Соединенные Штаты впервые почти за последние четыре десятилетия решили разместить пусковые установки своих ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно сообщениям информационных агентств, впервые почти за четыре десятилетия США разместят пусковые установки для своих ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе генерал Чарльз Флинн во время своего визита в Южную Корею заявил агентству Yonhap News, что Вашингтон развернет к концу 2024 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетно-зенитную установку Typhon, которая будет способна запускать ракеты Standard Missile 6 (SM-6) и "Томагавк" морского базирования. Как следует из сообщений СМИ, США разместят эту свою самую современную ракетную систему Typhon для противодействия Китаю.

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Известно, что Пентагон получил первые прототипы Typhon от Lockheed Martin в ноябре 2022 года. Система хорошо зарекомендовала себя во время испытательных стрельб в пустынях США.

Гаррен Маллой, профессор международных отношений японского университета Дайто Бунка и специалист по военным вопросам, считает, что США планируют провести испытания своей новой ракетной системы, чтобы увидеть, “как она будет работать в более сложных условиях, и начать подготовку подразделений, которые будут ее эксплуатировать”. “Имеющиеся данные о Typhon ограничены, и я ожидаю, что это является частью продолжающегося процесса разработки, чтобы получить представление о том, как он работает”, - сказал Маллой американским журналистам. Он добавил, что РЗУ Typhon, также известная как Mid-Range Capability, предназначена для противодействия в том числе и гиперзвуковым ракетам.

Разработанная для противовоздушной борьбы с баллистическими ракетами большой дальности, SM-6 является новейшей ракетой-перехватчиком ВМС США. Утверждается, что радиус действия снаряда составляет более 240 км. SM-6 оснащен активной системой радиолокационного самонаведения, которая помогает снаряду самостоятельно отслеживать и находить свою цель.

Ракета "Томагавк", способна преодолевать расстояние до 1725 миль, представляет собой дозвуковую крылатую ракету большой дальности с реактивным двигателем.

Министерство иностранных дел Китая уже выступило против планов Соединенных Штатов. “Мы решительно выступаем против размещения США баллистических ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и усиления передового развертывания у границ Китая в целях получения одностороннего военного преимущества. Мы призываем США искренне уважать интересы безопасности других стран и прекратить подрывать мир и стабильность в регионе”. Министерство заявило, что Китай привержен мирному развитию и национальной оборонной политике, которая носит оборонительный характер. “Мы не заинтересованы в соперничестве с какой-либо страной в военной мощи”, указывается в заявлении МИД КНР.

Как отмечают западные аналитики, впервые после окончания холодной войны США разместят пусковые установки для своих ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 1987 году США и Советский Союз подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно договору, обе страны согласились ликвидировать ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности с дальностью действия от 500 до 5500 км. Но в 2019 году США в одностороннем порядке вышли из договора о РСМД.