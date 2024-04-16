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vizir47
Ученые из Глазго разработали прототип антенны для сетей 6G
Исследователи инженерной школы Джеймса Уотта при Университете Глазго разработали прототип динамической метаповерхностной антенны с цифровым кодированием, обеспечивающей связь в стандарте 6G.

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В связи с внедрением телекоммуникационных технологий пятого поколения в различных частях мира продолжается гонка за разработкой коммуникационных технологий следующего поколения.

Так, исследователи инженерной школы Джеймса Уотта при Университете Глазго разработали прототип динамической метаповерхностной антенны с цифровым кодированием (DMA), управляемой с помощью высокоскоростной программируемой в полевых условиях управляющей матрицы (FPGA). “В последние годы другие исследователи по всему миру демонстрировали DMA в микроволновых диапазонах, но наш прототип продвигает технологию гораздо дальше, в более высокий диапазон миллиметровых волн - 60 ГГц”, - сказал Каммер Х. Аббаси, профессор прикладной электромагнетики и сенсорики в пресс-релизе университета. “ Это делает его потенциально очень ценным шагом на пути к новым вариантам использования технологии 6G и может проложить путь к работе на еще более высоких частотах в терагерцовом диапазоне”.

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The DMA prototype developed by the team

Как указывают исследователи, для создания высокочастотного DMA использовались специально разработанные метаматериалы - инженерные материалы, обладающие особыми свойствами, которых нет в природе. Компоненты из метаматериала могут использовать программное обеспечение для управления электромагнитными волнами и создания антенны с пропускающей волной, которая может работать на высоких частотах.  Тем не менее, используя программирование на FPGA, можно создавать высокоскоростные межсоединения с использованием метаматериалов. При необходимости DMA также может создавать кратные им пучки за считанные наносекунды, чтобы гарантировать, что связь не нарушится.

 Уточняется, что высокочастотная DMA может улучшить распознавание и связь в таких устройствах, как радары высокого разрешения, в автономных транспортных средствах, таких как автомобили или дроны.

Более быстрая передача данных позволяет создавать голографические изображения, передавать изображения людей и объектов по всему миру. В больничных условиях антенна может помочь отслеживать симптомы пациентов и их изменения, что улучшит уход за пациентами.   “Программируемое управление лучом и его формирование могут помочь в получении мелкозернистых голографических изображений на миллиметровых волнах, а также в осуществлении связи нового поколения в ближней зоне, фокусировке луча и беспроводной передаче сведений”, - сказал Масуд Ур Рехман, старший преподаватель Университета Глазго, который принимал участие в этой работе. “6G обладает потенциалом для обеспечения преобразующих преимуществ для всего общества. Наша высокочастотная интеллектуальная и высокоадаптивная конструкция антенны может стать одним из технологических краеугольных камней следующего поколения реконфигурируемых антенн mmWave”, - добавил Реман.

Исследователи намерены работать над дальнейшим совершенствованием конструкции антенны, чтобы обеспечить более универсальную и гибкую работу в соответствии с потребностями потребителей, говорится  в пресс-релизе университета.

Результаты исследования опубликованы  в научном журнале IEEE.

#инновации #технологии 6g #антенна 6g
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