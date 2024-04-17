В Испании растет число движений против чрезмерного туризма. Манифестации с критикой политики правительства из-за неконтролируемого туризма проходят по всей стране.

Как свидетельствуют сообщения европейских СМИ, от Балеарских до Канарских островов, Барселоны и Малаги, в Испании, втором по величине туристическом направлении в мире, растет число движений против чрезмерного туризма. Это побуждает власти действовать, чтобы сбалансировать благосостояние жителей с важнейшим сектором экономики.

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“Канарские острова больше не могут этого терпеть": под таким лозунгом на островах этого архипелага, расположенного у побережья северо-западной Африки, известного своими вулканическими пейзажами и постоянным солнечным светом, 13 апреля прозвучал призыв к всеобщей демонстрации. Манифестанты хотят добиться прекращения строительства двух гостиничных комплексов на Тенерифе, главном острове архипелага, лучшего учета интересов местных жителей и защиты окружающей среды в условиях роста туризма, который оценивается как неконтролируемый.

“Наши острова - это сокровище, которое мы должны защищать”, - уверяет движение “Canarias se agota” (“Канарские острова истощаются”), стоящее у истоков движения за ограничение туризма сюда, некоторые члены которого начали забастовку и голодовку на прошлой неделе, чтобы оказать давление на власти.

Как сообщают местные власти, в прошлом году Канарские острова посетили 16 миллионов человек, что в семь раз больше, чем их 2,2 миллиона жителей.

Подобные выступления и гнев местных жителей от неконтролируемого потока туристов не являются единичными: в последние недели в других частях страны возникло несколько «антитуристических» движений, широко освещаемых в социальных сетях.

В Малаге, центре туризма в Андалусии (юг Испании), на стенах и дверях туристических гостиниц множатся наклейки с гневными лозунгами: "раньше здесь был мой дом»", «уезжайте домой»...

То же самое в Барселоне и на Балеарских островах, где активисты установили поддельные знаки у входа на некоторые пляжи, предупреждающие на английском языке о якобы опасности «камнепадов» или «укусов опасных медуз», чтобы отпугнуть потенциальных посетителей.

Среди жалоб, выдвигаемых местными жителями, - повышенная нагрузка на недвижимость, рост числа туристических арендных запросов, вынуждающих многих жителей покидать центры городов, а также шум и загрязнение окружающей среды.

В Каталонии, которая в течение последних трех лет переживала историческую засуху, вызывает раздражение нехватка воды, поскольку власти ввели почти во всем регионе чрезвычайное положение в начале февраля.

“Есть туристические направления, которые находятся на пределе своих возможностей”, - недавно признал Хосе Луис Зореда, вице-президент испанской организации работодателей Exceltur.

Еще в 2010-х годах испанские жители выступали против чрезмерного туризма, в основном в Барселоне. Но после эпидемии COVID-19 раздражение, похоже, усилилось: в прошлом году Испания приняла рекордные 85,1 миллиона иностранных гостей.

Стремясь избежать пробок, несколько городов взяли на себя инициативные рестрикции в отношении туристов. Например, в Сан-Себастьяне в Стране Басков (север Испании) в конце марта решили ограничить количество туристических групп до 25 человек в центре города после ранее введенного запрета использования громкоговоритель во время экскурсий с гидом.

В конце марта Севилья (юг Испании) объявила, что может сделать доступ к своей знаменитой площади Испании платным для нерезидентов. Барселона решила удалить из Google Maps автобусный маршрут, который очень популярен среди туристов, чтобы вернуть его жителям.

Для властей Испании эти решения нелегко принять. Ведь здесь на туризм приходится 12,8 % ВВП и 12,6 % рабочих мест. Таким образом, многочисленные семьи зависят от этого сектора и были бы недовольны, если бы страна отказалась от своей традиции туристического гостеприимства.