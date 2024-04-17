В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, Пентагон в срочном порядке оформил заказ на усовершенствованную пусковую систему EAGLS (C-UAS) защиты от беспилотников.

Согласно появившимся сведениям, вооруженные силы Соединенных Штатов в срочном порядке оформили заказ на усовершенствованную пусковую систему MSI Defense Solutions (MSI) для борьбы с беспилотными летательными аппаратами на Ближнем Востоке.

Как и независимая от транспортных средств модульная система ISR Rocket Equipment (VAMPIRE) производства американской военно-промышленной компании L3Harris Technologies, работающей в области электроники и информационных технологий, усовершенствованная пусковая система MSI Defense Solutions EAGLS оснащена 70-миллиметровыми ракетами с лазерным наведением для уничтожения беспилотников на безопасном расстоянии.

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По сообщениям СМИ, этот заказ был оформлен всего за несколько дней до недавнего нападения Исламской Республики Иран на Израиль. 12 апреля Командование военно-воздушных систем ВМС США (NAVAIR) объявило о заключении контракта с MSI стоимостью в чуть более 24 миллиона долларов за пять обновленных систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами EAGLS (C-UAS) а также дополнительные комплектующие и помощь в обучении военного персонала.

Компания MSI объясняет, что ее система противодействия беспилотным летательным аппаратам EAGLS (C-UAS) представляет собой универсальную платформу в мобильном и стационарном исполнении. Она предназначена для защиты критически важной инфраструктуры, включая энергоснабжение, водоснабжение, информационные системы и центры обработки данных. “Благодаря дистанционному боевому посту, радару MHR, электронно-оптическому датчику и 70-миллиметровой лазерной ракетной установке, ракеты C-UAS быстро обнаруживают цели на безопасном расстоянии, распознают их, идентифицируют и уничтожают”, - поясняют в MSI.

Согласно сообщениям сообщениям СМИ, EAGLS - это полноценная система, состоящая из трех основных компонентов. К ним относится дистанционно управляемая боевая установка CROWS II, оснащенная 70-мм ракетным аппаратом с четырьмя патронами, оснащенным ракетами Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) с лазерным наведением, сенсорной турелью с электронно-оптическими и инфракрасными камерами и небольшой радарной установкой.

Военно-морские силы США опубликовали документ под названием "Обоснование и одобрение", в котором говорится, что для устранения возникающих и сохраняющихся угроз, создаваемых беспилотными летательными аппаратами, в зоне ответственности Центрального командования США (USCENTCOM) требуется срочный заказ на дополнительное оборудование. В этой связи первые EAGLS должны быть поставлены в течение 30 дней с момента заключения контракта. Согласно этому документу, “немедленное заключение контракта имеет решающее значение в связи с неотложной необходимостью проведения текущих операций силами USCENTCOM. Если немедленная закупка не будет произведена, вооруженные силы США не получат необходимые критически важные системы C-UAS, необходимые для обеспечения боеспособности на театре военных действий”.

В чем именно заключается срочность, не разглашается, но очевидно, что высшее руководство США обеспокоено отсутствием достаточных систем борьбы с беспилотниками для защиты американских объектов на Ближнем Востоке. Вероятно, это опасение только усилилось в последнее время.

Как бы то ни было, покупка новых EAGLSS подчеркивает необходимость усиления борьбы с беспилотниками для вооруженных сил США на Ближнем Востоке.