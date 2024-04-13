Илон Маск подтвердил свои амбиции по колонизации Марса и намерение т отправить к Красной планете не менее тысячи кораблей в течение примерно двадцати лет.

Во время своего последнего выступления на стартовой станции Space X в Бока-Чике, штат Техас, Илон Маск подтвердил свои амбиции по колонизации Марса. Достижения компании в области космической техники и прогнозируемое снижение затрат на запуск, по его словам, позволят отправить к Красной планете не менее тысячи кораблей в течение примерно двадцати лет.

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О своих амбициях колонизировать Марс с целью обеспечения долгосрочного выживания человечества Илон Маск, генеральный директор и главный инженер SpaceX, официально объявил еще в 2016 году. Хотя этот проект по-прежнему вызывает сегодня скептицизм, он, похоже, набирает обороты по мере продвижения космических проектов SpaceX. Компания разработала четкий план, позволяющий, по ее словам, обеспечить непрерывность проекта в долгосрочной перспективе. Государственно-частное партнерство будет финансировать ракетные комплексы Starship, а также другое оборудование, необходимое для создания первой марсианской колонии.

"Все текущие программы SpaceX, включая Falcon, Dragon, Starlink и Starship, являются неотъемлемой частью разработки технологий, необходимых для того, чтобы миссии на Марс стали реальностью», - говорится в заявлении компании.

Во время своей последней презентации в Бока-Чике Маск рассказал о прогрессе в области ракет Starship, подчеркнув, насколько горячо он привержен реализации своего проекта. Проводимое сейчас компанией обновление включает «краткосрочные приоритеты для Starship, которые позволят раскрыть способность этих ракет к полному и быстрому многоразовому использованию, что станет основным катализатором трансформации способности человечества отправлять большие объемы полезной нагрузки на орбиту и за ее пределы». Маск утверждает, что в течение примерно двадцати лет на Марсе могут появиться первые колонии. По его словам, это будут не небольшие временные аванпосты, подобные тем, что есть у НАСА на Луне, а настоящий небольшой постоянный город с населением около 1 миллиона человек.

Согласно заявлениям Маска, определенные успехи на этом направлении можно будет ожидать после запланированного на май этого года запуска новой специализированной платформы под названием Mechazilla с гигантскими роботизированными манипуляторами. Маск объявил, что в саму конструкцию ракеты будут внесены дополнительные изменения: тяговооруженность двигателей Raptors будет увеличена до 300 тонн с нынешних 280 тонн. Кроме того, Space X планирует увеличить длину ракеты Starship на 10 метров, что позволит перевозить большие грузы массой до 200 тонн. По словам Маск, это позволит значительно сэкономить в реализации этого проекта. Рассматривая возможность создания специализированных ракет для вывода на околоземную орбиту для Луны и для Марса, Маск указал, что они будут спроектированы так, чтобы их можно было легко разбирать и поставлять таким образом строительные материалы для марсианских колоний.

С другой стороны, он предусматривает, что первый конвой космических кораблей соберется и заправится на околоземной орбите в ожидании подходящего момента для начала полета на Марс. Это окно происходит каждые 26 месяцев, что потребует 10 запусков в день для пополнения первого парка из 1000 ракет. Затем он также рассматривает возможность строительства заводов по переработке топлива и создания атомных электростанций.

Однако некоторые эксперты по-прежнему скептически относятся к тому, что проект такого масштаба может быть реализован всего за два десятилетия. Остается много неопределенностей, в частности, в отношении его финансирования, не говоря уже о том, что оно в основном касается транспортировки на Марс и недостаточного количества этапов установки на месте. Некоторые также выступают против проекта из-за многих местных опасностей, таких как отсутствие защитной магнитосферы. Были также подняты вопросы, касающиеся решения проблем на Земле до рассмотрения возможности колонизации другой планеты.