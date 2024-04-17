Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
В Испании активизировались манифестации против приезда туристов
В Испании растет число движений против чрезмерного туризма. Манифестации с критикой политики правительства из-за неконтролируемого туризма проходят по всей стране.

реклама

Как свидетельствуют сообщения европейских СМИ, от Балеарских до Канарских островов, Барселоны и Малаги, в Испании, втором по величине туристическом направлении в мире, растет число движений против чрезмерного туризма. Это побуждает власти действовать, чтобы сбалансировать благосостояние жителей с важнейшим сектором экономики.

Vous n’êtes plus les bienvenus en Espagne pour vos vacances

реклама

“Канарские острова больше не могут этого терпеть": под таким лозунгом на островах этого архипелага, расположенного у побережья северо-западной Африки, известного своими вулканическими пейзажами и постоянным солнечным светом, 13 апреля прозвучал призыв к всеобщей демонстрации. Манифестанты хотят добиться прекращения строительства двух гостиничных комплексов на Тенерифе, главном острове архипелага, лучшего учета интересов местных жителей и защиты окружающей среды в условиях роста туризма, который оценивается как неконтролируемый.

“Наши острова - это сокровище, которое мы должны защищать”, - уверяет движение “Canarias se agota” (“Канарские острова истощаются”), стоящее у истоков движения за ограничение туризма сюда, некоторые члены которого начали забастовку и голодовку на прошлой неделе, чтобы оказать давление на власти.

Как сообщают местные власти, в прошлом году Канарские острова посетили 16 миллионов человек, что в семь раз больше, чем их 2,2 миллиона жителей.

Подобные выступления и гнев местных жителей от неконтролируемого потока туристов не являются единичными: в последние недели в других частях страны возникло несколько «антитуристических» движений, широко освещаемых в социальных сетях.

В Малаге, центре туризма в Андалусии (юг Испании), на стенах и дверях туристических гостиниц множатся наклейки с гневными лозунгами: "раньше здесь был мой дом»", «уезжайте домой»...

То же самое в Барселоне и на Балеарских островах, где активисты установили поддельные знаки у входа на некоторые пляжи, предупреждающие на английском языке о якобы опасности «камнепадов» или «укусов опасных медуз», чтобы отпугнуть потенциальных посетителей.

Среди жалоб, выдвигаемых местными жителями, - повышенная нагрузка на недвижимость, рост числа туристических арендных запросов, вынуждающих многих жителей покидать центры городов, а также шум и загрязнение окружающей среды.

В Каталонии, которая в течение последних трех лет переживала историческую засуху, вызывает раздражение нехватка воды, поскольку власти ввели почти во всем регионе чрезвычайное положение в начале февраля.

“Есть туристические направления, которые находятся на пределе своих возможностей”, - недавно признал Хосе Луис Зореда, вице-президент испанской организации работодателей Exceltur.

Еще в 2010-х годах испанские жители выступали против чрезмерного туризма, в основном в Барселоне. Но после эпидемии COVID-19 раздражение, похоже, усилилось: в прошлом году Испания приняла рекордные 85,1 миллиона иностранных гостей.

Стремясь избежать пробок, несколько городов взяли на себя инициативные рестрикции в отношении туристов. Например, в Сан-Себастьяне в Стране Басков (север Испании) в конце марта решили ограничить количество туристических групп до 25 человек в центре города после ранее введенного запрета использования громкоговоритель во время экскурсий с гидом.

В конце марта Севилья (юг Испании) объявила, что может сделать доступ к своей знаменитой площади Испании платным для нерезидентов. Барселона решила удалить из Google Maps автобусный маршрут, который очень популярен среди туристов, чтобы вернуть его жителям.

Для властей Испании эти решения нелегко принять. Ведь здесь на туризм приходится 12,8 % ВВП и 12,6 % рабочих мест. Таким образом, многочисленные семьи зависят от этого сектора и были бы недовольны, если бы страна отказалась от своей традиции туристического гостеприимства.

#туризм #испания
+
Написать комментарий (0)
Испания откажется от выдачи «золотых виз» из-за большого количества инвесторов из России
Шри-Ланка продлевает программу бесплатных виз для туристов
Китайские и российские граждане были самыми активными покупателями недвижимости в Тайланде
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
4
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
73
На Волновахском направлении поражена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8
+
Разработчики украинского дрона RAM X пообещали, что он поражает бронетехнику на дистанции до 100 км
3
Новый ЗРК Тор-М2У, использующий технологии ИИ и перехватывающий ракеты HIMARS и «Ольха»
2
Новые iPhone 16 от Apple: известны дата презентации и особенности
+
Strana.ua: Обновленный дрон ВСУ Sea Baby может проплыть 1000 км и вооружиться пушечной турелью
+
В Белом доме попросили Зеленского не сравнивать Украину с Израилем
2
Российский спутник-демонстратор «Скиф-Д» начал обеспечивать видеосвязь
3
Смартфоны Xiaomi Mi 10 начали получать обновление HyperOS
2
Фанаты составили карту GTA 6, она будет в 2,5 раза больше, чем в GTA V
2
Владельцы плат GIGABYTE Intel Z790 сообщают о зависании BIOS после его обновления на новейшую версию
2
Запрет США и Великобритании на импорт цветных металлов из РФ привел к их подорожанию
5
Maestro от Amazon Music позволяет слушателям создавать плейлисты с ИИ
+
Новое исследование Ookla показывает преимущество Samsung Galaxy S24 над iPhone 15 в скорости 5G
2
В круизные лайнеры начали внедрять искусственный интеллект для снижения расходов на их обслуживание
+
Смартфоны Xiaomi Mi 11 начали получать обновление HyperOS
1
Совфед намерен восстановить производство лифтов в России
4
Israel Aerospace Industries представила беспилотную подводную лодку BlueWhale
+
Новый метод зарядки пульсирующим током может удвоить срок службы батареи смартфона
5

Популярные статьи

7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
62
История деградации игровой серии Far Cry
18
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
72
В США заявили, что их самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет
6
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
53
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
24
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
116
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
304
Фрактальная геометрия в биологии: новое направление исследований на стыке математики, физики и химии
1
Список рекомендаций от Chimbal для новых и неопытных игроков Genshin Impact
11

Сейчас обсуждают

SmaSheR
15:39
Я не сравнивал, речь шла о покупке 2080ti@2018+4080s@2024-продажа б/у 2080ti@2024 vs покупка-продажа мидлов, даже с поправкой на инфляцию, которую можно сделать и даже нужно, но будет слишком сложно д...
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
Сергей Баулов
15:39
Изготовление дронов это не производство снарядов, их можно в гаражном кооперативе делать, бензиновых генераторов для этого хватит.
Maestro от Amazon Music позволяет слушателям создавать плейлисты с ИИ
dimkahon
15:39
К нему вопросы. Я по красным и зеленым циферкам вижу, насколько бомбит красных от самого присутствия нв.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Аркадий Еремеев
15:39
Фантазии бота-безумца))
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
World Trailer
15:38
Да что там... Q6600 взять и если в 8K играть то и не заметно будет что Q6600 с хорошей видяхой :D
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
dimkahon
15:37
Это были просто хорошие продукты, 9700 pro был прорывом.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
dimkahon
15:36
Боком о горении жоп красных поклонников, читай внимательно.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Алексей Кузнецов
15:35
Прямо Роскосмос
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
Red Red
15:34
т.е у тебя встала?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Red Red
15:33
Шеша это то что ты с авито припер, ты наконец распаковал?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем