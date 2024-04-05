Великобритания к 2050 году намеревается вырабатывать четверть электроэнергии за счет атомной энергетики. В этой связи она начала развертывание своих малых модульных реакторов Xe-100 (SMR) на территории страны.

Британская компания X-Energy UK Holdings Ltd (дочерняя компания X-Energy) получила финансирование в размере 3,34 млн фунтов стерлингов (4,23 млн долларов США) для реализации планов по развертыванию своих малых модульных реакторов Xe-100 (SMR) на территории Великобритании. Часть плана предусматривает, что 80 % стоимости проектов Xe-100 будет передаваться подрядчикам и поставщикам из Великобритании.

реклама

Как отмечают британские СМИ, правительство королевства впервые выделило финансирование на разработку передовой технологии модульных реакторов для последующей коммерциализации исследований и развития этого бизнеса. “Мы поддерживаем инновации в атомной энергетике – от строительства более совершенных крупномасштабных электростанций до внедрения новых передовых технологий - для достижения наших целей, когда к 2050 году четверть нашей электроэнергии будет вырабатываться за счет атомной энергетики”, – заявил министр по атомной энергии и возобновляемым источникам энергии Эндрю Боуи.

Xe-100 - это усовершенствованная конструкция реактора четвертого поколения, разработанная компанией X-Energy. Она основана на многолетних исследованиях, разработке и эксплуатации высокотемпературных реакторов с газовым охлаждением (HTGR). Эти реакторы рассчитаны на работу в качестве четырехкомпонентной электростанции мощностью 320 МВт или в виде блоков мощностью 80 МВт.

Энергетический блок спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать надежное электроснабжение в масштабах всей сети в зависимости от нагрузки и при этом легко интегрируется с возобновляемыми источниками энергии. Обладая тепловой мощностью 200 МВт и производя пар температурой 565 °C, Xe-100 также может использоваться для питания других отраслей промышленности, включая горнодобывающую и тяжелую.

X-Energy в партнерстве с Cavendish, дочерней компанией Babcock International, предложила также построить 12-реакторную установку на площадке в Хартлпуле в Тиссайде, северо-восточная Англия. Цель состоит в том, чтобы станция была готова и введена в эксплуатацию к началу 2030-х годов.

“Парк Xe-100 может дополнить возобновляемые источники энергии, обеспечивая постоянное или гибкое энергоснабжение, производя пар для обезуглероживания промышленности, производя водород и синтетическое транспортное топливо. Развертывание в Великобритании позволит создать тысячи высококачественных и долгосрочных рабочих мест по всей стране”, - добавил управляющий директор Cavendish Nuclear Мик Горналл.