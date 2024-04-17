Министерство вооруженных сил Франции водит новую процедуру приобретения разведывательных беспилотников для армии. Как указывается, нововведение позволит Министерству вооруженных сил быстрее следить за технологическими разработками в этом секторе.

Согласно сообщениям СМИ, Министерство вооруженных сил Франции водит новую процедуру приобретения разведывательных беспилотников для армии.

Как отмечают французские военные эксперты, эта обновленная процедура довольно необычна. Прежде всего, из-за того, что ранее она, как правило, возлагала подписание контрактов на оснащение Вооруженных сил Франции на Главное Управление вооружений (DGA), а не на Управление технического обслуживания авиации (DMAé). Именно поэтому 8 апреля DMAé уведомило группу, состоящую из компаний- производителей беспилотников Survey Copter, EOS Technology, Delair и Thales, о заключении этим Управлением в дальнейшем контрактов на «поставку в разведывательных целях беспилотных летательных аппаратов и связанных с ними вспомогательных услуг».

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Согласно кратким пояснениям, которые DMAé дало, эта обновленная процедура «позволит Министерству вооруженных сил закупать у поставщиков разведывательные беспилотники, которые могут быть отнесены к определенной категории в соответствии с нормативными положениями, установленными Генеральным директоратом гражданской авиации (DGAC)». Предполагается, что у этой процедуры есть несколько преимуществ. Во-первых, это позволит Министерству вооруженных сил быстрее следить за технологическими разработками в этом секторе и, таким образом, более «оперативно» приобретать разведывательные беспилотные летательные аппараты и услуги. «Любой промышленник, заранее разработавший и сертифицировавший для использования в гражданских или военных целях беспилотный летательный аппарат, который может использоваться в разведывательных целях и обеспечивает достаточные гарантии безопасности (включая контроль над происхождением аппаратных и программных компонентов), может предложить свой продукт для продажи», - указывает DMAé. Для Военного министерства это, прежде всего, требование к производителям вооружений «производить больше и быстрее». И, следовательно, рисковать, вкладывая средства в их производство.

По оценкам французских обозревателей, в любом случае, закон о военной программе Франции (LPM) на 2024-30 гг. как раз предусматривает разработку «новых многолетних контрактных рамок, объединяющих потребности различных государственных служб», чтобы «упростить приобретение небольших беспилотных летательных аппаратов ISR, используемых в разведке. Последнее нововведение по процедуре приобретения разведывательных беспилотников оценивается в Министерстве вооруженных сил Франции особенно актуальным на фоне того, что к концу 2024 года должно быть введено «устройство для распознавания» своих беспилотников.