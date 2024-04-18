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Несмотря на давно закончившиеся ограничения на посещение офисов из-за COVID-19, многие работники по-прежнему предпочитают удаленную работу традиционной деятельности в служебном помещении.
Проведенные исследования показывают, что удаленная работа не оказывает негативного влияния на производительность труда, удаленные работники теперь могут выполнять многие задания благодаря инструментам искусственного интеллекта.
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В то время как многие работники сейчас используют гибридную модель, проводя часть недели в офисе, а остальное время дома, популярность полностью удаленной работы растет. Так, проведенное по этому вопросу исследование в США показало, что для 63 % работников в этой стране удаленная работа сейчас важнее зарплаты.
В 2023 году 12,7 % должностных функций, выполняемых в течение полного рабочего дня, выполнялись в США удаленно, а 28,2 % - по гибридной модели. Однако, по оценкам исследователей, к 2025 году число удаленных работников в США увеличится до 32,6 миллиона, что составляет 22 % работающего населения.
Существует множество причин, по которым так много американцев перешли на удаленную работу во время пандемии: от возможности полностью сосредоточиться на задачах, требующих большой концентрации внимания, до возможности избежать ежедневных поездок на работу и желание тратить это время и деньги на что-то более приятное.
Однако борьба с удаленной работой никуда не девается, и многие работодатели, включая Amazon, Dell и Google, принимают произвольные решения о возвращении сотрудников на работу в попытке вернуть их в те офисные помещения, которые они использовали до пандемии. Но те, кто привык работать на дому, так просто не сдаются. Отдельное исследование показало, что 63 % работников готовы пойти на многие притеснения, включая и сокращение заработной платы, чтобы сохранить свой статус удаленного работника. Так, 17 % респондентов пожертвовали бы до 20 % своей заработной платы, чтобы продолжать работать удаленно, а 10 % отказались бы от более чем 20 % своей текущей зарплаты, чтобы продолжать работать на дому. У таких работников растет понимание, что возможные потери зарплаты безусловно компенсируют траты на проезд, увеличение расходов на общественный транспорт и цены на бензин, не говоря уже о таких «служебных расходах», постоянно растущих для сотрудников офисов, как кофе в кафе, ланч и легкие закуски.
Также доказано, что удаленная работа более выгодна для молодых семей или работников, у которых есть обязанности по уходу за детьми дома. Опрос 1500 работающих родителей, проведенный в 2021 году, показал, что 40 % рабочей силы составляют родители, и более трети готовы уволиться с работы, если возникнет проблема с гибкостью графика работы.
Определенным фактором поддержания количества работников по удаленной схеме, является возникновение в последнее время все большего числа компаний, заинтересованных в таких работниках, а также фирм по трудоустройству, где публикуются подобные вакансии. В частности, в США такой фирмой, увеличивающей свою популярность, является в последнее время Interesting Engineering Job Board, доска объявлений которой является идеальным местом для поиска работы, поскольку на ней представлены тысячи вакансий для удаленных работников.