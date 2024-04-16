Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Lockheed Martin выиграла тендер на модификацию системы ПРО США
Пентагон избрал компанию Lockheed Martin в качестве победителя конкурсной гонки в обновлении американской ПРО и в разработке следующего поколения перехватчиков.

реклама

Новостные заголовки американских СМИ в последнее время все чаще стали декларировать о якобы угрозе развязывания нового витка глобальной войны. При этом, в качестве импульса к возникновению кризисных сценариев указывается, в частности, возможное столкновение корабля ВМС США с подводной лодкой противника; самолет наблюдения ВВС США сбивается российским истребителем, совершающим "безрассудный маневр, подобный тому, что произошел с MQ-9 Reaper в Черном море"; одна из стран-изгоев проводит испытания баллистической ракеты, которые идут не так, как надо.

В этих условиях, по заключениям в СМИ различных американских военных экспертов, для США сегодня особенно остро встает необходимость в совершенствовании противоракетной обороны. И последняя «операция возмездия» Ирана в отношении Израиля приводится такими экспертами в качестве дополнительного подтверждения актуальности и необходимости улучшения ПРО США.

реклама

Как известно, в 2019 году Пентагон расторг контракт из-за технических проблем с конструкцией перехватчика и размера запрошенных инвестиций в размере 1,2 миллиарда долларов с Boeing на “ kill vehicle” - важнейший компонент системы перехвата баллистических ракет противника, ответственный за выведение из строя летящей боеголовки. В этих условиях для осуществления модернизации системы ПРО у Вашингтона практически осталось лишь два претендента: Lockheed и Northrop Grumman. В 2021 году обе компании получили индивидуальные контракты на разработку своих проектов «перехватчика».

В ноябре 2023 года компания Lockheed Martin заметно продвинулась в своем сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне (MDA) США в отношении обновленного национального перехватчика баллистических ракет большой дальности. Это достижение, известное как KP1 (Knowledge Point 1), было выполнено с опережением графика, что существенно повысило шансы именно Lockheed Martin в победе в тендере на заказ Пентагона по перехватчику следующего поколения.

Поэтому не стала неожиданностью  положительная оценка MDA прогресса  компании Lockheed в разработке ранее заказанного Пентагоном проекта, который включал в себя выполнение контрольных этапов проектирования перехватчика нового поколения и демонстрацию существенных достижений в ключевых технологиях, готовности производства и функциональности программного обеспечения Lockheed.

https://i0.wp.com/theaviationist.com/wp-content/uploads/2024/04/Lockheed_Martin_NGI.jpg?resize=706%2C397&ssl=1

В результате указанного, по последним сообщениям СМИ, стало избрание Пентагоном компании Lockheed Martin в качестве победителя конкурсной гонки в обновлении американской ПРО и в разработке следующего поколения перехватчиков, которые будут защищать Соединенные Штаты от атаки межконтинентальных баллистических ракет. Как указывается, Агентство по противоракетной обороне США планирует заключить крупный контракт именно с Lockheed на сумму 17 миллиардов долларов в ближайшие дни. Этот контракт на разработку перехватчика следующего поколения включает в себя также сеть радаров, противоракетную оборону и сопутствующее оборудование.

Хотя срок действия контракта остается неизвестным, ожидается, исходя из отдельных заявлений Lockheed, что первый перехватчик будет введен в эксплуатацию уже в 2027 финансовом году. В частности, прошла информация, что в настоящее время разрабатывается технология перехватчика следующего поколения, и в мае планируется перейти к этапу разработки продукта, как указано в письменных показаниях, представленных на прошлой неделе генерал-лейтенантом Хитом Коллинзом, главой Агентства по противоракетной обороне.

Сара Ривз, вице-президент в Lockheed Martin, сказала: “На KP1 мы доказали, что достигли уровня зрелости, беспрецедентного на данном этапе программы противоракетной обороны”. С одобрения MDA компания Lockheed Martin приступила к этапу детального проектирования, продолжая тестировать интегрированное аппаратное и программное обеспечение перехватчика нового поколения, его готовность к производственным и летным испытаниям.

