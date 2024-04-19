Израильские СМИ обнародовали дополнительные подробности об ответной операции Ирана против Израиля, указав при этом, что что среди объектов поражения оказались отдельные ядерные объекты.

Как сообщают отдельные европейские информационные агентства, израильские СМИ обнародовали дополнительные подробности об ответной операции Ирана против Израиля. Эти сведения проливают свет на истинные масштабы ущерба, нанесенного отдельным ядерным объектам в Димоне, а также стратегическим военным базам Наватим и Рамон в пустыне Негев.

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В частности, в своем номере от 18 апреля израильская газета "Маарив" сообщила, что противовоздушной обороне Израиля удалось отразить только 84 % иранской атаки. Газета также поставила под сомнение утверждения официального представителя израильской армии о том, что 99 % иранских ракет и беспилотников были перехвачены израильскими противоракетными системами.

Согласно опубликованным сведениям, визуальные свидетельства, полученные со спутниковых снимков, не оставляют сомнений в том, что иранский удар был нанесен по одному из зданий ядерного объекта в Димоне, где помещения, считавшиеся непроницаемыми, дважды подвергались ударам. Как следует из опубликованной видеозаписи, израильские базы Наватим и Рамон, расположенные в самом сердце пустыни Негев, четыре и пять раз подвергались обстрелу иранскими ракетами соответственно. Огромный рой из сотен иранских беспилотников попал 13 апреля вечером во многие объекты обороны Израиля и поразил цели на оккупированных территориях Палестины.

«Операция под кодовым названием «Вариативное обещание» была ответом на убийство семи иранских военных советников в Дамаске 1 апреля, в том числе командующего КСИР в Сирии и Ливане генерала Мохаммада-Резы Захеди и его заместителя генерала Хади Хадж Рахими», - подчеркнул КСИР в своем заявлении сразу же после начала ракетного обстрела Ираном израильских стратегических объектов. После проведения указанной операций постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций заявило в своем заявлении, что эти ответные меры были основаны на статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, касающейся самообороны в ответ на агрессию Израиля против дипломатических объектов Ирана.