В рамках совершенствования борьбы с организованной преступностью в Европе, Европол опубликовал каталог преступных европейских формирований, занимающихся в том числе торговлей наркотиками и людьми.

В плане придания дополнительного импульса организации борьбы с многочисленными криминальными структурами, обосновавшимися в последнее время в Европе, Европол опубликовал подробный доклад по этому вопросу, создав своего рода «сводный каталог» таких преступных европейских формирований, занимающихся в том числе торговлей наркотиками и людьми.

Указанный аналитический материал показывает, что большинство из 821 преступной группировки, состоящей из более чем 25 000 членов из 112 различных национальностей, преимущественно «специализируется» на незаконном обороте наркотиков.

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Эти данные, впервые объединенные в общую карту для 27 государств-членов ЕС и 17 других ассоциированных стран, будет интенсивно использоваться полицейскими и судебными службами, заверила директор Европола Катрин Де Болле.

Как подчеркнула Катрин Де Болле, расследования и операции теперь смогут более эффективно сосредотачиваться на наиболее опасных преступных сетях и затронутых лицах, исходя из этого ликвидировать всю сеть. Отмывание денег и незаконный оборот оружия также будут лучше изучены благодаря улучшению трансграничного сотрудничества. На европейском уровне половина выявленных сетей занимается незаконным оборотом наркотиков, многие из которых являются поликриминальными. Далее следуют мошенничество (125 сетей), организованные кражи (63), незаконный ввоз мигрантов (48) и т. д.

Как указывается Европолом, чаще всего такие криминальные группировки локализованы в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Испании. Дубай, со своей стороны, является «удаленным координационным центром», где проживают высокопоставленные члены банд», чтобы избежать обнаружения европейскими правоохранительными органами.

По словам министра внутренних дел Бельгии Аннели Верлинден, более ста преступных формирований из указанных Европолом 821 участников трансграничной сети, действуют в Бельгии. Одной из особенностей преступных сетей, действующих в Бельгии, является их многонациональность. В основном это граждане Бельгии и Нидерландов, но также албанцы или выходцы из других стран Западных Балкан, Турции, Марокко и т. д.

Согласно утверждениям директора Европола Катрин Де Болле на пресс-конференции в Брюсселе в марте 2024 года, организованная преступность в Бельгии проявляется в основном в незаконном обороте наркотиков – кокаина, синтетических наркотиков и т. д. – но также и в незаконном ввозе мигрантов в Соединенное Королевство, а также в контрабанде, например, сигарет. Торговля людьми и серые браки также являются частью деятельности сетей, зарегистрированных в стране. Соседние государства также предупредили Бельгию о деятельности на ее территории преступных сетей, практикующих вымогательство и шантаж в отношении предприятий или небольших магазинов, особенно тех, у которых есть наличные деньги, таких как рестораны или ночные магазины.

По данным Европола, около 86 % этих преступных групп используют «легальные коммерческие структуры» в качестве средства отмывания денег. На этом уровне они часто отдают предпочтение строительству и недвижимости, а также гостиничному бизнесу и логистике. Чтобы добиться этого, такие преступные формирования без колебаний обращаются за помощью к юристам или финансовым экспертам, которые иногда не знают о «преступном происхождении активов».

Анализ Европейского полицейского агентства показывает, что ночные клубы часто связаны с незаконным оборотом наркотиков, вымогательством и рэкетом, а также с торговлей людьми и оружием. Сектор логистики в значительной степени подвержен коррупции. Работники частного сектора, по заключению Европола, «регулярно подвергаются преследованиям, особенно при работе в крупных европейских портах, поскольку они могут облегчить неограниченный доступ к портам и портовым системам».

Как подчеркивается в докладе Европола, криминальные формирования, названные «самыми опасными» в Европе, в большинстве своем существуют уже много лет: треть из них действует уже более десяти лет, а некоторым удалось продолжить свою деятельность из тюрьмы. Комментируя указанный доклад Европола, европейские СМИ указывают, что многие из названных криминальных структур уже находятся под наблюдением полиции, но Европол, тем не менее, призывает «сосредоточить внимание правоохранительных органов на этих бандах, чтобы дать им согласованный, устойчивый и многосторонний ответ».