В дальнейшем команда Lockheed Martin сосредоточится на достижении критического этапа проверки конструкции в третьем квартале 2025 финансового года, изучая возможности для ускорения графика. В ходе этой критической проверки MDA оценит готовность к летным испытаниям. Ожидается, что первый перехватчик Lockheed Martin поступит на вооружение уже в 2027 финансовом году.

#сша #инновации #lockheed #lockheed martin ngi #про сша
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
4
Сотрудник NVIDIA, проработавший в компании 18 лет, ушёл на пенсию с состоянием в $62 миллиона
14
OpenAI открывает доступ к ChatGPT-4 Turbo всем подписчикам
+
Стали известны новые функции iPhone 16, которые должны сподвигнуть к обновлению смартфона
2
Состоящий только из электронов кристалл Вигнера удалось заснять впервые за 90 лет
2
Новый ЗРК Тор-М2У, использующий технологии ИИ и перехватывающий ракеты HIMARS и «Ольха»
2
Ученые создали материал, который становится прочнее при ударах
1
За последние дни российские войска сумели продвинуться на 1,5 км в окрестностях Часов Яра
+
Начальник войск РЭБ ВС РФ рассказал о скором появлении в зоне СВО первых полностью автономных дронов
+
Процессор в iPhone 17 Pro должен получить большой прирост производительности и автономности
+
Смартфоны Xiaomi Mi 10 начали получать обновление HyperOS
1
Запрет США и Великобритании на импорт цветных металлов из РФ привел к их подорожанию
6
Forbes: Дроны-камикадзе в зоне СВО будут оснащены инструментами автоматического отслеживания целей
3
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
29
Новая «умная» водяная пушка Китая призвана выводить из строя корабли противников
+
В Британии заикнулись о возможной передаче Украине лазерной установки ПВО
2
В круизные лайнеры начали внедрять искусственный интеллект для снижения расходов на их обслуживание
+
Bloomberg: российская нефть везде и торгуется гораздо выше ценового потолка
+
Военно-морские силы Израиля перехватили отправленный из Йемена беспилотник над Красным морем
+
Совфед намерен восстановить производство лифтов в России
3

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
113
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
15
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
16
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
75
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
9
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
76
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
2
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
39
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
39

Сейчас обсуждают

Чато- -Бот
15:01
>Если бы вы 3 года назад купили акции NVIDIA на 20 тысяч долларов, то сегодня могли бы выпучить от их продажи примерно 130 тысяч долларов. Выпучить? Зелобубля, твоим друзявкам-некроинцам хорошо с тоб...
Сотрудник NVIDIA, проработавший в компании 18 лет, ушёл на пенсию с состоянием в $62 миллиона
УдалЁн
14:58
Сейчас также смотрят на частоту в первую очередь, потом на количество потоков.
Core Ultra 9 засветился в тестовом стенде – процессор Intel остался без Hyper-Threading и AVX-512
Максим Пелипенко
14:57
Ух ты опять 60 гц за 100к, зарядка наверно тоже 20w будет
Стали известны новые функции iPhone 16, которые должны сподвигнуть к обновлению смартфона
УдалЁн
14:56
Чушь полная. Вообще не одного верного утверждения.
Core Ultra 9 засветился в тестовом стенде – процессор Intel остался без Hyper-Threading и AVX-512
FelsheR-ZVZVZV
14:55
И среди дешманских плат есть хорошие для своих целей. Дело не в "экономить/не экономить", а банально в сумме которую моешь потратить.
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
УдалЁн
14:54
Ну так "дебилов" действительно очень много, но долю рынка они у Интела отобрать так и не смогли.
Core Ultra 9 засветился в тестовом стенде – процессор Intel остался без Hyper-Threading и AVX-512
УдалЁн
14:53
К врачу сходи.
Core Ultra 9 засветился в тестовом стенде – процессор Intel остался без Hyper-Threading и AVX-512
Apsheronsky tchai
14:49
Ну что, весь ваш амудявый гей-клуб прибежал, перепись дырявых можно считать законченной?
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Никита Бояков
14:49
Больше сосешь ты и твоя 4080s
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Никита Бояков
14:48
Забаньте этого п,едика он уже всех достал
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем