем, пресс-секретарем министерства обороны, который указал, что подразделение будет служить "ключевой опорой для скоординированной разработки и применения сетевых информационных систем".

На состоявшейся 19 апреля пресс-конференции, представитель Министерства национальной обороны У Цянь отметил, что в Китае теперь существует четыре службы, а именно: армия, военно–морской флот, военно–воздушные силы, ракетные войска, и четыре рода войск - Воздушно-космические силы, Силы киберпространства, Силы информационной поддержки и Объединенные силы материально-технической поддержки. У подчеркнул, что Силы информационной поддержки - это совершенно новое стратегическое подразделение НОАК, ключевая основа скоординированной разработки и применения сетевой информационной системы, которая играет важную роль и несет большую ответственность в продвижении высококачественных разработок и способности сражаться и побеждать в современной войне.

19 апреля председатель КНР Си Цзиньпин вручил в Пекине флаг этому новому подразделению НОАК на церемонии  их создания, обратившись к личному составу. Си Цзиньпин сказал, что создание Сил информационной поддержки является важным решением, которое Центральный комитет КПК и ЦК КПК приняли в свете общей необходимости создания сильной армии. Си Цзиньпин подчеркнул, что Силы информационной поддержки являются новым стратегическим подразделением вооруженных сил и будут играть ключевую роль в координации создания и применения сетевой информационной системы, в продвижении высококачественного развития китайских вооруженных сил и повышении их конкурентоспособности в современной войне. Си Цзиньпин также призвал к усилиям по созданию сетевой информационной системы, отвечающей требованиям современной войны и учитывающей особенности китайской армии.

Реорганизация также предусматривает ликвидацию Сил стратегической поддержки, созданных в 2015 году для усиления возможностей Китая в космической, кибернетической, политической и электронной войне. Аэрокосмические и кибернетические подразделения этих ныне несуществующих сил будут преобразованы в новые Силы информационной поддержки.

 Сообщается, что эти военные перестановки являются крупнейшими с 2015 года и происходят в то время, когда обостряется напряженность в киберпространстве с мировыми державами, такими как США.  И накал этой напряженности демонстрируют недавние обвинения Китая со стороны США, Великобритании и Новой Зеландии в якобы «поддержке кибердеятельности, направленной против демократических институтов», подчеркнув критический характер кибервойны в глобальных конфликтах.

Как отмечают индийские наблюдатели, «эта стратегическая инициатива является частью продолжающихся инвестиций Китая в военную модернизацию, в рамках которых были выделены миллиарды долларов в условиях растущей напряженности в отношениях с Соединенными Штатами и другими региональными державами».

Согласно публикуемой западными СМИ реакции на создание Китаем новых Сил стратегической поддержки, этот шаг вызывает недоверие Вашингтона и беспокойство ряда соседних стран.

#китай #ноак #силы информационной поддержки китая
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