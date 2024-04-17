Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
ВМС США на Ближнем Востоке срочно закупают усовершенствованную систему защиты от дронов
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, Пентагон в срочном порядке оформил заказ на усовершенствованную пусковую систему EAGLS (C-UAS) защиты от беспилотников.

реклама

Согласно появившимся сведениям, вооруженные силы Соединенных Штатов в срочном порядке оформили заказ на усовершенствованную пусковую систему MSI Defense Solutions (MSI) для борьбы с беспилотными летательными аппаратами на Ближнем Востоке.

Как и независимая от транспортных средств модульная система  ISR Rocket Equipment (VAMPIRE) производства американской военно-промышленной компании L3Harris Technologies, работающей в области электроники и информационных технологий, усовершенствованная пусковая система MSI Defense Solutions EAGLS оснащена 70-миллиметровыми ракетами с лазерным наведением для уничтожения беспилотников на безопасном расстоянии.

реклама

По сообщениям СМИ, этот заказ был оформлен всего за несколько дней до недавнего нападения Исламской Республики Иран на Израиль. 12 апреля Командование военно-воздушных систем ВМС США (NAVAIR) объявило о заключении  контракта с MSI стоимостью  в чуть более 24 миллиона долларов за пять обновленных систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами EAGLS (C-UAS) а также дополнительные комплектующие и помощь в обучении военного персонала.

The US Navy has put in a rush order for five new Electronic Advanced Ground Launcher System Counter-Unmanned Aerial Systems (EAGLS C-UAS) to help defend U.S. forces in the Middle East.

Компания MSI объясняет, что ее система противодействия беспилотным летательным аппаратам EAGLS (C-UAS) представляет собой универсальную платформу в мобильном и стационарном исполнении. Она предназначена для защиты критически важной инфраструктуры, включая энергоснабжение, водоснабжение, информационные системы и центры обработки данных. “Благодаря дистанционному боевому посту, радару MHR, электронно-оптическому датчику и 70-миллиметровой лазерной ракетной установке, ракеты  C-UAS быстро обнаруживают цели на безопасном расстоянии, распознают их, идентифицируют и уничтожают”, - поясняют в MSI.

Согласно сообщениям сообщениям СМИ, EAGLS - это полноценная система, состоящая из трех основных компонентов. К ним относится дистанционно управляемая боевая установка CROWS II, оснащенная 70-мм ракетным аппаратом с четырьмя патронами, оснащенным ракетами Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) с лазерным наведением, сенсорной турелью с электронно-оптическими и инфракрасными камерами и небольшой радарной установкой.

Военно-морские силы США опубликовали документ под названием "Обоснование и одобрение", в котором говорится, что для устранения возникающих и сохраняющихся угроз, создаваемых беспилотными летательными аппаратами, в зоне ответственности Центрального командования США (USCENTCOM) требуется срочный заказ на дополнительное оборудование. В этой связи первые EAGLS должны быть поставлены в течение 30 дней с момента заключения контракта. Согласно этому документу, “немедленное заключение контракта имеет решающее значение в связи с неотложной необходимостью проведения текущих операций силами USCENTCOM. Если немедленная закупка не будет произведена, вооруженные силы США не получат необходимые критически важные системы C-UAS, необходимые для обеспечения боеспособности на театре военных действий”.

В чем именно заключается срочность, не разглашается, но очевидно, что высшее руководство США обеспокоено отсутствием достаточных систем борьбы с беспилотниками для защиты американских объектов на Ближнем Востоке. Вероятно, это опасение только усилилось в последнее время.

Как бы то ни было, покупка новых EAGLSS подчеркивает необходимость усиления борьбы с беспилотниками для вооруженных сил США на Ближнем Востоке.

