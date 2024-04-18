Проведенные исследования показывают, что удаленная работа становится все более популярной во многих странах. Удаленные работники теперь могут выполнять многие задания благодаря инструментам ИИ.

Несмотря на давно закончившиеся ограничения на посещение офисов из-за COVID-19, многие работники по-прежнему предпочитают удаленную работу традиционной деятельности в служебном помещении.

Проведенные исследования показывают, что удаленная работа не оказывает негативного влияния на производительность труда, удаленные работники теперь могут выполнять многие задания благодаря инструментам искусственного интеллекта.

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В то время как многие работники сейчас используют гибридную модель, проводя часть недели в офисе, а остальное время дома, популярность полностью удаленной работы растет. Так, проведенное по этому вопросу исследование в США показало, что для 63 % работников в этой стране удаленная работа сейчас важнее зарплаты.

В 2023 году 12,7 % должностных функций, выполняемых в течение полного рабочего дня, выполнялись в США удаленно, а 28,2 % - по гибридной модели. Однако, по оценкам исследователей, к 2025 году число удаленных работников в США увеличится до 32,6 миллиона, что составляет 22 % работающего населения.

Существует множество причин, по которым так много американцев перешли на удаленную работу во время пандемии: от возможности полностью сосредоточиться на задачах, требующих большой концентрации внимания, до возможности избежать ежедневных поездок на работу и желание тратить это время и деньги на что-то более приятное.

Однако борьба с удаленной работой никуда не девается, и многие работодатели, включая Amazon, Dell и Google, принимают произвольные решения о возвращении сотрудников на работу в попытке вернуть их в те офисные помещения, которые они использовали до пандемии. Но те, кто привык работать на дому, так просто не сдаются. Отдельное исследование показало, что 63 % работников готовы пойти на многие притеснения, включая и сокращение заработной платы, чтобы сохранить свой статус удаленного работника. Так, 17 % респондентов пожертвовали бы до 20 % своей заработной платы, чтобы продолжать работать удаленно, а 10 % отказались бы от более чем 20 % своей текущей зарплаты, чтобы продолжать работать на дому. У таких работников растет понимание, что возможные потери зарплаты безусловно компенсируют траты на проезд, увеличение расходов на общественный транспорт и цены на бензин, не говоря уже о таких «служебных расходах», постоянно растущих для сотрудников офисов, как кофе в кафе, ланч и легкие закуски.

Также доказано, что удаленная работа более выгодна для молодых семей или работников, у которых есть обязанности по уходу за детьми дома. Опрос 1500 работающих родителей, проведенный в 2021 году, показал, что 40 % рабочей силы составляют родители, и более трети готовы уволиться с работы, если возникнет проблема с гибкостью графика работы.

Определенным фактором поддержания количества работников по удаленной схеме, является возникновение в последнее время все большего числа компаний, заинтересованных в таких работниках, а также фирм по трудоустройству, где публикуются подобные вакансии. В частности, в США такой фирмой, увеличивающей свою популярность, является в последнее время Interesting Engineering Job Board, доска объявлений которой является идеальным местом для поиска работы, поскольку на ней представлены тысячи вакансий для удаленных работников.