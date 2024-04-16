Пентагон избрал компанию Lockheed Martin в качестве победителя конкурсной гонки в обновлении американской ПРО и в разработке следующего поколения перехватчиков.

Новостные заголовки американских СМИ в последнее время все чаще стали декларировать о якобы угрозе развязывания нового витка глобальной войны. При этом, в качестве импульса к возникновению кризисных сценариев указывается, в частности, возможное столкновение корабля ВМС США с подводной лодкой противника; самолет наблюдения ВВС США сбивается российским истребителем, совершающим "безрассудный маневр, подобный тому, что произошел с MQ-9 Reaper в Черном море"; одна из стран-изгоев проводит испытания баллистической ракеты, которые идут не так, как надо.

В этих условиях, по заключениям в СМИ различных американских военных экспертов, для США сегодня особенно остро встает необходимость в совершенствовании противоракетной обороны. И последняя «операция возмездия» Ирана в отношении Израиля приводится такими экспертами в качестве дополнительного подтверждения актуальности и необходимости улучшения ПРО США.

реклама

Как известно, в 2019 году Пентагон расторг контракт из-за технических проблем с конструкцией перехватчика и размера запрошенных инвестиций в размере 1,2 миллиарда долларов с Boeing на “ kill vehicle” - важнейший компонент системы перехвата баллистических ракет противника, ответственный за выведение из строя летящей боеголовки. В этих условиях для осуществления модернизации системы ПРО у Вашингтона практически осталось лишь два претендента: Lockheed и Northrop Grumman. В 2021 году обе компании получили индивидуальные контракты на разработку своих проектов «перехватчика».

В ноябре 2023 года компания Lockheed Martin заметно продвинулась в своем сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне (MDA) США в отношении обновленного национального перехватчика баллистических ракет большой дальности. Это достижение, известное как KP1 (Knowledge Point 1), было выполнено с опережением графика, что существенно повысило шансы именно Lockheed Martin в победе в тендере на заказ Пентагона по перехватчику следующего поколения.

Поэтому не стала неожиданностью положительная оценка MDA прогресса компании Lockheed в разработке ранее заказанного Пентагоном проекта, который включал в себя выполнение контрольных этапов проектирования перехватчика нового поколения и демонстрацию существенных достижений в ключевых технологиях, готовности производства и функциональности программного обеспечения Lockheed.

В результате указанного, по последним сообщениям СМИ, стало избрание Пентагоном компании Lockheed Martin в качестве победителя конкурсной гонки в обновлении американской ПРО и в разработке следующего поколения перехватчиков, которые будут защищать Соединенные Штаты от атаки межконтинентальных баллистических ракет. Как указывается, Агентство по противоракетной обороне США планирует заключить крупный контракт именно с Lockheed на сумму 17 миллиардов долларов в ближайшие дни. Этот контракт на разработку перехватчика следующего поколения включает в себя также сеть радаров, противоракетную оборону и сопутствующее оборудование.

Хотя срок действия контракта остается неизвестным, ожидается, исходя из отдельных заявлений Lockheed, что первый перехватчик будет введен в эксплуатацию уже в 2027 финансовом году. В частности, прошла информация, что в настоящее время разрабатывается технология перехватчика следующего поколения, и в мае планируется перейти к этапу разработки продукта, как указано в письменных показаниях, представленных на прошлой неделе генерал-лейтенантом Хитом Коллинзом, главой Агентства по противоракетной обороне.

Сара Ривз, вице-президент в Lockheed Martin, сказала: “На KP1 мы доказали, что достигли уровня зрелости, беспрецедентного на данном этапе программы противоракетной обороны”. С одобрения MDA компания Lockheed Martin приступила к этапу детального проектирования, продолжая тестировать интегрированное аппаратное и программное обеспечение перехватчика нового поколения, его готовность к производственным и летным испытаниям.

В дальнейшем команда Lockheed Martin сосредоточится на достижении критического этапа проверки конструкции в третьем квартале 2025 финансового года, изучая возможности для ускорения графика. В ходе этой критической проверки MDA оценит готовность к летным испытаниям. Ожидается, что первый перехватчик Lockheed Martin поступит на вооружение уже в 2027 финансовом году.