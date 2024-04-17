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vizir47
Произошел пожар на американском заводе по производству снарядов, используемых Украиной
На американском заводе в Скрантоне, производящем артиллерийские снаряды для армии США, в том числе отправляющем их в Украину, произошел пожар. Это, по оценкам СМИ, самым негативным образом скажется на снабжении снарядами Украины.

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В Скрантоне, штат Пенсильвания, произошел пожар на заводе, производящем артиллерийские снаряды для армии США, в том числе отправляющем их в Украину. По данным американских СМИ, инцидент произошел около 23: 00 по московскому времени 15 апреля и сопровождался сильным черным дымом, который был зафиксирован на видео и фотографиях очевидцами.

https://theatlasnews.co/wp-content/uploads/2024/04/IMG_9428.jpeg

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Завод армейских боеприпасов в Скрантоне (SCAAP) - ключевой компонент инфраструктуры национальной обороны США. Он находится в ведении General Dynamics Corporation — американской компании, одной из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники, играет ключевую роль в производстве артиллерийских снарядов для вооруженных сил США. Этот завод является одним из семи предприятий, производящих крупнокалиберные металлические и минометные снаряды, в том числе 155-мм снаряды.

 Завод армейских боеприпасов в Скрантоне опубликовал следующее заявление: «К настоящему времени пожар потушен, никто не пострадал, все сотрудники находятся на месте. Причина пожара на данный момент неизвестна. В настоящее время мы оцениваем ущерб, чтобы определить возможные последствия для объекта или производства».

В то время, как эксперты пытаются установить причину пожара, СМИ нагнетают обстановку, заявляя, что этот пожар самым негативным образом скажется на снабжении снарядами Украины. Подчеркивается, что эти снаряды нужны не только Киеву, но и Вашингтону, который активно готовится к возможной военной конфронтации с Пекином. Отдельные западные издания даже пытаются высказать предположение, не является ли этот пожар результатом действий противников военных событий в Украине и политики Зеленского…

Как сообщают американские СМИ, завод в Скрантоне – «один из самых важных производителей боеприпасов для Украины, является историческим в этом городе, построенном угольными магнатами, куда тонны стальных прутьев доставляются поездами для изготовления артиллерийских снарядов. Он находится в авангарде многомиллиардного плана Пентагона по модернизации и ускорению производства боеприпасов и оборудования не только для поддержки Украины, но и для того, чтобы быть готовым к потенциальному конфликту с Китаем». События на Украине показали, что запасы 155-мм снарядов в США и у европейских союзников были не готовы к ведению масштабной и продолжающейся наземной войны с применением обычных вооружений, что заставило США срочно наращивать указанное производство. Теперь американская армия намеревается потратить миллиарды на заводы по производству боеприпасов по всей стране, что она называет «самой значительной трансформацией за последние 40 лет».

Однако, по оценкам американских аналитиков, добиться этого будет непросто.

Что же касается расширения производства боеприпасов на заводе в Скрантоне, то это весьма сложно сделать, так как практически каждый квадратный метр зданий этого завода из красного кирпича, впервые построенного более века назад как локомотиворемонтное депо, уже используется. Поэтому американская армия намеревается расширить производство на частных заводах и выстраивает новые цепочки поставок.

#сша #пожар на заводе в скрентоне #производство артиллерийских снарядов в сша
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