#сша #msi defense solutions #eagls #защита от беспилотников
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
4
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
41
Сотрудник NVIDIA, проработавший в компании 18 лет, ушёл на пенсию с состоянием в $62 миллиона
14
Новый ЗРК Тор-М2У, использующий технологии ИИ и перехватывающий ракеты HIMARS и «Ольха»
2
Ученые создали материал, который становится прочнее при ударах
1
Начальник войск РЭБ ВС РФ рассказал о скором появлении в зоне СВО первых полностью автономных дронов
+
За последние дни российские войска сумели продвинуться на 1,5 км в окрестностях Часов Яра
+
Смартфоны Xiaomi Mi 10 начали получать обновление HyperOS
2
Запрет США и Великобритании на импорт цветных металлов из РФ привел к их подорожанию
6
Фанаты составили карту GTA 6, она будет в 2,5 раза больше, чем в GTA V
+
Владельцы плат GIGABYTE Intel Z790 сообщают о зависании BIOS после его обновления на новейшую версию
2
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
30
Военно-морские силы Израиля перехватили отправленный из Йемена беспилотник над Красным морем
+
Новая «умная» водяная пушка Китая призвана выводить из строя корабли противников
+
В круизные лайнеры начали внедрять искусственный интеллект для снижения расходов на их обслуживание
+
Forbes: Дроны-камикадзе в зоне СВО будут оснащены инструментами автоматического отслеживания целей
3
Совфед намерен восстановить производство лифтов в России
4
Российский спутник-демонстратор «Скиф-Д» начал обеспечивать видеосвязь
3
Новые iPhone 16 от Apple: известны дата презентации и особенности
+
Зарплаты айтишников в РФ растут слишком медленно, ведь даже риелторы получают намного больше
8

Популярные статьи

Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
17
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
18
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
75
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
11
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
50
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
82
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
2
История деградации игровой серии Far Cry
10
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
150
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
18

Сейчас обсуждают

Orxan Allahverdiyev
00:51
не ппи давай, работает все
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
Вадим Киреев
00:50
Начиная со слов "не могут идти 900p и 30 кадров" всё стало ясно и понятно. Как уверенный пользователь xbox (12 лет), могу сказать, что у майков и правда не самые лучшие времена. Не люблю эти консольны...
Xbox series S тянет абсолютно всё... медленно и на самое дно
REY_B_
00:45
Фотонный, это совсем не квантовый.... А то в "квантовые" можно и обычный жёсткий диск притянуть. Т.к. там считывающая головка работает на изменении спина электрона. Что вполне себе квантовый эффект.
Ученые разработали первый в мире универсальный программируемый многофункциональный фотонный чип
Алексей Каверин
00:43
А доля твоей хрювни?
Первый глава МИД РФ призвал США передать Украине «самые мощные» вооружения
Максим Бардин
00:43
Asus p5e, буквально вчера гнал на ней core 2 duo e8600 до 4.8 ГГц, там лёгкий вентилятор поставишь на цепи, мосты, все ХОЛОДНОЕ, и радиаторы все медные, и очень эффективные. И выглядит на самом деле ...
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
REY_B_
00:42
Но не все "красные" одинаково полезны. В "среднем" сегменте о RT лучше не вспоминать. Но 7600, это печаль и в классической растеризации. А 7700ХТ, уже весёленькая.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Владимир Мельников
00:41
Не понятно. Почему ABXY перепутаны?
Компания GameSir выпустила контроллеры Nova и Nova Lite
Mr. Night
00:38
Украинский шут хочет переговоров. Но переговоров на основе его ультиматума о границах с 25 декабря 1991 года. Тогда в чем смысл переговоров? О чем договариваться, если наркоман ставит ультиматумы? Вл...
Зеленский назвал «позором» исходящие с Запада голоса о необходимости договариваться с Россией
Максим Бардин
00:38
Я за 13300 урвал asrock b650m pg riptige. Хотя мог купить и дороже, но когда увидел по такой цене решил взять
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
REY_B_
00:30
Русинка.... Когда-то их называли русскими, но чтобы не нервировать украинское руководство, переименовали в русинов. Касательно еврейских корней.. То просто статистика - большинство эмигрировавших из ...
Reuters: Запад удивлён скоростью восстановления российских НПЗ после ударов ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем