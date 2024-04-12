После заявлений французского президента Макрона об отправке войск в Украину, на Западе проявилась новая тенденция – строительство подземных бункеров и бомбоубежищ на случай, если разразится третья мировая война.

Разжигание отдельными западными политиками антироссийской истерии и призывы к вооруженному противостоянию России, особенно после заявлений французского президента Макрона об отправке войск на Украину в конце февраля, породили на Западе новую тенденцию – строительства подземных бункеров и бомбоубежищ на случай, если разразится третья мировая война.

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Как заявил на днях Энцо Петроне – управляющий французско-швейцарской компанией Amesis Building International Protect, занимающейся строительством подземных бункеров, указанный ажиотаж значительно взвинтил в последнее время на Западе цены на подобные сооружения. Так, если до начала СВО в Украине строительство небольшого подземного бункера стоило порядка 86 000 евро, то сегодня за такое сооружение запрашивают строители не менее 120 000 евро.

Как объясняет Энцо Петроне, такое небольшое бомбоубежище - это, как минимум, куб из железобетона с жилым помещением, шлюзом и аварийным выходом, подключенным к водопроводным и электрическим сетям города. Его компания, в частности, предлагает различные проекты, сертифицированы по стандарту nrbc-E (ядерные, радиологические, биологические, химические и взрывоопасные). Базовый бункер, рассчитанный на размещение до шести человек, имеет площадь 14 квадратных метров, но все зависит от выдвигаемой заказчиком желаемой степени защиты и продолжительности автономной работы. Кто-то хочет защитить себя на несколько часов после взрыва, преднамеренного или случайного, А некоторые, например, надеются пережить заражение в течение нескольких недель или даже месяцев, тогда в таком бомбоубежище необходимо предусмотреть значительный запас воды и мощный генератор, что повышает стоимость строительства такого объекта.

К строительству бункеров сегодня активно потянулись не только частные лица, но и многие государства. Так, министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин на днях сообщил СМИ, что правительство этого королевства объявило о выделении 33 миллионов евро на укрепление своих противоатомных убежищ, служб экстренной помощи и гражданской обороны, указав, что "страна должна готовиться к войне". Как заявил на пресс-конференции Карл-Оскар Болин, Швеция, вступившая в НАТО в начале марта, инвестирует средства на модернизацию убежищ от радиоактивных осадков, системы водоснабжения и транспортной инфраструктуры. При этом, заявления министра на оборонном симпозиуме в январе, что «в Швеции может начаться война», вызвали споры и его критику в шведском обществе.

Заявления Швеции мало чем отличаются от недавнего выступления мэра Варшавы: либерал Рафал Тшасковски объявил о программе, направленной на восстановление возможностей защиты населения столицы. Его программа "Варшава защищает" требует инвестирования более 27 миллионов евро в создание или реконструкцию бомбоубежищ, например, в метро, с жилыми помещениями, гарантированным электро и водоснабжением. Он также предусматривает проведение учений по чрезвычайным ситуациям для варшавян.

Из-за раздуваемого в Европе страха войны, строительство противоатомных укрытий снова входит в моду и в Швейцарии. Строительство укрытий от радиоактивных осадков являются обязательными для Швейцарии с 1960-х годов. Хотя до сих пор ими пренебрегали в достаточной степени, обострение вооруженного конфликта в Украине и потенциальная перспектива применения ядерного оружия побудили швейцарцев пересмотреть подход к строительству и использованию бомбоубежищ. Сегодня в стране их насчитывается 365 000, что считается достаточным для размещения всего населения в случае бомбардировки. Однако за последние мирные десятилетия их использование во многих жилых домах швейцарцев ограничилось лишь как подсобное складское помещения для проживающих в доме семей. Ремонт такого типа убежищ обходится дорого, особенно если его не обслуживали регулярно, и исчисляется для каждого жилого здания в несколько тысяч евро. Поэтому развитие ситуации в Украине и в мире в целом послужили сегодня напоминанием швейцарцам о предназначении бомбоубежищ, которые до сих пор больше привыкли использовать их в качестве... винного погреба.