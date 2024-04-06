Группа исследователей под руководством Вашингтонского университета провела в заливе Сан-Франциско эксперименты по искусственному влиянию на способность облаков отражать солнечные лучи.

Повышение температуры на Земле подтолкнуло ученых к изучению различных альтернативных вариантов защиты от солнечного тепла. Так, недавно американские исследователи провели первое испытание технологии «осветления облаков», которая отражает солнечный свет и может временно охладить планету. Этот инновационный геоинженерный метод метод получил название "осветление морских облаков", и он может позволить облакам над океаном отражать больше солнечных лучей обратно в космос.

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Группа исследователей под руководством Вашингтонского университета провела такие эксперименты, чтобы оценить эффективность своей технологии в районе залива Сан-Франциско. Команда тестирует этот метод, чтобы намеренно усилить это природное явление, эффективно отводя больше солнечного света от нашей планеты.

Чтобы повысить яркость или отражательную способность облаков, ученые поместили частицы морской соли (аэрозоли) в низко расположенные облака над океаном. Команда использовала специальный распылитель на палубе авианосца Hornet для распыления микроскопических частиц морской соли в воздух. Согласно сообщению New York Times, команда также оценила способность созданной аппаратуры равномерно распылять в воздух солевые аэрозоли нужного размера.

Как отмечают исследователи, правильный размер капель аэрозоля имеет решающее значение для достижения соответствующей отражательной способности облаков. Более мелкие капли способствуют лучшей отражательной способности, но более крупные капли могут привести к меньшему отражению солнечных лучей.

Хотя «осветление морских облаков» оценивается исследователями как многообещающее, оно не лишено проблем и опасностей. Некоторые ученые весьма скептически относятся к этому процессу, особенно если он применяется в более крупном планетарном масштабе. По их мнению, такой геоинженерный подход потенциально может влиять на планетарные климатические условия, включая изменения в циркуляции океана и характере выпадения осадков.

Команда, проводившая тестирование этого метода, заявила, что они изучают “потенциальные побочные эффекты” этого метода. Сара Доэрти, ученый-атмосферист и директор университетской программы по осветлению морских облаков, отметила, что жизненно важно изучить и протестировать возможность применения таких технологий вмешательства, “на случай, если они понадобятся обществу”. “Цель программы исследований — понять, возможно ли вообще предсказуемо и надежно осветлить низкие морские облака, и если да, то как это повлияет на температуру, количество осадков и климат в разных регионах земного шара как на глобальном, так и на местном уровнях, а также на любые другие возможные побочные эффекты”, - говорит Сара Доэрти.

Тем не менее, по мнению многих экспертов, лучший способ смягчить последствия повышения температуры - это прекратить использование ископаемого топлива (особенно угля), которое выбрасывает в атмосферу газы, согревающие планету. По их убеждению, именно такая политика позволит ограничить повышение глобальной температуры на Земле до разумно безопасного уровня.