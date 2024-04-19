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Как сообщают отдельные европейские информационные агентства, израильские СМИ обнародовали дополнительные подробности об ответной операции Ирана против Израиля. Эти сведения проливают свет на истинные масштабы ущерба, нанесенного отдельным ядерным объектам в Димоне, а также стратегическим военным базам Наватим и Рамон в пустыне Негев.
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В частности, в своем номере от 18 апреля израильская газета "Маарив" сообщила, что противовоздушной обороне Израиля удалось отразить только 84 % иранской атаки. Газета также поставила под сомнение утверждения официального представителя израильской армии о том, что 99 % иранских ракет и беспилотников были перехвачены израильскими противоракетными системами.
Согласно опубликованным сведениям, визуальные свидетельства, полученные со спутниковых снимков, не оставляют сомнений в том, что иранский удар был нанесен по одному из зданий ядерного объекта в Димоне, где помещения, считавшиеся непроницаемыми, дважды подвергались ударам. Как следует из опубликованной видеозаписи, израильские базы Наватим и Рамон, расположенные в самом сердце пустыни Негев, четыре и пять раз подвергались обстрелу иранскими ракетами соответственно. Огромный рой из сотен иранских беспилотников попал 13 апреля вечером во многие объекты обороны Израиля и поразил цели на оккупированных территориях Палестины.
«Операция под кодовым названием «Вариативное обещание» была ответом на убийство семи иранских военных советников в Дамаске 1 апреля, в том числе командующего КСИР в Сирии и Ливане генерала Мохаммада-Резы Захеди и его заместителя генерала Хади Хадж Рахими», - подчеркнул КСИР в своем заявлении сразу же после начала ракетного обстрела Ираном израильских стратегических объектов. После проведения указанной операций постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций заявило в своем заявлении, что эти ответные меры были основаны на статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, касающейся самообороны в ответ на агрессию Израиля против дипломатических объектов Ирана.