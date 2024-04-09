Northrop Grumman приступила к реализации проекта нового класса подводных беспилотников Manta Ray, способных перемещаться на значительные расстояния с большой полезной нагрузкой.

В американских СМИ появилось первое изображение полноразмерного прототипа Manta Ray, нового класса беспилотных подводных аппаратов (UUV), собранного на заводе Northrop Grumman в Аннаполисе. Новый класс UUV получил свое название в честь крупной “крылатой” рыбы-ската, часто встречающейся в тропических водах.

По сообщениям компании Northrop Grumman, Manta Ray - это “сверхбольшой планер, который будет выполнять длительные подводные перемещения на большие расстояния и со значительной полезной нагрузкой, не требуя присутствия людей на месте”.

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Стало известно, что Manta Ray был создан в рамках программы Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA). В 2021 году Northrop Grumman получила контракт на 2-ю фазу для продолжения программы Manta Ray, которая началась в 2020 году. В рамках второго этапа задействованы два основных подрядчика, Northrop Grumman - Systems Corporation и Martin Defense Group.

Согласно статье Кайла Вернера, руководителя программы TTO (Tactical Technology Office), опубликованной на странице программы Manta Ray на веб-сайте DARPA: «беспилотные подводные аппараты (UUV), которые работают в течение длительного времени без необходимости в материально-технической поддержке или техническом обслуживании в присутствии человека, обладают потенциалом для непрерывной работы в морских условиях. Такие системы могут обеспечить традиционным судам большую свободу действий и при этом снизить нагрузку на порты обслуживания».

Как указывается на веб-сайте DARPA, в случае успеха, этот новый класс беспилотных подводных аппаратов позволит военным кораблям увеличить свои возможности, останется независимым от обслуживаемых судов и портов. В рамках программы Manta Ray планируется развитие ключевых технологий, которые будут полезны для будущих разработок беспилотных подводных аппаратов. В частности, новые методы управления энергопотреблением для UUV-операций и подводные методы пополнения энергии на эксплуатационно значимых глубинах. В таких UUV будут использоваться маломощные, но высокоэффективные подводные двигательные установки, новые средства подводного обнаружения и классификации опасностей или противодействия угрозам обнаружения, новые подходы к уменьшению биообрастания, коррозии и другой деградации материалов при выполнении длительных подводных миссий.

«Manta Ray обеспечит возможность доставки полезной нагрузки в море, что делает его важнейшим компонентом подводной войны и концепции Министерства обороны по объединенному командованию и контролю на всей территории (JADC2)», - отметил Алан Литл, вице-президент по стратегии и решениям для миссий Northrop Grumman, в своем публичном заявлении. Manta Ray также сможет закрепляться на морском дне в режиме пониженной мощности, получая энергию из окружающей среды.