ВМС Великобритании, после успешных испытаний лазерного оружия в уничтожении БПЛА, намеревается начать устанавливать его на своих кораблях с 2027 года.

После недавнего успешного испытания британскими военными лазерного оружия по воздушным целям, Королевский флот, по сообщениям СМИ, намерен ускорить интеграцию лазерного оружия на своих военных кораблях.

Указанные испытания новой системы, получившей название Dragon Fire, прошли в рамках разработанной программы 2017 года, на которую было выделено 100 миллионов фунтов стерлингов, а ее реализация британской Лабораторией оборонной науки и технологий была поручена компаниям MBDA UK, Leonardo UK и QinetiQ.

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Как сообщают британские СМИ, это лазерное оружие мощностью 50 кВт действительно сбивало беспилотники на расстоянии «нескольких километров» во время испытаний, проведенных на Гебридских островах. Хотя Министерство обороны не уточнило дальность действия такого оружия, оно заявило, что Dragon Fire был достаточно точным, чтобы поразить монету в один фунт стерлингов с расстояния в одну милю.

Первоначально Королевский флот планировал установить такое лазерное оружие на борту некоторых своих кораблей к 2032 году, что практически совпадало с первыми поставками для него будущих фрегатов класса "Тип 26" и "Тип 31". В конце концов, согласно заявлению министра обороны Великобритании Гранта Шаппса 12 апреля, Лондон решил ускорить эту программу и начать устанавливать такое оружие на кораблях Королевского флота с 2027 года, то есть на пять лет раньше запланированного срока.

В то же время британский министр подчеркнул, что Dragon Fire дополнит уже находящиеся на вооружении ракетные системы класса "земля-воздух", такие как Sea Ceptor и Sea Viper.

Несмотря на то, что лазерное оружие недорого в использовании, британские эксперты отмечают, что его эффективность зависит от нескольких факторов, в том числе от погоды.

Как указывают обозреватели, Великобритания не единственная, кто инвестирует в эту нишу оружия. Задолго до нее Соединенные Штаты разработали систему противовоздушной обороны малой дальности с направленным маневрированием (M-SHORAD), установленную на бронетранспортере Stryker, и HELIOS (для высокоэнергетического лазера со встроенным оптическим ослепителем и системой наблюдения), предназначенные для ВМС США. Франция также участвует в гонке указанного вооружения со своим устройством Helma-P, Германия - с демонстратором LWD от Rheinmetall, а Израиль - с Iron Beam.