Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
В Европе наблюдается тенденция строительства подземных бункеров и бомбоубежищ
После заявлений французского президента Макрона об отправке войск в Украину, на Западе проявилась новая тенденция – строительство подземных бункеров и бомбоубежищ на случай, если разразится третья мировая война.

реклама

Разжигание отдельными западными политиками антироссийской истерии и призывы к вооруженному противостоянию России, особенно после заявлений французского президента Макрона об отправке войск на Украину в конце февраля, породили на Западе новую тенденцию – строительства подземных бункеров и бомбоубежищ на случай, если разразится третья мировая война.

реклама

Как заявил  на днях Энцо Петроне – управляющий французско-швейцарской компанией Amesis Building International Protect, занимающейся  строительством подземных бункеров, указанный ажиотаж значительно взвинтил в последнее время на Западе цены на подобные сооружения. Так, если до начала СВО в Украине строительство небольшого подземного бункера стоило порядка 86 000 евро, то сегодня за такое сооружение запрашивают строители не менее 120 000 евро.

Как объясняет Энцо Петроне, такое небольшое бомбоубежище - это, как минимум, куб из железобетона с жилым помещением, шлюзом и аварийным выходом, подключенным к водопроводным и электрическим сетям города. Его компания, в частности, предлагает различные проекты, сертифицированы по стандарту nrbc-E (ядерные, радиологические, биологические, химические и взрывоопасные). Базовый бункер, рассчитанный на размещение до шести человек, имеет площадь 14 квадратных метров, но все зависит от выдвигаемой заказчиком желаемой степени защиты и продолжительности автономной работы. Кто-то хочет защитить себя на несколько часов после взрыва, преднамеренного или случайного, А некоторые, например, надеются пережить заражение в течение нескольких недель или даже месяцев, тогда в таком бомбоубежище необходимо предусмотреть значительный запас воды и мощный генератор, что повышает стоимость строительства такого объекта.

К строительству бункеров сегодня активно потянулись не только частные лица, но и многие государства. Так, министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин на днях сообщил  СМИ, что правительство этого королевства объявило о выделении 33 миллионов евро на укрепление своих противоатомных убежищ, служб экстренной помощи и гражданской обороны, указав, что "страна должна готовиться к войне". Как заявил на пресс-конференции Карл-Оскар Болин, Швеция, вступившая в НАТО в начале марта, инвестирует средства на модернизацию убежищ от радиоактивных осадков, системы водоснабжения и транспортной инфраструктуры. При этом, заявления министра на оборонном симпозиуме в январе, что «в Швеции может начаться война», вызвали споры и его критику в шведском обществе.

Заявления Швеции мало чем отличаются от недавнего выступления мэра Варшавы: либерал Рафал Тшасковски объявил о программе, направленной на восстановление возможностей защиты населения столицы. Его программа "Варшава защищает" требует инвестирования более 27 миллионов евро в создание или реконструкцию бомбоубежищ, например, в метро, с жилыми помещениями, гарантированным электро и водоснабжением. Он также предусматривает проведение учений по чрезвычайным ситуациям для варшавян.

Из-за раздуваемого в Европе страха войны, строительство противоатомных укрытий снова входит в моду и в Швейцарии. Строительство укрытий от радиоактивных осадков являются обязательными для Швейцарии с 1960-х годов. Хотя до сих пор ими пренебрегали в достаточной степени, обострение вооруженного конфликта в Украине и потенциальная перспектива применения ядерного оружия побудили швейцарцев пересмотреть подход к строительству и использованию бомбоубежищ. Сегодня в стране их насчитывается 365 000, что считается достаточным для размещения всего населения в случае бомбардировки. Однако за последние мирные десятилетия  их использование во многих жилых домах швейцарцев ограничилось лишь как подсобное складское помещения для проживающих в доме семей. Ремонт такого типа убежищ обходится дорого, особенно если его не обслуживали регулярно, и исчисляется для каждого жилого здания в несколько тысяч евро. Поэтому развитие ситуации в Украине и в мире в целом послужили сегодня напоминанием швейцарцам о предназначении бомбоубежищ, которые до сих пор больше привыкли использовать их в качестве... винного погреба.

