Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
США развернут наземные пусковые установки в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю
Соединенные Штаты впервые почти за последние четыре десятилетия решили разместить пусковые установки своих ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

реклама

Согласно сообщениям информационных агентств, впервые почти за четыре десятилетия США разместят пусковые установки для своих ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе генерал Чарльз Флинн во время своего визита в Южную Корею заявил  агентству Yonhap News, что Вашингтон развернет к концу 2024 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетно-зенитную установку Typhon, которая будет способна запускать ракеты Standard Missile 6 (SM-6) и "Томагавк" морского базирования. Как следует из сообщений СМИ, США разместят эту свою самую современную ракетную систему Typhon для противодействия Китаю.

реклама

Gen. Charles A. Flynn (R), commander of the U.S. Army Pacific, and Defense Minister Shin Won-sik pose for a photo after Flynn received a state medal from the South Korean government for his contributions to the bilateral alliance at the defense ministry's headquarters in central Seoul on April 4, 2024, in this photo provided by the defense ministry. (PHOTO NOT FOR SALE) (Yonhap)

Известно, что Пентагон получил первые прототипы Typhon от Lockheed Martin в ноябре 2022 года. Система хорошо зарекомендовала себя во время испытательных стрельб в пустынях США.

Гаррен Маллой, профессор международных отношений японского университета Дайто Бунка и специалист по военным вопросам, считает, что США планируют провести испытания своей новой ракетной системы, чтобы увидеть, “как она будет работать в более сложных условиях, и начать подготовку подразделений, которые будут ее эксплуатировать”. “Имеющиеся данные о Typhon ограничены, и я ожидаю, что это является частью продолжающегося процесса разработки, чтобы получить представление о том, как он работает”, - сказал Маллой американским журналистам. Он добавил, что РЗУ Typhon, также известная как Mid-Range Capability, предназначена для противодействия в том числе и гиперзвуковым ракетам.

Разработанная для противовоздушной борьбы с баллистическими ракетами большой дальности, SM-6 является новейшей ракетой-перехватчиком ВМС США. Утверждается, что радиус действия снаряда составляет более 240 км. SM-6 оснащен активной системой радиолокационного самонаведения, которая помогает снаряду самостоятельно отслеживать и находить свою цель.

Ракета "Томагавк", способна преодолевать расстояние до 1725 миль, представляет собой дозвуковую крылатую ракету большой дальности с реактивным двигателем.

Министерство иностранных дел Китая уже выступило против планов Соединенных Штатов. “Мы решительно выступаем против размещения США баллистических ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и усиления передового развертывания у границ Китая в целях получения одностороннего военного преимущества. Мы призываем США искренне уважать интересы безопасности других стран и прекратить подрывать мир и стабильность в регионе”. Министерство заявило, что Китай привержен мирному развитию и национальной оборонной политике, которая носит оборонительный характер. “Мы не заинтересованы в соперничестве с какой-либо страной в военной мощи”, указывается в заявлении МИД КНР.

 Как отмечают западные аналитики, впервые после окончания холодной войны США разместят пусковые установки для своих ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 1987 году США и Советский Союз подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно договору, обе страны согласились ликвидировать ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности с дальностью действия от 500 до 5500 км. Но в 2019 году США в одностороннем порядке вышли из договора о РСМД. 

#сша #&quot; typhon&quot; #рсмд
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
10
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
5
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
1
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
+
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
+
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
3
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
4
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
17
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
Илон Маск назвал нехватку чипов NVIDIA одним из препятствий для появления более совершенного искусственного интеллекта
+
В России восстанавливают завод ТагАЗ с вековой историей
2

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
107
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
67
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
21
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
46
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
121
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
33
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
157
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7

Сейчас обсуждают

Илья Коваленко
01:50
К успеху парень шёл
Bild: Реальная помощь Украине от Германии в 2,5 раза меньше, чем говорят власти страны
Garik Saven
01:36
Яйца нашлись, порох потеряли.Порох нашелся, но совесть потеряна навсегда. Быз нЕсс и ничего личного. КапитализИм - патриотизим да и только.
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
Red Red
01:33
Опять пиздишь давай тайм лог и чтобы было по 2часа, , Вот ты чмошник, ни одного слова правды, что понятно точно, ты нацик, презирающий всех, ты жлобяра экономящий на своих детях , вместо того чтобы ...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Фартовый
01:33
ничего не понял "Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину" далее читаем "Две крупные американские базы, одна в Польше, другая в Румынии, могут стать плацдармом дл...
WS: Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину
Red Red
01:25
Наше Красногвардейское, нечисти и петлюре Скрипач не нужен
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Workshop
01:24
Так она и так идёт под 100 кадров. В чём достижение? Но игра реально очень красивая. Трудно с ходу назвать что-то лучше.
Энтузиаст показал, как выглядит Horizon Forbidden West в 4K и 80 fps на RTX 4080 Super
ev_rus
01:24
В прошлой теме просмотри свои посты, 7900 и лучи, сколько раз и с какой частотой ты на жердочку запрыгивал кудахтал. А потом сюда:
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
01:21
Мыльный, мылься сюда:
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
01:16
Все перечислил что сам делаешь! Всем не видится а тебе видится, креститься нужно если кажется, нехер навязывать свою правду... Тебе дофига народу про это сказали, говном там забрызгал все что только...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
01:08
Ответы) Сам хоть один ответ предъяви, как и из твоей компашки десяти-ботовых. Успорять, что у кого то мониторы мылят (хотя по характеристикам, размеру-разрешению, они не могут этого делать никак, если...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем