Космические силы США приступили к разработке и созданию космического аппарата-заправщика для поддержания эксплуатационных возможностей правительственных спутников после израсходования топлива.

В настоящее время на орбите Земли вращается 9 707 спутников. Многие из них часто превращаются в космический мусор, когда у них заканчивается топливо. Несмотря на то, что они находятся в хорошем состоянии, они становятся неэффективными в качестве средств космического базирования.

Для решения этой задачи Космические силы США (USSF) в январе выделили 25,5 миллионов долларов поставщику орбитальных услуг Astroscale U.S. на разработку космического аппарата-заправщика для поддержания эксплуатационных возможностей правительственных спутников после израсходования топлива.

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Создание и поставка космического аппарата-заправщика APS-R компанией Astroscale U.S. запланирована на 2026 год. По словам управляющего директора Astroscale U.S. Рона Лопеса, “космическая отрасль находится на пороге топливной технологической революции. Это новшество в обслуживании на орбите в конечном итоге расширит дальность действия и мобильность спутников на орбите, что позволит USSF более эффективно использовать свои оперативные ресурсы”.

Лопес считает, что APS-R открывает путь к переосмыслению методов проектирования и эксплуатации спутников, что знаменует собой значительный скачок вперед в области возможностей и устойчивости спутников на орбите. APS-R будет перевозить и перекачивать гидразин на космические аппараты клиентов, обеспечивая тем самым бесперебойную работу этого космического арсенала USSF. Разработанный в соответствии со стандартными размерами спутников класса ESPA, он будет похож на бензонасос и предназначен для многократных дозаправок на геостационарной орбите. “APS-R - это не просто продление срока службы спутников. Это расширение возможностей того, чего мы можем достичь в космосе, продвижение космической отрасли в новую эру инноваций и исследований”, - добавил Лопес.

Кроме того, компания Astroscale U.S. поручила Юго-Западному исследовательскому институту (SwRI) построить шину APS-R на своем космическом комплексе Space System площадью 74 000 квадратных футов в Сан-Антонио, штат Техас. Это предприятие специально будет спроектировано для быстрого обслуживания клиентов, которым потребуются услуги по проектированию, сборке и испытаниям космических аппаратов, с особым упором на малые спутники.

“Нехватка топлива является распространенной проблемой для космических аппаратов, находящихся на околоземной орбите. Заправочный аппарат может продлить эти полеты, и мы можем увеличить срок службы космических аппаратов, которые уже находятся на орбите”, - сказал Стив Томпсон, системный инженер проекта SwRI.