#русофобия #бункер #бомбоубежище
+
Написать комментарий (0)
ВСУ получат специальные подземные металлические бункеры для укрепления линии обороны
Киргизкая активистка предложила выставить счет России за руссификацию и голодомор
Медведев: Россия смогла не допустить массового отъезда ученых, но за ситуацией нужно следить
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
21
Искусственный интеллект начинает влиять на рабочие места в сфере образования
+
Россия планирует разработать новый истребитель на базе самолетов МиГ-23 и МиГ-27
3
Обновление Google Фото: новая функция для очистки места в памяти
3
Samsung может выпустить обновление One UI 6.1 для более старых телефонов на следующей неделе
3
На российском заводе начали собирать авиадвигатели с помощью очков дополненной реальности
1
Связанная с Telegram криптовалюта Toncoin по темпам роста не уступает биткоину
4
К 2030 году дата-центры и ИИ будут потреблять до 25% всей электроэнергии Соединённых Штатов
+
В Великобритании пользователь Reddit заказал в интернет-магазине RTX 4070 ti, а получил RTX 3050
2
Разработка неофициального ремастера GTA Vice City на основе GTA IV переходит к завершающему этапу
2
Обновлённый электромобиль Mercedes-Benz EQS научился отключать переднюю ось для экономии заряда
+
Intel прекратит выпуск коробочных процессоров Сore 13-го поколения с разблокированным множителем
1
Исследователи обнаружили первый вирус, полностью сгенерированный искусственным интеллектом
+
Большинство поляков выступают против отправки западных войск на Украину
+
Исследование Cloudflare показало ощутимое влияние недавнего солнечного затмения на интернет-трафик
+
Подтверждены размер батареи, скорость зарядки и оценка в AnTuTu смартфонов iQOO серии Z
+
На заводе "Вымпел" стартовало строительство корабля "Владимир Пялов" для российского флота
+
AMD выпустила процессоры Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F
3
Foxconn позаимствует у Huawei структуру управления со сменными генеральными директорами
+
Ноутбуки с технологией SINA используются секретными службами для безопасности данных
+

Популярные статьи

Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
8
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
152
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
83
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
9
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
20
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
134
На фоне роста напряженности с Китаем Япония представила модернизированный авианосец "Кага"
16
О том как Арабские Эмираты из пустыни создали богатую страну
4
Список технологических компаний и брендов, заслуживших у меня доверие
126
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
28

Сейчас обсуждают

IO_OI
20:51
13 е поколение массово показывает нестабильность в играх. Несут их назад или снижают частоту. Загуглите кто не верит. Через год понесут 14 е поколение, когда деграднет кристалл. Против физики не попре...
Intel прекращает выпуск процессоров Core Raptor Lake 13-го поколения
Фартовый
20:51
Сначала назови фамилию, и посмотришь что я скажу. Возможно тебе понравится.
О том, как мировая экономика пытается решить свою собственную "задачу трех тел"
Мегавольт
20:49
накинули сотку мегагерц и бац 14е поколение. А мужики то не знают про 12400ф.
Intel прекращает выпуск процессоров Core Raptor Lake 13-го поколения
REY_B_
20:48
Вообще-то это нормальный уровень студента-энтузиаста, курса так второго. Т.е. берёшь САПР, хоть от того же ARM, и собираешь нужный процессор как из кубиков. - Заказные чипы в большинстве случаев так и...
Студент без опыта за две недели создал с нуля полноценный процессор
REY_B_
20:45
Какая разница.. Ажиотаж пройдёт, и всё порешает Рынок на основе баланса спроса и предложения. З.Ы. "Ажиотаж", это биржевой термин. Означающий то же, что и "биржевой пузырь".
Аналитики предрекают повышение цен на ПК из-за внедрения ИИ и сообщают о росте продаж в 2024 году
REY_B_
20:40
Зачем? Могу назвать фамилию, но ты тут же скажешь "Это не он, он святой меценат"
О том, как мировая экономика пытается решить свою собственную "задачу трех тел"
zvezdodinka
20:32
да нет примерно знают))) наблюдая за подобными звездными системами...
Учёные рассказали, когда Солнце поглотит Землю и превратится в белого карлика
Антон Тутынин
20:30
Не могу себе даже представить, как будет развиваться сценарий и что из себя представит само действо
Завершились съемки фильма Minecraft с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа в главных ролях
A_K_
20:25
А что на это скажут плоскоземельщики?
Учёные рассказали, когда Солнце поглотит Землю и превратится в белого карлика
cibershot
20:19
Уже бывшие сотрудники говорят что Windows 11 тормозное поделие. Чем индусы заняты?
Бывший сотрудник Microsoft выступил с критикой в отношении быстродействия Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем