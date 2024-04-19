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vizir47
США взялись за разработку стратегии и технологии борьбы с роем беспилотников
В ходе состоявшейся конференции по противоракетной обороне Национальной ассоциации оборонной промышленности США, детально обсуждалось совершенствование борьбы с роем беспилотников.

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На состоявшейся на днях конференции по противоракетной обороне Национальной ассоциации оборонной промышленности (NDIA) США, американскими военными экспертами детально обсуждалось совершенствование борьбы с беспилотниками, особенно с использованием противниками США тактики «роя беспилотников».

Iran’s Israel strikes could compel US to craft counter-drone swarm tech

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Актуальность озабоченности таким направлением борьбы с беспилотниками обусловило, по заявлениям американских военных,  все более активное использование потенциальными противниками США тактики «роя беспилотников». В частности, Ираном в атаке Ираном в ночь с 13 на 14 апреля по Израилю, а также йеменскими хуситами в последние месяцы, не исключено и применение такой тактики Китаем.

Кроме того, к организации более эффективной и менее затратной борьбы с подобной тактикой потенциальных противников, США подвигло то обстоятельство, что такие, как правило, недорогие  беспилотники вынуждают тратить на борьбу с ними весьма дорогостоящие ракеты совершенных средств  ПВО, что для военного бюджета страны, подвергнувшейся подобному нападению и ее союзников оказывается весьма тяжелым бременем.

В этой связи на конференции были приведены примерные финансовые подсчеты по расходам на иранскую атаку 13-14 апреля, опубликованные на днях израильским новостным агентством Ynet, из которых следует, что Иран потратил от 100 до 150 миллионов долларов на нанесение удара, используя смесь из более чем 110 баллистических ракет, 45 крылатых ракет и 170 беспилотников Shahed-136. Что же касается Израиля, то на его защиту Запад потратил 1,1 миллиарда долларов. Это  значительно превысило сумму, потраченную Ираном, поскольку операция длилась 5 часов, почасовая стоимость этой защиты составляет 220 миллионов долларов.

Выступившая на прошедшей конференции NDIA заместитель министра обороны по исследованиям и инженерии в администрации Байдена  Хайди Шью указала, что события 13-14 апреля стали шансом проверить возможности корабельной системы противовоздушной обороны Aegis, благодаря которой 99 % иранских средств нападения были перехвачены и уничтожены, и только около семи беспилотных летательных аппаратов и ракет преодолели оборону Израиля и союзников. При этом Шью добавила: “В условиях ожесточенной борьбы за Индо-Тихоокеанский регион число таких атак может быть еще больше”.

Выступивший также на конференции Джон Пламб, помощник министра обороны США, сказал, что из продолжающегося противостояния России и Украины, а также Ирана и Израиля необходимо извлечь множество уроков. Самый важный вывод, по его мнению, заключается в том, что противник может одновременно запустить множество беспилотных летательных аппаратов и ракет, что может по-настоящему проверить обороноспособность США. “Нам нужна масштабная защита, потому что противник может разработать дешевые системы в больших масштабах, а затем отправить их одновременно. Массовые атаки беспилотников могут серьезно повлиять на возможности систем обороны, а также увеличить средства, необходимые для принятия контрмер”, - сказал Пламб. При этом Пламб указал, что украинским ВС удалось “сбивать крылатые ракеты из пулеметов” и в этой связи США тоже следует пересмотреть свою стратегию и приберечь дорогостоящие средства противоракетной обороны для последнего уровня. Он добавил: “Если вы хотите, чтобы вашим первым эшелоном были пикеты, а у пикетов были более дешевые выстрелы, тогда сохраняйте свои самые совершенные перехватчики по самой высокой цене для тех, кто их выпускает”. Он также заявил о необходимости разработки недорогого перехватчика, способного противостоять “масштабам угрозы”.

В этой связи Хайди Шью заявила, что три подразделения Вооруженных сил США “разрабатывают 300-киловаттные лазеры с гораздо большей дальностью действия, чем нынешнее оружие для борьбы с беспилотниками”. Она также сообщила, что с двумя разными компаниями были заключены контракты на разработку 500-киловаттных лазерных источников, и их можно ожидать в следующем году. На конференции она также подчеркнула, что необходимо иметь комплексную систему обнаружения БПЛА, беспилотные летательные аппараты с искусственным интеллектом и системы распознавания ракет, а также множество систем защиты, которые действительно будут выполнять эту работу. 

 

#сша #ndia #борьба с беспилотниками #рой беспилотников
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